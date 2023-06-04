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Одной из ключевых характеристик любой сборки является целесообразность. Проще говоря, если вам нужен компьютер для офиса, то довольно глупо покупать видеокарту за 50 тысяч рублей. Одновременно с этим нет никакого смысла, если в игровую машину для школьника вы решите поставить процессор за 60 тысяч рублей, а после начнёте устраивать разгон, понижая стабильность системы. Никакого эффекта подобные действия не принесут, но могут негативным образом сказаться на семейном бюджете. Именно поэтому важно не только знать, сколько денег вы хотите потратить на компьютер, но и какой спектр задач сможет решать машина.

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Сегодня мы предлагаем вам две неполные сборки, каждая из которых может называться игровой. Пожалуй, это единственное, что роднит обе системы, ведь во всём остальном они сильно отличаются друг от друга, поскольку предъявляют кардинально иные требования к финансовому благосостоянию потенциального покупателя. Мало того, более дорогая актуальна только в том случае, когда в наличии монитор с разрешением 2К. Если вы до сих пор сидите за народным 1080р, то мы настоятельно советуем либо брать менее дорогую систему, либо заменить сам монитор. Блок питания, корпус и оперативную память мы рассмотрим в одном из наших следующих материалов, ну а пока давайте перейдём к сути материала.

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В качестве основы для первой сборки предлагаем использовать Ryzen 7 7700X. Это новый процессор AMD, который сильно отличается от камней прошлого поколения, поскольку имеет улучшенные показатели именно в работе с игровыми приложениями. Камень перспективный и может порадовать тех, кто не планирует тратиться на разгон. Максимальная тактовая частота достигает 5.4 ГГц, что достаточно для самых требовательных геймеров, а сборку можно не только назвать удачной, но и перспективной. Известно, что платформа АМ5 только начала своё победное шествие, но уже завоевала популярность среди геймеров и энтузиастов. В будущем сокет сможет принять ещё несколько поколений процессоров, а значит Ryzen 7 7700X легко заменить на камень одного из следующих поколений.

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Как вы могли догадаться, ни одна инновация не обходится без минусов, ну а в данном случае проблема с сильно дорогими материнскими платами. Мы предлагаем взять ASUS PRIME B650-PLUS за 19 тысяч рублей, но даже такой суммы недостаточно, если вы планировали купить игровую материнскую плату под разгон. Подобные продукты стартуют с 30 тысяч рублей и включают доступ к интерфейсу PCIе 5.0, тогда как в нашем случае в наличии версия PCIе 4.0. В большинстве случаев разницы нет, ну а производители железа пока не научились использовать возможности нового PCIе 5.0. Скорее всего, пока это произойдёт, интерфейс устареет, а мы предлагаем не переплачивать за то, чем вы не сможете воспользоваться в реальных задачах. Материнской платы достаточно для стабильной работы Ryzen 7 7700X, а всё остальное – это мелочи. Эксперты полагают, что в текущем поколении AMD явно вдохновлялась примером Intel, ведь материнские платы делятся на те, что могут разгонять процессоры и обычные модели. При этом первые жутко дорогие, тогда как ранее даже на плате за 100 долларов диванные оверклокеры могли тренировать свои навыки. Подобный фокус обошёлся AMD дорого, ведь спрос на процессоры нового поколения оказался значительно ниже ожиданий, а недорогие материнские платы на чипсете А620 не способны работать с процессором Ryzen 7 7700X и даже Ryzen 5 7600Х.

Если мы с вами начали собирать перспективную систему, то советуем обратить внимание на видеокарту GeForce RTX 4070. Она хорошо впишется в игровую сборку и обладает всеми необходимыми качествами, позволяющими оставаться в строю как минимум 3-4 года. Здесь есть 12 Гб видеопамяти, ну а мы с вами изначально не претендуем на 4К. GeForce RTX 4070 хороша в 2К, где сможет достигать максимальных графических настроек, потребляя минимум энергии. Gigabyte не стала экспериментировать, а в результате получился самый стандартный, но весьма эффективный дизайн. Отвод тепла при помощи трёх кулеров сделает систему стабильной, а стоит всё это всего 63 тысячи рублей. Недёшево, но и не очень дорого, ведь есть энтузиасты, которые могут только на видеокарту потратить 170 тысяч рублей.

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Вторую сборку предлагаем создавать на базе процессора Ryzen 5 5600Х. Это самый настоящий бестселлер, который заслуженно занимает ведущие места в рейтингах продаж и пользуется высоким спросом. Камень идеально подходит для тех, кто планирует собрать игровую станцию, но не может себе позволить потратить на это слишком много денег. Как правило, в этом случае приходится ориентироваться на мониторы с разрешением 1080р, но это не самая главная проблема. Ryzen 5 5600Х действительно быстрый и может стать основой для игровой сборки, но совершенно не имеет никакого потенциала. Проще говоря, если вы через 3 года решите увеличить мощность своего процессора, то придётся не только сменить Ryzen 5 5600Х, но и купить новую материнскую плату с оперативной памятью. Что поделать, ведь выбор довольно простой: или вы экономите сегодня, но в будущем получите невысокий жизненный цикл, или тратите больше денег здесь и сейчас. Мы советуем вам поразмыслить, ведь оба способа имеют свои плюсы и минусы.

Ну а поскольку мы с вами изначально решили не тратить слишком много на вторую сборку, то предлагаем остановиться на материнской плате MSI A520M-A PRO. Эксперты нашего сайта расскажут вам о том, что она плохая, и отчасти будут правы. Да, вы не сможете как следует погонять ваш камень, но подобные глупости совершают единицы, а платить за то, чем не будешь пользоваться – это уже перебор. Указанная выше материнская плата построена на бюджетном чипсете А520, но работает без сбоев и хорошо справляется с поставленными задачами. Как вы могли догадаться, мы не собираемся покупать мощный процессор и видеокарту за 170 тысяч рублей, поэтому считаем выбор верным. Если вы полагаете, что для игрового компьютера нужна более солидная материнская плата – дерзайте. Мы же уверены в том, что MSI A520M-A PRO достаточно для поставленных задач.

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С видеокартой всё ещё проще, ведь за 32 тысячи в продаже можно встретить Radeon RX 6650 ХТ. Скоростные показатели здесь позволят выкрутить графику на максимум, при этом обойтись без технологии масштабирования. Потребление заметно меньше, чем на аналогичных продуктах NVIDIA, ну а в данном случае видеокарта идеально вписывается в общую логику нашей сборки. Она не обладает скрытым потенциалом и дополнительной памятью, но стоит недорого и способна решать поставленные задачи здесь и сейчас. Скорее всего, Radeon RX 6650 ХТ даже спустя 3 года останется актуальная для 1080, ну а это самое важное, что мы хотели получить.

На закуску предлагаем рассмотреть твердотельный накопитель Kingston NV2. Мы полагаем, что он будет уместен для обеих сборок, поскольку обладает внушительной ёмкостью 2 Тб, неплохими показателями выносливости и может порадовать вас высокой скоростью. Есть и более быстрые SSD, но сегодня все дорогие продукты хороши только в синтетических тестах. Применить твердотельный накопитель PCIe 5.0 совершенно негде, а игровые студии пока не научились даже задействовать потенциал PCIe 3.0. Не исключено, что сделать это невозможно, а значит вся эта скорость так и останется невостребованной. В любом случае система будет работать максимально быстро, игры будут устанавливаться за считанные минуты, а переходы между уровнями сократятся до минимума. Словом, идеально, ведь цена на Kingston NV2 почти в 2 раза ниже одноклассников производства Samsung.