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Zelot За пост начислено вознаграждение
Почему NVIDIA не будет снижать цены на видеокарты, и какой выбор стоит перед геймерами в 2023г
Дженсен Хуанг не начнёт снижать цены даже если продажи продолжать резко снижаться
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Сегодня в рамках конференции COMPUTEX 2023 Дженсен Хуанг решил в очередной раз рассказать миру о невероятных технологиях, которые есть в портфолио у NVIDIA. Похоже, савки сделаны, ведь продукты следующих поколений полностью сосредоточены на облачных технологиях и сложных вычислительных операциях, включая обучение нейросетей на базе ИИ. Публике рассказали о суперчипах Grace Hopper, новых скоростных серверах и продуктах следующего поколения, которые окажутся на несколько голов выше традиционных серверов на основе центральных процессоров. Дженсен Хуанг заявил, что время процессоров прошло, рассказывая невероятные истории о преимуществе продукции NVIDIA для работы с системами на базе ИИ. Складывается такое ощущение, что в мире нет других задач, кроме как обучать ИИ для написания текстов и генерации картинок. 

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Эксперты смотрят в будущее NVIDIA с оптимизмом, но предупреждают о том, что ставка Дженсена Хуанга может не сыграть. Если ИИ окажутся не интересны бизнесу, как это уже было с технологией виртуальной реальности и метавселенными, то NVIDIA придётся возвращаться к своим истокам, а так компанию ждут разъярённые геймеры. Увы, но сегодня несмотря на плохие продажи игровых видеокарт курс акций NVIDIA растёт, а аналитики уверены, что компания не пойдёт на скидки. Сегодня у дядюшки Хуанга достаточно ликвидности, а кредит доверия настолько большой, что можно смело игнорировать потребности игрового сообщества. 

Похоже, видеокарты не подешевеют, ну а мы рассмотрим несколько графических чипов, которые были выпущены за последние месяцы и относятся к актуальному поколению. GeForce RTX 4090 стоит рассматривать только в том случае, если у вас есть 370 тысяч рублей, ведь именно столько стоит сборка на базе флагмана NVIDIA. Вам не обойтись без мощного процессора, а многие энтузиасты оценят разгонный потенциал системы. GeForce RTX 4090 позволяет забыть об апгрейде на долгие годы, а потенциал видеокарты настолько большой, что вы не сможете им воспользоваться никогда. 24 Гб нужны для сложных вычислений и будет простаивать большую часть времени, ведь играм столько не нужно.

На целых 50 тысяч дешевле можно отхватить GeForce RTX 4080. Видеокарта быстрая и позволяет войти в мир 4К без компромиссов с некоторой экономией. Отметим, что оба флагмана не пользуются спросом, а продажи их минимальны. Обычно в этом случае компания начинает корректировать рекомендованную стоимость, но только не в этот раз. Теоретически, если вы готовы к некоторым компромиссам, то можно взять GeForce RTX 4070 Ti, которая примерно соответствует флагманам прошлого поколения. Получается, что за 84 тысячи вам достанется перспективное решение, способное вывести графику на максимум. Увы, но это без трассировки лучей, ведь в случае, если вы захотите полюбоваться данной технологией, то без DLSS не обойтись. Технология масштабирования считается перспективной, а многие эксперты уверены, что в будущем именно ИИ сможет увеличить быстродействие видеокарт в играх. Пока же нейросети способны только рисовать картинки и генерировать фейки. 

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На 20 тысяч дешевле в наличии GeForce RTX 4070. Что любопытно, эта видеокарта пока занимает промежуточное положение, поскольку имеет 12 Гб видеопамяти и легко справляется с самыми сложными играми. Рассчитывать на длительный жизненный цикл в 4К мы бы не рекомендовали, но уже в 2024 вы сможете перейти в 2К, где ваша GeForce RTX 4070 будет чувствовать себя очень даже неплохо. Цена высоковата, а решить все проблемы геймеров должна была GeForce RTX 4060 Ti. Видеокарта стала настоящим провалом и продаётся значительно хуже, чем старшие графические чипы нового поколения. Нет сомнений, что дело в том, что GeForce RTX 4060 Ti оказалась всего на 10% быстрее GeForce RTX 3060 Ti и включает те же 8 Гб видеопамяти, что NVIDIA ставила в данном сегменте 7 лет назад. Вообще, мы не рекомендуем вам покупать GeForce RTX 4060 Ti, поскольку она дорогая и не принесла никаких улучшений. Уж лучше возьмите GeForce RTX 3060 Ti, которую можно отхватить на 10 тысяч рублей дешевле. Это не лучший выбор, но с 1080р на максималках справится. Ну и в случае использования не самых высоких настроек графики GeForce RTX 3060 Ti позволит играть даже в 2К, поэтому в данном случае важнее экономия, чем всё остальное. 

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
8
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При работе в режиме PCIe 3.0 новая GeForce RTX 4060 Ti может даже уступать RTX 3060 Ti
Humanoid99
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Почему Zelot неправильно предсказывает будущее в 2023 году. Потому что он работает в ситилинке.
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jsth
19:46
Не все рождаются с оборотным капиталом месячные дивиденды с которого позволяют небедно жить всей семье. Вот и пытаются этот капитал заработать, а потом его уже вкладывают в крайне надежные инструменты...
Спекулянты за день потеряли на акциях NVIDIA более $2,3 млрд
Гоогле Гооглев
19:45
Ну кто же ещё, напишет такой бред, конечно всем известный местный собиратель, на дошик 😄
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