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Стоит ли ждать начала продаж GeForce RTX 4060 Ti, и что купить, если вы устали играть в ждуна
Далеко не всегда ожидание оправданно
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Многие наши читатели слышали о том, что сегодня в продажу поступила видеокарта GeForce RTX 4060 Ti. Пока неясно, насколько успешной оказалась новинка, но тесты говорят о том, что перед нами попытка обмануть геймеров. Так, если у вас есть процессор за 500 долларов, то разница между поколениями может достигать 10%. Во всех остальных случаях GeForce RTX 3060 Ti и вовсе окажется ничуть не хуже. Мало того, различия заметны исключительно в разрешении 1080р, тогда как в 2К заметить разницу почти невозможно.

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Несмотря на это GeForce RTX 4060 Ti получила ценник от 400 долларов, а Дженсен Хуанг делает вид, что одаривает геймеров. На самом деле нам под соусом новинки предлагают крайне медленный и неактуальный продукт, жизненный цикл которого подошёл к концу ещё до релиза. Согласно тестам, 8 Гб видеопамяти уже недостаточно для требовательных новинок, а мощи GeForce RTX 4060 Ti хватит исключительно для тех, кто играет в 1080р или готов мириться не с самыми высокими настройками графики.

Словом, проблем много, ну а уже завтра GeForce RTX 4060 Ti появится в российской рознице. Сколько попросят за видеокарту, мы сказать не готовы. Именно поэтому предлагаем подождать несколько дней, ну или смотрите нашу подборку ниже. Мы полагаем, что цены уже не изменятся, а значит можно выбрать наиболее выгодное предложение здесь и сейчас. Начнём с GeForce RTX 3060 Ti. Скорее всего, встретить такую видеокарту дешевле в ближайшее время вам уже не удастся. Все скидки уже выданы, ну а поскольку NVIDIA прекратила производство данного графического чипа, то перед вами находятся последние экземпляры, после чего на рынке воцарится GeForce RTX 4060 Ti. Как вы уже могли понять, разницы между видеокартами двух поколений нет, а значит нет никакого смысла платить больше за громкие обещания. 

На фоне общего удешевления крайне интересно выглядит GeForce RTX 3060. Обратите внимание, что перед вами не эталонная версия, получившая 12 Гб видеопамяти. В данном случае речь идёт об урезанной модели с 8 Гб видеопамяти и 128-битной шине. Мы не уверены, что выбор идеальный, но для владельцев мониторов с разрешением 1080р такая видеокарта точно подходит. Получается, что вы экономите 10 тысяч рублей, но не теряете ровным счётом ничего, ведь в народном разрешении GeForce RTX 3060 показывает себя довольно неплохо. Вообще, на 5 тысяч дороже в наличии полноценная видеокарта на графическом чипе GeForce RTX 3060. Она действительно быстрее и имеет больше видеопамяти. Подумайте о том, действительно ли вам нужны дополнительные 5-7% к скорости, ведь очень многое зависит от процессора. 

А вот GeForce RTX 3050 рекомендуем обходить стороной. Дело в том, что эта видеокарта ощутимо уступает даже урезанной GeForce RTX 3060, а в результате вы получите меньше, но заплатите ровно столько же. Пожалуй, если вы хотите получить недорогую видеокарту, но не желаете платить много, то следует подождать. Инсайдеры полагают, что к концу 2023 года в продажу поступит GeForce RTX 4050, которая получит 6 Гб видеопамяти и сможет по скорости сравниться с GeForce RTX 3050. При этом стоить такая видеокарта будет до 200 долларов. Что до более реальных перспектив, то мы советуем обратить внимание на Radeon RX 6650 ХТ. Кстати, завтра в продажу поступит Radeon RX 7600, которая получит начальную цену в 270 долларов. Сложно сказать, когда российские геймеры смогут увидеть новинку, ну а пока можно смело брать Radeon RX 6650 ХТ. Тесты уже в сети, а выводы просты: различий между видеокартами не будет. Скорее всего, AMD медленно выведет с рынка графический чип прошлого поколения, ну а цена останется прежней. 

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Ну а прямой конкуренткой урезанной GeForce RTX 3060 является Radeon RX 6600. Видеокарта может предложить отличные скоростные показатели, а также обладает высокой энергоэффективностью. Скорее всего, скидок в данном сегменте ждать не стоит, поэтому цена пересматриваться какое-то время не будет. Скорее всего, улучшения станут доступны только после появления на рынке GeForce RTX 4060. Вот только выйдет такая видеокарта в конце июля, а значит у нас с вами есть выбор: или подождать, или брать то, что и так стоит недорого, ведь ничего дешевле пока нет.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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