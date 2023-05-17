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«Кинжал» против ЗРК Patriot – Польша не верит в мощь американского оружия и требует больше ПВО
После уничтожения американской ЗРК Patriot, страны НАТО осознали, что не способны противостоять российскому оружию и требуют у США прислать больше ракет и новые системы ПВО
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Эксперты пишут, что существует прямая зависимость между длительностью украинского конфликта и поставкой Киеву всё более современного оружия. Долгое время страны НАТО не могли решиться на отправку бронемашин, тогда как сегодня Leopard 2 спокойно рассекает по дорогам Донбасса. Увеличивается потенциал артиллерии, а на вооружение поступают всё более современные комплексы. При этом аналитики констатируют, что до самых продвинутых систем дело ещё не дошло, а впереди поставки истребителей. Предполагается, что Украина получит как минимум 40-50 единиц F-16, а подготовка пилотов на авиабазах НАТО уже началась. Не исключено, что базироваться такие самолёты будут в Польше, поскольку на территории Украины возникают высокие риски поражения, что грозит огромными экономическими и имиджевыми потерями. Ну а очередным подтверждением высказанной теории является поставка ракет Storm Shadow. Ранее страны НАТО ограничивались РСЗО HIMARS и M270, ну а сегодня перед нами современная скоростная ракета, которая способна маневрировать на высоте 30 метров и обладает низкой заметностью и высокими боевыми характеристиками. 

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Ракета уже доставила российским силам массу проблем, поскольку способна пролететь до 250 километров, поразив объект с высокой точностью. Ну а на пути российских ракет встали противоракетные комплексы американского производства. Пожалуй, наиболее широко разрекламированным считается ЗРК Patriot. Система преподносилась как самая совершенная на планете, а стоимость полноценной батареи может превышать несколько миллиардов долларов. ЗРК Patriot находится на вооружении целого ряда стран Восточной и Западной Европы. Эксперты из Пентагона уверяли, что перед нами неубиваемая машина, способная сбивать самые современные ракеты, а на прошлой неделе Украина и вовсе заявила, что удалось поразить гиперзвуковой «Кинжал». Историю подхватили в западной прессе, в очередной раз рассказывая о мощи американского оружия. И всё бы ничего, но в ночь на 16 мая российская армия основательно подмочила боевую репутацию янки, подрывая веру в несокрушимость американского оружия. По ссылке вы можете увидеть видео, на котором запечатлён момент прилёта российской ракеты. 

Не будем повторяться, ведь всё это вы уже могли читать раньше. Утром 16 мая украинское командование официально заявило о том, что ЗРК Patriot играючи за одну ночь сбил сразу 6 «Кинжалов», ну а к обеду правдивая информация начала просачиваться в сеть. Поползли слухи, а в итоге Reuters написала о том, что факт удара по американской ЗРК был. При этом янки делают хорошую мину при плохой игры, рассказывая о том, что ведут переговоры с украинским правительством. Якобы, речь идёт о том, чтобы восстановить повреждённый комплекс, а урон оказался не таким большим, как казалось. Если вы хотя бы изредка посещали в школе уроки физики, то должны осознавать, какое колоссальное количество энергии высвобождается в момент удара о землю ракеты, передвигающейся со скоростью 10 000 километров в час. Учитывая допустимое отклонение в 5 метров, от ЗРК Patriot должны были остаться угольки, вернуть в рабочее состояние которые не представляется возможным. Журналисты Reuters пишут, что в настоящее время идут широкие консультации, по итогам которых будут приняты те или иные решения, вот только дела у американского ЗРК Patriot идут не лучшим образом. 

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По сети пошли слухи о вчерашнем экстренном совещании членов НАТО. Якобы, инициаторами были Словакия и Польша, которые закупили у США множество подобных комплексов. Предполагалось, что американское оружие способно защитить небо от российских ракет, но вчерашний инцидент доказал, что ЗРК Patriot оказался совсем не таким, как его преподносили янки. На самом деле военным экспертам из Польши следовало бы заглянуть в Википедию, где чётко указаны характеристики ЗРК. После этого можно было бы изучить тактико-технические данные нескольких российских ракет. Ну а в итоге просто отказаться от покупки ЗРК Patriot, перестав вредить России. Увы, но логика этим ребятам чужда, поэтому ожидать здравых решений было бы наивным. В прессе пишут, что по итогам секретного совещания американцы пообещали в ближайшее время отправить в Польшу и Словакию ещё больше ЗРК Patriot. Предполагается, что это усилит противовоздушную оборону и закроет небо от любых атак. Похоже, в США решили вместо качества брать количеством. Возникает только один вопрос, кто за всё это заплатит? 

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#сво #военные технологии
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