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Почему для 4К не нужен процессор за 60 000р, и что купить для игрового ПК под 2К-монитор
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Некоторые полагают, что для мощного игрового компьютера обязательным является самый дорогой процессор. Энтузиасты тратят сотни тысяч рублей, тогда как есть и прямо противоположная точка зрения. Считается, что для экономного компьютера для 1080р не требуется брать мощный процессор. Якобы, можно отхватить скромный 4-ядерный камень, тогда как всё остальное доверить видеокарте. Отметим, что и первые и вторые ошибаются, ведь для перспективной игровой станции для 4К не требуется процессор за 60 тысяч и видеокарта за 160 тысяч рублей. 

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Точно также нельзя взять процессор за 8 тысяч и видеокарту за 15 тысяч рублей, ведь в этом случае можно в лучшем случае рассчитывать на старые игры или классические стрелялки с танками. В данном материале мы подберём наиболее выгодные процессоры, позволяющие собрать компьютер для 4К, 2К и 1080р. Каждое разрешение требует правильного подхода, ведь важен как процессор, так и видеокарта. В одном из следующих материалах мы поговорим о графических чипах, тогда как сегодня уделим внимание процессорам. 

Если вы являетесь поклонником Intel и хотите просто взять мощный камень, то стоит обратить внимание на Core i7-13700KF. Здесь вы найдёте 8 больших ядер, тогда как для игр 8 малых можно сразу отключить. На 4 года производительности вам точно хватит, а там придётся думать о переходе в 2К. Пока же Core i7-13700KF может быть неплохим выбором для тех, кто планирует собрать бескомпромиссный ПК, но не хочет платить за это больше 250 тысяч рублей. Мы полагаем, что потенциал Core i7-13700KF достаточен для любых задач, поэтому брать материнскую плату с разгонным потенциалом не советуем. Ну а в качестве альтернативы можно присмотреться к Ryzen 9 7900Х. Если вы купите видеокарту уровня GeForce RTX 4070 Ti, то особой разницы между процессорами не заметите, поэтому мы рекомендуем не ставить перед собой задачу взять самый крутой камень. Core i7-13700KF быстрее в синтетических тестах, тогда как сборка под Ryzen 9 7900Х будет дешевле. Учитывайте, что в будущем систему на базе процессора AMD вы сможете обновить без смены материнской платы, тогда как с Core i7-13700KF такой фокус не пройдёт. 

Для 2К рекомендуем присмотреться к Ryzen 7 7700Х. Он обладает внушительной производительностью и понравится тем, кто ценит экономию. О разгоне здесь речь не идёт, а за счёт совместимости с процессорами следующих поколений 8-ядерный камень AMD ещё и порадует вас теоретическим потенциалом для роста. Ryzen 7 7700Х прекрасно себя показывает в играх, ну а поскольку под такой камень обычно берут видеокарту уровня Radeon RX 6750 XT, то говорить о преимуществах Intel в данном случае считаем неверным. Кстати, есть ещё Ryzen 9 5900Х, который уступает Ryzen 7 7700Х в играх, но превосходит в рабочих задачах. Если вам по каким-то причинам понадобился универсальный ПК, то выбор только один: Ryzen 9 5900Х. Камень понравится экономным геймерам, которые подберут для него материнскую плату до 10 тысяч рублей и поставят оперативную память DDR4. Всё это неплохо впишется в бюджет для требовательного ПК, который идеально подходит для игр в разрешении 2К.

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Как вы уже поняли, мы не рекомендуем покупать бюджетные процессоры для игрового компьютера даже в том случае, когда разрешение монитора окажется не выше 1080р. Наиболее перспективным считаем Ryzen 7 5800Х. Этот 8-ядерный процессор ещё долго будет оставаться актуальным, а значит ваш компьютер получит запас по времени и сможет принять несколько видеокарт нового поколения. Ryzen 5 5600Х стоит дешевле, поэтому изначально подбирайте его для системы с невысокими требованиями. Брать ничего дешевле не советуем, ведь экономия может привести к тому, что вы уже через 2 года окажетесь перед сложным выбором. Так, новые видеокарты будут работать на вашем компьютере не в полную силу, а значит встанет вопрос о покупке нового процессора. Ну а поскольку речь идёт о камне предыдущего поколения, то вам придётся сменить не только ваш камень, но и материнскую плату с оперативной памятью. Получается, что Ryzen 5 5600Х – это оптимальное решение, рекомендовать которое можно как для нетребовательных рабочих станций, так и для игровых компьютеров. Процессора вам хватит на 4 года, но это нормально. Если вам кажется, что нужно больше, смотрите выше, ведь тот же Ryzen 7 7700Х имеет более высокий потенциал, но и в сборке обходится значительно дороже.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения
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