Наступательная операция ВСУ началась с прощупывания слабых место в обороне РФ

Известно, что 4 июня украинская армия попыталась провести наступательную операцию на нескольких направлениях, в результате чего завязался 8-часовой бой, исходом которого стало поражение большого количества техники и дивой силы украинских войск. 5 июня наступательная операция продолжилась, что привело к ещё большим потерям ВСУ. Называются различные цифры, ну а Минобороны приводит сводку по Южнодонецкому направлению и так называемого Времьевского выступа в направлении Новодонецкого. Сообщается, что в ходе длительных боёв там было уничтожено до 1500 человек и до 30 единиц техники. При этом отдельно указывается, что в числе уничтоженных были французские колёсные танки AMX-10 и немецкие Leopard 2. Сегодня утром на связь вышел Пригожин, назвавший цифры вымыслом, поскольку в современных боевых действиях уничтожить такое количество бойцов невозможно. По его мнению, нужны более реалистичные данные, которые точно отражают происходящее на фронте.

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Сложно сказать, насколько данные точны, но тот факт, что украинская армия пытается наступать, не вызывает сомнений. Военкоры констатируют, что идёт полномасштабная разведка боем, а противник пытается найти в обороне РФ бреши. Как только слабые места окажутся выявлены, туда двинутся механизированные колонны, представляющие собой ударные кулаки. При поддержке артиллерии они смогут закрепиться на том или ином участке, после этого будет производиться накопление войск с попыткой прорывать фланги и окружить войска, мешающие продвигаться вперёд. Военкоры пишут, что именно так себя вели украинские войска на Харьковском направлении во время наступления в 2022 году. Отмечается, что у армии РФ на этот раз было время, а в результате чего войска закрепились на занятых позициях, создавая мощные опорные пункты, подходы к которым заминированы, а взятие представляет сложную задачу. Мало того, даже при поддержке артиллерии подобные участки сложно проломить, а значит требуется авиация, способная наносить высокоточные удары. А вот с этим у Киева проблемы, поскольку США всё ещё не решаются отдавать F-16, а старые советские истребители и бомбардировщики падают с завидным постоянством.

Только за вторую половину мая при помощи российских истребителей и средств ПВО уничтожено 5 самолётов и 2 вертолёта. Ещё один Су-25 был подбит 5 июня, пытаясь оказывать поддержку наступающим украинским войскам. По сети гуляют снимки, на которых можно разглядеть силуэты французских колёсных танков. Военкоры утверждают, что бойцы ВСУ бросили сразу 3 таких танка, а некоторые уверяют, что среди них есть немецкий Leopard 2. Отдельно отмечается, что в операции участвуют десятки бронированных машин, ну а вчера мы писали о том, что сразу 4 американских броневика MaxxPro были оставлены во время отступления на одном из участков фронта. Судя по всему, наступление в ближайшие дни продолжится, ведь у Киева просто нет другого выхода, впрочем, нет его и у команды Байдена. Президент США имеет низкий рейтинг и минимальные шансы на победу, тогда как его конкуренты крепнут день ото дня. Сегодня правящая Демократическая партия в США испытывает трудности, поскольку приходится не только отбиваться от Республиканцев, но и решать внутренние проблемы. Как оказалось, внутри партии назрел конфликт, а в результате ключевые игроки выступают против решения правящих элит, пытаясь образумить команду Байдена. Особенно громко слышны заявления Роберта Кеннеди-младшего, который совершенно неожиданно стал одним из главных критиков властей, нанося по ним довольно увесистые удары при помощи трудно доказуемых фактов. Вчера кандидат в президенты США пришёл в студию Fox News, где ответил на вопросы журналистов и рассказал о своём отношении к глобальным вызовам.

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Кеннеди отмечает, что происходящие в Украине события пропитаны тотальным враньём, поскольку в Америке звучат ложные заявления, а все вокруг обвиняют русских. По его словам, главная вина лежит на США, а сегодня основной удар на себя взяли обычные украинцы. Политик приводит данные, согласно которым потери украинской армии за время конфликта составляют до 350 тысяч человек. При этом он уточняет, что речь о безвозвратных потерях, тогда как есть ещё и раненые, о чём украинские и американские власти стараются не говорить. Кеннеди констатирует, что правящая верхушка погрязла во лжи, а ранее обманывала народ, значительно преуменьшая количество жертв от коронавируса. Только после того, как врать стало невозможно, были опубликованы шокирующие цифры. Сложно сказать, насколько точными данными оперирует кандидат в президенты, но обвинить его в симпатии к России невозможно, как и говорить о якобы сотрудничестве с Путиным. Всё это очередной удар по команде Байдена, поддерживающей эскалацию конфликта в Украине, апогеем которого должно стать наступление ВСУ.