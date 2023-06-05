Речь идёт о садоводческом товариществе, оборонять которое крайне сложно

После потери Соледара украинское командование долго делало вид, что ничего не произошло, но в итоге было вынуждено признать очевидные факты. На календаре уже 5 июня, но в Киеве продолжают говорить о том, что Бахмут (был переименован после взятия в Артёмовск) остаётся спорной территорией. Командующий сухопутными войсками ВСУ делает громкие заявления, рассказывая не только о том, что украинские войска находятся в Бахмуте, но и уверяет в скором охвате города в клещи. Якобы, готовится полномасштабная операция, которая начнётся с флангов и позволит выдавить российскую армию из населённого пункта. Для достижения этой цели Сырскому требуются немецкие танки, которые должны стать ключевым инструментом прорыва. Другие генералы о Бахмуте говорить отказываются, а в итоге в украинской прессе бытует уверенность в том, что где-то в городе скрываются тысячи бойцов ВСУ, который незаметно ждут своего часа и готовы к наступлению. Словом, ситуация довольно странная, поскольку в сети есть видео, демонстрирующие почти все районы Бахмута, опровергая миф об армии ВСУ, удерживающей тот или иной участок фронта.

реклама

Ну а буквально вчера заместитель министра обороны Украины сделала довольно громкое заявление. По словам Анны Маляр, сегодня ВСУ закрепились в одном из районов города и ведут там подготовку к дальнейшему наступлению. Подобные слова могли бы показаться очередной уткой и попыткой успокоить местное население, которое и без того теряет веру в мощь украинской армии, если бы не ответ Пригожина. Основатель ЧВК «Вагнер» отметил, что некоторые подразделения украинской армии могли войти в небольшой район, называемый «Сады». Якобы, там «музыканты» несли довольно ощутимые потери, пытаясь удержать территорию несмотря на постоянные попытки наступать со стороны ВСУ. Судя по всему, украинская армия заняла местность и сейчас пытается там закрепиться. Если это так, то стоит ждать дальнейшего развития событий. Пригожин не стал уточнять, какую опасность представляют подобные действия для армии РФ, подчёркивая необходимость слаженных действий на данном участке.

Эксперты пишут, что речь идёт о так называемом садоводческом товариществе «Чернобылец». Местность действительно входит в агломерацию Бахмута, но находится в низине. В результате её очень трудно удерживать, поскольку территория простреливается со всех участков фронта. Местность превратилась в выжженный участок земли, где практически негде укрыться от ударов артиллерии. При этом пока нет данных о том, чтобы российская армия предпринимала какие-либо действия по выдавливанию противника с крошечного участка. Если утверждения украинских властей верны, то сегодня под контролем ВСУ находится 0.05% Бахмута, что несерьёзно с военной точки зрения, но позволяет делать громкие заявления. Известно, что микрорайон «Сады», входящий в садоводческое товарищество «Чернобылец», расположен в пяти минутах ходьбы от одного из самых мощных укрепрайонов «Самолёт». При этом сообщается о том, что операция лично курируется Сырским, а сам он надеется развить успех, получив контроль над «Самолётом».

рекомендации -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать -100000р на 65" Samsung Neo QLED 8K Ultra HD На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену RTX 3070 за 45 тр в Регарде -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G Много <b>4070</b> в Ситилинке -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

В прессе подобное решение вызвало неоднозначную реакцию. Эксперты отмечают, что местность представляет собой одно цельное минное поле, пройти по которому не представляется возможным. Любая вылазка для украинских бойцов станет смертельной. Даже сейчас положение ВСУ в садоводческом товариществе кажется хрупким, а единственная причина, по которой украинские солдаты всё ещё находятся там, заключается в нежелании командования РФ терять бойцов. Никакого смысла в контроле над спорным районом нет, поскольку оборона его будет тяжёлой. В то же время подобные моменты позволяют киевским чиновникам громко заявлять о том, что сопротивление продолжается. Что до самого Пригожина, то он вывел из Бахмута основную группировку, а полный контроль над городом осуществляется армией России. Основатель ЧВК «Вагнер» не планирует возвращаться в Бахмут и хочет дать своим бойцам передышку. Предполагается, что отдых продлится месяц, после чего группировка сможет выйти на одно из направлений с целью взятия контроля над ещё одним укреплённым районом. Когда это случится, и куда перебросят ЧВК «Вагнер», пока неизвестно.