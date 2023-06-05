Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Игровой фастфуд – собираем игровой компьютер для любителей гамбургеров всего за 80 тысяч рублей

Именно за такую сумму сегодня можно собрать игровой компьютер, который будет тянуть все игры ещё как минимум несколько лет
[ ] для раздела Блоги
+
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
-200000р на 8K Samsung 75" - смотри цену
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Психологи заявляют, что люди делятся на две категории. Первые – обожают фастфуд, и не стесняются об этом говорить. Вторые – всячески критикуют нездоровую пищу, пытаясь казаться лучше. Всё это не значит, что вам уже сегодня нужно отправляться за бургером в ближайшую закусочную, ведь регулярное употребление подобной пищи действительно приводит к ожирению, развитию сахарного диабета и других болезней. И всё же, в разумных количествах любое заведение быстрого питания способно приносить пользу обществу, решая проблему доступа к высококалорийной пище там, где это требуется населению. Например, на городских праздниках, загородных мероприятиях, где гораздо проще наладить производство хот-догов, чем пельменей.

реклама

Кстати, пельмени и вовсе могут быть слеплены машиной из дешёвых продуктов с отсутствием соблюдения санитарных норм и вообще без мяса. Словом, иногда фастфуд всё же приносит пользу, ну а сегодня мы займёмся сборкой игровой системы из комплектующих, которые считаются самыми популярными на рынке, а значит представляют собой фастфуд в мире полупроводников. Давайте посмотрим, во сколько обойдётся игровая машина, а после сделаем выводы. Отметим, что несколько выбранных нами комплектующих не входят в тройку самых популярных. Увы, но иногда приходится всё же думать головой, ведь выбор большинства не идеален.

рекомендации
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
-100000р на 65" Samsung Neo QLED 8K Ultra HD
На порядок упала цена компа MSI на i7 12700
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
-35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G
Много <b>4070</b> в Ситилинке
-30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Начнём с самого продаваемого процессора на российском рынке. Core i5-12400F уже достаточно давно занял первую строчку и не собирается сдавать позиции под натиском конкурентов. Стоит учитывать, что в Европе и США камень Intel не входит даже в пятёрку, а иногда вылетает из десятки лучших, но российские геймеры не могут себе позволить подобные излишества, поэтому Core i5-12400F можно назвать малым злом. Проще говоря, есть и более дешёвые камни, которые могли занять первое место, а 6-ядерник Intel неплохо справляется с играми и способен раскрыть потенциал видеокарты до 50 тысяч рублей. Теоретически, вы можете поставить на него и более мощный графический чип. Теоретически, ведь на практике потенциальные покупатели Core i5-12400F не могут себе позволить таких растрат.

реклама

Ну и одной из самых сильных сторон указанного выше процессора является его совместимость с недорогими материнскими платами. MSI PRO H610M-E бесконечно далека от идеала, но мы с вами и не планировали собрать игровую систему для требовательных энтузиастов. Core i5-12400F будет чувствовать себя вполне комфортно, ну а любителям разгонов мы советуем осознать одну простую мысль: среднестатистический владелец компьютера плохо разбирается в комплектующих и не видит причин вникать в подробности. Диванные оверклокеры – это умирающий вид, а покупать дорогую материнскую плату только потому, что так советует ваш знакомый – довольно странная затея. Лучше потратить деньги на что-то более полезное, ведь MSI PRO H610M-E включает всё необходимое для сборки игровой системы. Тут есть все необходимые слоты, включая перспективный PCIe 4.0.

Было бы глупо предлагать под указанные выше комплектующие оперативную память с разгонным потенциалом. Kingston Fury Beast также стоит на первом месте по популярности, заслуженно занимая свою позицию, поскольку может предложить потенциальному покупателю качество, приличную скорость и 10 лет гарантии. Вопросы могут возникнуть только к количеству, но мы полагаем, что 16 Гб ещё долго будут считаться достаточными для игровой сборки под 1080р и 2К. Возможно, для перспективной системы, которая должна вытягивать новинки в 4К вам и понадобится взять 32 Гб, но это не наша история, поскольку наши цели не сходятся с требованиями энтузиастов.

реклама

Самым популярным графическим чипом в российской рознице является GeForce RTX 3060, ну а модель производства Palit имеет не только самую низкую цену, но и может порадовать стабильностью и качеством изготовления. Здесь есть 2 кулера, достаточные для отвода тепла, а за счёт использования нетребовательного GPU, даже этого с излишком для любителей играть в относительной тишине. Как вы уже могли догадаться, разгонять мы ничего не предлагаем, ну а GeForce RTX 3060 ещё долго будет оставаться актуальной. Неясно, пригодятся ли вам штатные 12 Гб видеопамяти в будущем, ведь требования растут, а технологии совершенствуются. Мы полагаем, что GeForce RTX 3060 не является самой выгодной в своём ценовом диапазоне, но раз уж было решено собрать игровой фастфуд, то в данном случае мы менять ничего не намерены. Видеокарта подходит для 1080р, а цена не такая высокая, а значит позволить себе GeForce RTX 3060 могут многие геймеры.

реклама

Что до твердотельного накопителя, то мы предлагаем взять сразу два. Kingston A400 ёмкостью 240 Гб станет отличным решением для установки операционной системы и программного обеспечения. По сути, этого достаточно для любых сценариев, поскольку объём позволяет записать несколько довольно увесистых программ, а также оставить пространство для манёвра. Мало ли, вдруг вы случайно скопируете на рабочий стол большой файл. Делать этого не рекомендуем, но в целом ёмкости должно хватить. В качестве второго SSD берём KINGSPEC NX-2TB. Это один их самых популярных твердотельных накопителей, ну а впереди разрекламированная продукция Samsung. Мы не видим смысла переплачивать за бренд, ведь жизненный цикл вашего SSD будет в любом случае больше 10 лет, а скорость и надёжность находятся на стандартном уровне. Кстати, по своим показателям наш твердотельный накопитель находится на максимуме интерфейса PCIe 3.0, что достаточно для решения любых задач. Цена действительно народная, а особенно быстро у вас начнут устанавливаться и загружаться игры. Ну а переходы между уровнями и вовсе будут занимать считанные секунды.

А вот блоки питания обычные геймеры выбирают просто отравительные. Мы советуем обратить внимание на DeepCool PK650D, поскольку система должна не только получать достаточно энергии, но и иметь некоторый запас. И дело даже не в том, что вы можете захотеть усилить свой компьютер за счёт видеокарты, ведь куда важнее стабильность и тишина. 650 Вт – это значительно больше, чем вам может потребоваться, ну а за счёт этого блок питания сможет работать не в полную силу, что положительным образом скажется на его жизненном цикле.

Обычно российские геймеры покупают откровенно паршивые блоки питания, но хотя бы мощность там выше 550 Вт, а вот с корпусами всё и вовсе печально. Многие полагают, что здесь не нужно экономить, а в результате игровая система вынуждена ютиться в крошечной коробке с полным отсутствием вентиляции. Мы советуем вам взять системный блок производства Aerocool, поскольку он изначально включает всё необходимое для поддержания температуры в нормальном состоянии. Так, впереди имеется большущий вентилятор на 180-мм, тогда как сзади ещё один – на 120-мм. Если вам кажется, что это мало, то можете докупить ещё, ну а подсветка не должна вводить в заблуждение. В данном случае цель заключается не в создании красивого освещения, а в отводе тепла от процессора и видеокарты. Обычные геймеры не уделяют этому никакого внимания, а мы полагаем, что переплата в 2 тысячи рублей в данном случае имеет смысл. Общая сумма, которую мы потратили на нашу виртуальную сборку, составляет 77 тысяч рублей. Прибавьте к этому такие мелочи, как шлейфы и кулер для процессора, и вы получите 80 тысяч рублей. Прекрасно, ведь мы уложились в 1000 долларов, а значит компьютер по зубам любому работающему геймеру.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

видеокарты процессоры оптимальные ценовые предложения сборка пк
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI
8
Обзор звуковых карт Creative Sound Blaster
122
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-423
11
Обзор USB-разветвителя Streamplify HUB CTRL 7
3
Главные игры мая 2023 года
16
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
29
Обзор робота-пылесоса ILIFE T10s
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio
29
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT8
24
Обзор и тестирование корпуса MSI MEG Prospect 700R
19

Интересные материалы

Обзор звуковых карт Creative Sound Blaster
24 мая 2023 122

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Уличные камеры сняли видео поражения западной системы ПВО в Киеве российской ракетой
29
Украина не сможет восполнить выбитые ЗРК Patriot, поскольку в мире дефицит этих систем
30
ЧВК "Вагнер" обнаружили на пути своего следования сотни противотанковых управляемых мин
7
Express: в Великобритании испугались, что Россия "выключит" страну, перерезав подводные кабели
18
Leopard 2 подходят к линии фронта – Украина планирует совершить прорыв с помощью немецких танков
15
Пригожин предложил Зеленскому встретится в Новой Таволжанке без оружия
7
Два выстрела из украинского ПТРК "Стугна" не смогли вывести из строя российский танк Т-72БЗ
3
MSI представила PCI-E плату расширения, способную быстро заряжать смартфоны и даже ноутбуки
+
В сети появились подтвержающие фото Су-24 ВСУ с дальнобойными ракетами Storm Shadow
6
За два года Xiaomi ничего не изменила в смартфонах кроме цены: они подорожали на 27%
3
Искусственный интеллект проявлял агрессию против оператора БПЛА в симуляции ВС США
2
Выходящая в следующем году линейка GeForce RTX 5000 отправит GeForce RTX 4090 на свалку истории
70
Член РДК: В Шебекино хаос и мародеры, а на границе работает артиллерия и авиация
16
В Киеве продолжают верить в то, что Бахмут не захвачен российскими силами
15
Генсек НАТО заявил о готовности Швеции к вступлению в альянс
3
Пригожин с иронией объяснил Анне Маляр, почему она увидела в Бахмуте вагнеровцев
3
Покупка GeForce RTX 4070 с доставкой из Германии вышла бы на треть дешевле, чем в магазинах РФ
19
WP: Бойцы РДК при атаке на Белгородскую область использовали переданное Украине западное оружие
1
Galaxy S24 Ultra может не получить телеобъектива с переменным зумом
+
Существующие материнские платы будут поддерживать Intel Core 14-го поколения
6

Популярные статьи

VM VirtualBox - удобный инструмент для обхода западных санкций
35
Лучшие связки процессоров и видеокарт лета 2023 года для энтузиастов и экономных геймеров
4
Лучи Дженсена Хуанга - прорыв или маркетинг, разбираемся подробно - с картинками и большими буквами
93
На фоне СВО ВКС России получили новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 с двигателями АЛ-41Ф
8
"Убить пересмешника" - культовый фильм американского и мирового кинематографа в новых реалиях
3
Обзор планшета Blackview Tab 15 Pro – 4 динамика, поддержка LTE и чехол в комплекте
1
О том как Noctua преподнесла "сюрприз"
7
Компьютерные клубы в России: вчера, сегодня, завтра
14
Мои впечатления Risen 2 Dark Waters. Часть 2
1
Мои впечатления Risen 2 Dark Waters. Часть 3
1

Сейчас обсуждают

Boberer
00:16
А за 9 лет?
Губернатор Белгородской области сообщил о процессе ликвидации диверсантов в селе Новая Таволжанка (дополнено)
Evgeny Chelyadin
00:16
UT2004 - есть зеркала, лучей нет Bioshock 1/3 - есть зеркала, отражения на воде, лучей нет Фантастика...
Лучи Дженсена Хуанга - прорыв или маркетинг, разбираемся подробно - с картинками и большими буквами
Имя
00:13
Сейчас crossfire можно зайти, но сервера вставляли ботов и потом упало кол-во игроков, хотя до ботов там были полны некоторые серверы.
Компьютерные клубы в России: вчера, сегодня, завтра
dmitry07
00:09
А сколько нужно построить за год?
Губернатор Белгородской области сообщил о процессе ликвидации диверсантов в селе Новая Таволжанка (дополнено)
vadimca555
00:07
нет ничего лучше кастомного сво
О том как Noctua преподнесла "сюрприз"
Voldemaar
00:04
Из сакуры.
В следующем году Япония запустит в космос деревянный спутник
Вассисуалий Лоханкин
00:00
5800х на асус х570 с 32 гб + 6900 + гига 43' 4к= бомба.
Ryzen 5 5600 или Core i5-12400F — на каком процессоре выгоднее собрать игровой компьютер
typym6ek
23:52
Дааа помню эти времена мммм. Клуб был Арена 2, у нас стоял аквариум с пираньями помню. В пятницу с пацанами брали всегда вечерний пакет и ещё сразу ночь. Это непередаваемые ощущения были, HL1 Crossfa...
Компьютерные клубы в России: вчера, сегодня, завтра
Boberer
23:50
Саратов еще нет, а белгородская область - в процессе...
В Киеве продолжают верить в то, что Бахмут не захвачен российскими силами
Aaa
23:49
туловище, ты потомственный ясновидящий?
Россия демонстрирует образцовый пример обхода санкций, а Европа покупает нефть из РФ, но уже дороже
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем