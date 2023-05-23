Не забывайте, что у видеокарты GeForce RTX 4060 Ti всего 8 Гб видеопамяти

Начнём с того, что большинству геймеров видеокарта за 150 тысяч рублей не нужна. Это общеизвестный факт, ведь раскрыть потенциал GeForce RTX 4090 могут только владельцы мощных процессоров, вложивших в компьютер 4 тысячи долларов и больше. Мало того, нужен ещё и соответствующий монитор, ну а рассказы о том, как позитивно сказываются на играх 200 кадров в секунду доверим тем, кто верит в деда Мороза и Зубную фею. Проще говоря, если у вас нет монитора размером от 32 дюймов с разрешением 4К, то покупка видеокарты за 2 тысячи долларов – это просто блажь, а значит нужно искать альтернативы.

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Сегодня мы рассмотрим несколько интересных предложений, каждое из которых может стать основной для игровой сборки. Прежде всего определимся, что не стремимся найти самые мощные графические чипы, поскольку это потребует значительно больше средств. Кроме того, обойдёмся без брендов, так как такие видеокарты стоят ощутимо дороже аналогов на том или ином графическом чипе. Ну и предположим, что большая часть покупателей не нуждается в видеокартах для разрешения 4К.

Именно поэтому предлагаем начать с GeForce RTX 4070. Ещё недавно ходили слухи о том, что NVIDIA планирует скинуть цену на этот графический чип, но сегодня ясно, что ничего подобного не произойдёт. Инсайдеры пишут, что Дженсен Хуанг принял решение приостановить выпуск графических чипов GeForce RTX 4070, что должно помочь партнёрам распродать складские запасы. Получается, что NVIDIA хочет вызвать искусственный дефицит, надеясь благодаря этому удержать цену на отметке 600 долларов. Представьте себе молочную ферму. Владелец слишком хорошо доил коров, а в результате наблюдаются излишки молока. Так вот, вместо того, чтобы сделать продукт дешевле и доступнее для потребителей, фермер просто отправит половину поголовья на мясо. Дженсен Хуанг готов на любые действия, которые позволят ему сохранить цены на максимальном уровне, ну а мы будем смотреть, насколько такая политика окажется удачной. GeForce RTX 4070 может рекомендоваться в качестве видеокарты, которая позволяет достичь максимальных показателей в 2К. Минус только в цене, но мы уже написали, почему скидок не будет.

Не забывайте о том, что уже завтра в продажу поступит GeForce RTX 4060 Ti. Поскольку мы пока не знаем, сколько за новинку попросят в РФ, то предлагаем воздержаться от покупки GeForce RTX 3060 Ti. Видеокарта имеет мощность, достаточную для запуска игр в разрешении 2К, но огорчает наличием 8 Гб видеопамяти. Вы не поверите, но GeForce RTX 4060 Ti получит те же 8 Гб, ну а версия с 16 Гб и вовсе будет предлагаться за 500 долларов. Судьба нескольких графических чипов NVIDIA в рознице полностью зависит от конечной стоимости GeForce RTX 4060 Ti. В целом, GeForce RTX 3060 Ti уже подешевела до 35 тысяч рублей, а значит в перспективе можно ожидать цену на эту видеокарту не дешевле 30 тысяч.

Мы же рекомендуем нашим читателям обратить внимание на Radeon RX 6750 ХТ. Несмотря на то, что видеокарта принадлежит к прошлому поколению, она неплохо вписывается в требования к современным играм. Причина в том, что она изначально быстрее GeForce RTX 4060 Ti, поэтому может стать основной для перспективной игровой сборки. Обратите внимание, у новинки NVIDIA всего 8 Гб видеопамяти, тогда как уже сегодня вы можете взять Radeon RX 6750 ХТ, у которой в наличии все 12 Гб. Это неплохая заявка, ну а с учётом высокой производительности, видеокарта легко будет справляться даже с требовательными новинками. Radeon RX 6750 ХТ почти идеальна, ведь до выхода технологии масштабирования FSR 3.0 мяч будет на поле NVIDIA.

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Radeon RX 6700 ХТ дешевле и стоит меньше 40 тысяч рублей. Фактически, если вы искали шанс сэкономить, то он перед вами. Видеокарта имеет 12 Гб видеопамяти, отличается хорошим потенциалом и весьма неплохо показывает себя в играх. При этом, если изучить предварительные тесты GeForce RTX 4060 Ti, то новинка NVIDIA покажет примерно аналогичную производительность. Помните, что у Radeon RX 6700 ХТ преимущество по памяти, ну а мы не видим никакой причины, по которой вам нужно идти на компромисс. Думайте сами. Как мы уже писали выше, всё решит ценовая политика. Мы очень сомневаемся, что GeForce RTX 4060 Ti будет стоить до 45 тысяч рублей. По крайней мере в первые месяцы.