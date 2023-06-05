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Бойцы ВСУ бросили 4 американских броневика MaxxPro в ходе неудачной атаки под Угледаром
Наступление продолжается, а обстановка на фронте остаётся горячей
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В апреле Британская разведка рапортовала, что у России почти закончились высокоточные ракеты и дроны-камикадзе, которыми можно наносить удалённые удары по различным объектам с расстояния до 1000 километров. Похоже, после ухода из MI6 Джеймса Бонда организацию можно смело расформировывать (сарказм). Как оказалось, информация не соответствовала действительности, поскольку по итогам мая были опубликованы новые цифры, полностью опровергающие ранее озвученные доводы. Сообщается, что только за май армия РФ использовала около 300 беспилотников типа Герань, что кажется колоссальным достижением для страны, в которой ранее эти дроны полностью окончились. О количестве высокоточных ракет, которые за месяц выпустила РФ, в ведомстве не указывают, но пытаются подсластить горькую пилюлю новыми фактами. Якобы, украинские зенитчики сбили свыше 90% всех Гераней, тогда как остальные беспилотники упали под действием РЭБ или вообще не долетели до пункта назначения. 

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В MI6 констатируют, что Россия не смогла достичь поставленных целей, а украинская ПВО крепнет день ото дня. Похоже, была дана срочная команда рассказать европейцам о мощи ВСУ, поскольку последние потери не внушают оптимизма высшему руководящему составу НАТО. На прошлой неделе Зеленский принимал участие в саммите военного альянса, где настойчиво требовал передать Киеве сразу десять пусковых установок. Если учитывать, что стоимость одного ЗРК Patriot стартует с 500 миллионов долларов, то президент Украины между делом просит оружия на 5 миллиардов долларов. Но это без ракет, ведь потребности в снарядах огромны. Только за одну ночь артиллеристы способны выстрелить свыше 30 боеприпасов, каждый из которых стоит 3 миллиона долларов. Если нужно будет задействовать сразу 3 или 5 пусковых установок, то ночное дежурство обходится в 270 миллионов долларов и дороже. На самом деле цифры могут быть выше, поскольку не учитывают другие средства ПВО и потери от прилетающих ракет со стороны РФ. 

Но всё это мелочи, ведь Пентагон готов платить и дальше, а Байден подписал закон о повышении госдолга, позволяющий печатать деньги в любых объёмах. И всё бы ничего, но сонный Джо не вечен, а уже в конце текущего года стартует предвыборная компания, а в итоге янки торопят Зеленского, вынуждая его начинать наступательную компанию. Сегодня стало известно о том, что ВСУ предприняла сразу несколько попыток прорыва. Одна из них завершилась отступлением российских войск из небольшого укрепрайона, тогда как вторая длилась 8 часов и привела к огромным потерям в технике и живой силе. Сообщается, что в атаке принимали участие десятки бронированных машин, а на поле боя остались догорать 16 танков и 21 БМП. Но если на этом участке пока тихо, то новые боестолкновения продолжаются на участке Великая Новоселовка – Угледар. Это так называемое Южнодонецкое направление фронта, где ожидается масштабное наступление украинских войск. По данным военкоров, ожесточённые бои ведутся за населённый пункт Новодонецкое, а в ходе успешного отражения контратаки украинские войска так быстро покидали поле боя, что вынуждены были бросить сразу четыре броневика MaxxPro. Машины были поставлены прямиком из США, но определить их состояние по видео невозможно. Не исключено, что техника пришла в негодность, но точных данных на этот счёт нет. 

Военкоры отмечают, что MaxxPro могли быть брошены намеренно. Например, техника заминирована, а значит способна нанести подходящим силам РФ значительный урон. Либо позиция хорошо простреливается, а значит налицо приманка. Пока бронированные машины никто не трогал, ну а сегодня утром началась очередная фаза наступательной операции ВСУ на этом направлении. Известно, что украинская армия подтянула сюда значительные силы, пытаясь взять укрепрайон в районе населённого пункта Золотая Нива с помощью 30 бронированных машин, включая танки. Большая часть техники поставлена странами НАТО, а военкоры утверждают, что ВСУ удалось сосредоточить ударный кулак за счёт того, что ранее на этом участке была подавлена связь. В настоящее время (обед 5 июня) идут ожесточённые бои, о результатах которых будет известно позднее. Похоже, контрнаступление украинской армии всё же началось, а предугадать дальнейшее развитие событий и направление следующего удара невозможно. 

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