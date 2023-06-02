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Сырский намерен вернуть Бахмут и требует от Зеленского танков Leopard-2 для быстрого захвата города
Известно, что решение президент Украины пока не принял
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Сегодня каждый уважающий себя диванный эксперт пытается анализировать причины и последствия глобального политического кризиса. Нет никаких сомнений, что тысячи журналистов и сотни тысяч блогеров знают идеальное решение всех проблем нашей цивилизации, вот только пока нами правят элиты, приходится мнение это выражать исключительно в интернете. Особенно много внимания уделяется конфликту в Украине, где есть достаточно места для самовыражения как для западных аналитиков, так и для российских экспертов и политологов. Если изучить наиболее значимые точки зрения, то можно прийти к выводу, что есть всего три мнения относительно того, что не так с наступательной операцией Киева. При этом важно подчеркнуть, что существуют десятки оговорок и нестыковок, о некоторых из которых мы поговорим ниже.

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Одна из самых распространённых позиций среди западных экспертов основывается на мнении, что наступательная операция ВСУ уже началась. Якобы, современные конфликты сильно отличаются от тех, что были десятки лет назад. Это значит, что мы больше увидим огромных колон из танков и сотен тысяч солдат. Вместо этого судьбу конфликтов будут решать мобильные диверсионные группы, которые смогут продавливать фронт на том или ином направлении. Сторонники такого мнения уверяют, что сегодня украинская армия занята поиском слабых мест в обороне РФ, а после нанесёт на этом направлении сокрушительный удар. Когда это случится, неясно, вот только фантазёры забывают, что мы играем не в шахматы, а на поле боя во время выработки эффективных тактик гибнут люди. Насколько это соотносится с планами Киева, сложно понять, но тот факт, что там не считаются с потерями, не вызывает сомнений. 

Есть и другая точка зрения, авторы которой уверяют читателей в том, что Зеленский и компания шантажируют Европу и США. Якобы, президент Украины готов начать наступательную операцию, но сделает это только в том случае, если янки дадут ему самолёты. Как оказалось, мощи немецких танков для прорыва недостаточно, а значит нужно более солидное оружие. Мало того, ходят слухи, что Запад не торопится выполнять данные обещания, а в итоге часть техники так и не пришла в Украину. Ну и не стоит забывать о том, что Зеленский опасается нанесения ответного удара по своей резиденции в случае удачного наступления. Для этого президент Украины требует от НАТО как можно больше комплексов противовоздушной обороны. Не исключено, что в Киеве просто тянут время, но авторы такой точки зрения выражаются слишком запутанно, поскольку и сами не могут понять, чего же ждёт Зеленский, ведь пока президент Украины думает, армия РФ уничтожает остатки ПВО в столице.  

Ну и третья точка зрения сегодня кажется нам наиболее реалистичной. Есть мнение, что перманентная мобилизация не позволяет создать достаточное количество резервов, поскольку возникает постоянная необходимость удерживать фронт, не говоря о Бахмуте, где погибло больше 50 тысяч и ранено до 100 000 военнослужащих. В итоге потери в живой силе огромны, а Европа и США поставляют техники меньше, чем требуется для прорыва. Мало того, армия РФ постоянно наносит удары по скоплениям резервов, что приводит к потерям среди пехоты и бронетехники. Одним словом, пока командование ВСУ успевает подтянуть хвосты на северном направлении, юг оказывается весь в дырках. Туда перебрасываются резервы, а в итоге постоянные изматывающие бои приводят к тому, что украинская армия просто не готова к наступлению. Есть мнение, что в Киеве надеются на ошибки со стороны России. Например, внутренние конфликты, или смену власти, а в итоге пытаются делать хорошую мину при плохой игре. Прибавьте сюда потери руководящего состава, а также удары по командным пунктам и даже зданию ГУР в Киеве, и вы получите полный комплект из причин, по которым ВСУ просто не могут наступать.

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При этом ходят слухи, что командующий сухопутными войсками ВСУ планирует вернуть Бахмут. Источники сообщают, что Сырский может получить от Зеленского разрешение по созданию плана контрнаступления на Бахмутском направлении. Для этого в распоряжение генерала должны поступить танки Leopard-2, которые станут основной ударной силой. Сырский планирует сосредоточить удары на флангах, а после взять город в кольцо. Пригожин рассказывал о том, что такое возможно, но в настоящее время Бахмут контролируется силами регулярной армии РФ. В прессе пишут, что президент Украины ещё не определился, тогда как многие генералы и представители командования в США настоятельно советуют Зеленскому оставить город в покое. Пользы от его взятия не будет, но потери могут оказаться огромными. Мало того, отряды ЧВК «Вагнер» может и ушли в полевые лагеря, в любой момент могут вернуться, а там уже не до наступления, ведь «музыканты» знают сильные и слабые места украинских бойцов. В прессе пишут, что президент Украины требует от Сырского подготовить детальный план. Скорее всего, после этого данные будут изучаться в Пентагоне, а только после этого приниматься то или иное решение. 

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#аналитика #сво #политика
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