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Украинцы пытаются продать частя от подбитой ЗРК Patriot – детали американской ПВО попали на аукцион
Кто и каким образом получил в своё распоряжение куски от ЗРК Patriot, остаётся тайной
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Представьте себе следующую ситуацию: вас поставили торговать у вокзала. Дело неблагодарное, но важное, поскольку кто ещё готов кормить страждущих просроченными пирожками с мясом, при производстве которых не пострадало ни одно животное. Так вот, за каждый такой пирожок нужно брать 40 рублей, не забывая громко кричать, привлекая новых покупателей и рассказывая о невероятном вкусе и свежести каждому прохожему. Словом, ничего нового, если бы не одна мелочь. Так, вы решили продавать пирожки не по 40 рублей за штуку, а за 50. Какое-то время вам удавалось успешно осуществлять свою схему, а спустя месяцы вы уже начали строить планы о том, как купите себе небольшую виллу в Италии всего через 30 лет, как вдруг план провалился. Прохожие узнали, что вы их обманывали, завышая цену на 10 рубчиков. В такой ситуации могут и побить, но вы сделали невозмутимое выражение лица и заявили, что всё это сделали для блага покупателей. Якобы, повышение цены оказалось досадной ошибкой, но всё равно позволило продавать больше вкусных пирожков с мясом. Сомневаемся, что прохожие вам поверят, а руководство погладит по голове. Хотя, в нашем мире всё зависит от того, кто говорит, ведь в случае с США подобные оплошности стараются не замечать.

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Вчера пресса раскопала любопытные факты о поставках вооружения в Украину. Как оказалось, в Пентагоне слегка завысили цену, а в итоге кто-то положил себе в карман 3 миллиарда долларов. Кто и когда, не уточняется, но янки сделали невозмутимое выражение лица и заявили, что всё это для блага обычных украинцев. Якобы, благодаря такому вот фокусу удалось поставить техники больше, чем было обещано. Крайне любопытно, как такое можно сделать, но западная пресса спокойно отреагировала на заявления Пентагона и даже нашла оправдание происходящему воровству. Если вернуться к нашим пирожкам, то всё становится на свои места. Итак, количество пирожков в сумке конечно, ну а человек, который протягивает вам 200 рублей, мог бы получить 5 пирожков по 40 рублей, а вместо этого скушал всего 4 пирожка по 50 рубчиков. Ситуация комичная, но она является отражением того мира, в котором мы живём. Пресса опасается за своё будущее, а союзники США предпочитают помалкивать, а в итоге в Пентагоне держат людей за идиотов, которые не только не умеют думать, но и не способны к простым математическим операциям. 

Нет никаких сомнений, что янки активно пилят миллиарды военного бюджета, а количество упырей, присосавшихся к казне, поражает воображение. Эксперты полагают, что единственное, что может заставить американцев от разжигания войн на планете – это экономические проблемы внутри страны и резкое падение продаж оружия по всему миру. Потенциальные покупатели должны увидеть недостатки, которые есть у танков, истребителей и беспилотников, а значит требуется бить по имиджу, находя болевые точки на теле дядюшки Сэма. Пожалуй, одним из самых тяжёлых ударов, которые были нанесены янки за последние годы, стало уничтожение батареи из ЗРК Patriot в Киеве. В Пентагоне уверяют, что потери оказались незначительными, а пусковая установка не повреждена, тогда как влиятельные эксперты в США полагают, что удар оказался точным и крайне эффективным. Минобороны РФ и вовсе утверждает, что были подбиты сразу 5 установок, но дело даже не в количество, ведь точных данных нам никто не скажет. Как оказалось, в Киеве и сами не против заработать, а самые опытные вояки уже начали распродавать части от американской ЗРК на барахолке. Речь идёт о пусковой установке, которая была найдена местным жителем и благополучно выставлена на аукцион. 

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Лот под названием алюминиевая крышка от пусковой установки ЗРК Patriot только начал продаваться и получил начальную цену в 5000 гривен или почти 11 тысяч рублей. Продавец уверяет, что вес детали составляет 2 килограмма и отвечает за то, что речь идёт об оригинале. Пока это единичный случай, но тот факт, что кто-то нашёл куски от разлетевшегося вдребезги ЗРК, не вызывает удивления. Речь идёт о ПВО, которая была уничтожена российским «Кинжалом» в ночь на 16 мая. Пожалуй, только украинские патриоты верят в то, что подобные комплексы способны сбивать все существующие ракеты и являются самыми лучшими только потому, что созданы в США. Сложно сказать, сколько в итоге на аукционе будет стоить деталь от ЗРК Patriot, ведь другой такой в свободной продаже нет. 

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#сво #военные технлогии
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