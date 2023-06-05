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В ходе 8-часового боя в Запорожье ВСУ потеряли 250 бойцов, 16 танков и 21 БМП
Наступление было сорвано, а противник отступил
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Эксперты не могут прийти к единому мнению о том, когда и где Украина намерена провести наступательную операцию. Называется несколько направлений, при этом точных данных нет и не может быть. Первоначально контрнаступление должно было начаться зимой, после этого ранней весной, ну а на календаре уже 5 июня. В Белом доме такой нерешительностью Зеленского крайне недовольны, рассказывая о том, что передали ВСУ огромные военные резервы, которых достаточно для полномасштабного прорыва на любом фронте. В прессе пишут, что сегодня украинская армия просто не способна наступать по целому ряду причин. Прежде всего сильно мешают постоянные артиллерийские удары, которые препятствуют передислокации войск, подтягиванию резервов и уничтожают технику и склады с боеприпасами. В таких условиях собрать ударный кулак крайне сложно, а сделать это незаметно почти нереально. В итоге всё чаще аналитики пишут о новой стратегии, которая и должна определить дальнейший ход противостояния. Предполагается, что масштабного наступления не будет, а вместо этого отдельные группы начнут искать бреши в российской обороне.

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Мало того, некоторые эксперты и вовсе заявляют, что контрнаступление давно началось, но возможности перевода его в активную фазу нет, поскольку все попытки прорывать оборону РФ на одном из участков фронта оборачиваются потерями личного состава. Эксперты не исключают, что многочисленные диверсионные группы на границе с Белгородской областью, прорывы в нескольких населённых пунктах и удары по Шебекино – это попытка отвлечь часть сил армии РФ, что позволит провести успешную наступательную операцию. Пока основные российские силы никуда не двигаются, а сегодня стало известно о неудачной попытке прорыва украинских сил на Южно-Донецком направлении. В Минобороны РФ пишут о действительно серьёзном ударе с участием 23 и 31 механизированных бригад при поддержке артиллерийских подразделений на данном участке фронта. 

Идея заключалась в быстром прорыве, а с этой целью были задействованы танки и БМП. По ссылке вы можете посмотреть на видео с горящей техникой и отступающими автомобилями. По данным Минобороны РФ, атака была отражена, а в итоге на поле осталось 16 танков и 21 бронированная машина. Также указывается на потери ВСУ в личном составе до 250 человек. По данным В. Рогова, данный участок уже не раз становился горячим, а украинская армия уже пыталась перейти здесь в наступление. Вчера обстановка действительно была тяжёлой, а бой длился 8 часов. На утро 5 июня попытки перейти в наступление пресечены, а украинская армия не предпринимает никаких действий. Отдельно отмечается, что в момент наступления украинских войск на этом направлении находился командующий объединённой группировкой войск — начальник Генштаба Вооружённых Сил (ВС) России генерал армии Валерий Герасимов. Подробности не разглашаются, как и информация о том, знали ли об этом в Киеве.

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Немного раньше появились данные о попытке прорыва на Запорожском направлении. Судя по всему, действия ВСУ там были более успешными, так как после потери двух танков украинские бойцы выбили подразделения группировки «Восток» из укреплённого района в районе Времьевского выступа. Под натиском танков российские войска оставили участок, поскольку оборонять его было крайне сложно. Комбат батальона «Восток» Александр Ходаковский отмечает, что противник понёс сильные потери, дорого заплатив за контроль над позицией. При этом украинские войска продолжают наращивать силы и хотят развить успех. Как дальше будет развиваться обстановка на указанных выше направлениях, неизвестно. Ясно, что на Зеленского оказывают сильное давление, а за последние месяцы по городам и сёлам Украины были собраны внушительные резервы. В интернете достаточно видео, на которых представители военкоматов силой сажают жителей различных областей Украины в автомобили. По тем данным, что доступны в прессе, после этого возврата домой уже нет, а на следующий день людей отсылают в тренировочные лагеря. Перманентная мобилизация даёт плоды, а учитывая огромное количество оружия стран НАТО на фронте, стоит ожидать ещё более ожесточённых боёв. 

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