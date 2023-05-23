GeForce RTX 4050 будет дешёвой, но очень медленной

Судя по статистике Steam, самой популярной видеокартой на планете является старенькая GeForce GTX 1650, которая предлагает скромную производительность по минимальной цене. Видеокарта уже давно не актуальна и способна запускать новинки в разрешении 720р на низких и средних настройках графики. Пожалуй, нужно было бы давно забыть о подобных продуктах, вот только NVIDIA делает всё возможное, чтобы прогресс топтался на месте, предлагая нам платить за то, что было доступно 4 года назад за те же деньги. Простой пример, уже завтра в продажу поступит видеокарта GeForce RTX 4060 Ti. Вы не поверите, но по скорости она всего на 10% быстрее GeForce RTX 3060 Ti и до 15% старушки GeForce RTX 2060 Super. Согласитесь, что происходящее больше похоже на какой-то цирк, ведь за 4 года мы почти не увидели прироста быстродействия в сегменте от 400 долларов, а значит геймеры получают заведомо устаревший продукт. Ладно бы, речь шла об увеличении количества видеопамяти, но и здесь NVIDIA готова выдать всё те же 8 Гб. При этом представители компании имеют наглость рассказывать нам о том, что видеокарта предназначена для запуска игр в разрешении 2К.

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Вообще, у AMD дела идут не лучше, ведь 25 мая в продажу поступит Radeon RX 7600, которая почти не отличается по скорости от Radeon RX 6650 ХТ. Рынок застыл, ну а перспективы туманны. Уже больше 5 лет инсайдеры рассказывают о том, что за счёт перехода на продвинутый технологический процесс удастся совершить большой рывок, вот только пока средний и снедненизкий ценовой сегменты, похоже, впали в спячку. Отметим, что сегодня самым недорогим графическим чипом NVIDIA с поддержкой трассировки лучей является GeForce RTX 3050, вот только стоимость подобного продукта откровенно завышена. Напомним, даже сегодня купить видеокарту дешевле 230 долларов в США не получится, тогда как в РФ она и вовсе стоит порядка 300 вечнозелёных. А ведь ещё несколько поколения назад за такие видеокарты просили от 150 долларов. По мнению инсайдеров, NVIDIA готовит сразу два графических чипа, которые порадуют геймеров низкой ценой, но разочаруют быстродействием.

Начнём с того, что GeForce RTX 4060, релиз которой ожидается в середине лета, будет примерно равна по скорости GeForce RTX 3060 Ti и получит рекомендованную стоимость от 300 долларов. Так вот, инсайдеры полагают, что серия GeForce RTX 4050 окажется ещё дешевле. Предполагается, что наиболее производительным решением станет GeForce RTX 4050 Ti. Видеокарта предложит 8 Гб видеопамяти и может стоить около 240 долларов. Скорее всего, новинка окажется примерно равна по скорости GeForce RTX 3060@8 Гб. Это значит, что речь идёт о минимальном приросте быстродействия между поколениями, ну а базовая GeForce RTX 4050 окажется откровенно медленной. Не исключено, что такая видеокарта окажется медленнее GeForce RTX 3050, но порадует рекомендованной стоимостью от 190 долларов. Скорее всего, в продажу поступят две версии, одна из которых на 96-битной шине с 6 Гб видеопамяти, и совсем урезанная – с 3 Гб видеопамяти. В этом случае ценник стартует со 170 долларов.

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Делать выводы пока рано, но будущее самого массового игрового сегмента кажется не радужным. Обе компании пытаются экономить, а в результате в ход идут сомнительные 64-битные и 96-итные шины. Подобные действия приводят к тому, что продукты оказываются никому не нужными, ну а будущего у GeForce RTX 4050 с 3 Гб видеопамяти нет и не может быть. За последние 4 года память сильно подешевела, но NVIDIA в попытке сэкономить несколько долларов оказывает геймерам медвежью услугу. Инсайдеры уже не дают позитивных прогнозов, поэтому вы не услышите бесполезных россказней о том, как в 2024 году выйдет новое поколение пользовательской графики, которое принесёт двукратный рост производительности. Уж если Дженсен Хуанг нас чему и научил, то это недоверию к данным обещаниям. Глава NVIDIA обещал, что цены на графические чипы будут снижаться, а доступность повышаться, вот только уже несколько поколения происходит обратная тенденция. Мало того, Дженсен Хуанг активно пользуется спросом там, где может это сделать. Например, сегмент высокопроизводительных графических чипов для обучения ИИ растёт, а значит заказов становится больше. Что бы вы понимали, вместо расширения производственных линий, NVIDIA просто повысила отпускные цены, а в результате конечная стоимость продукции выросла на 40%.