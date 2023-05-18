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Минобороны РФ: гиперзвуковой «Кинжал» поразил 5 пусковых установок ЗРК Patriot и 1 американскую РЛС
"Пощёлкаем их" - а ведь именно это обещал сделать с ЗРК Patriot прединт РФ
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Прежде чем переходить к изложению основных фактов, давайте подумаем, зачем вообще США нужно поддерживать войны по всему мир. Эксперты полагают, что есть целый ряд причин, а в итоге все принятые решения выгодны как политикам, так и крупным компаниям. Начнём с того, что хаос на планете позволяет американцам получать доступ к бесплатным ресурсам. Простой пример, янки отказываются уходить из Сирии, а межу тем делать там этим ребятам нечего. Почти, если не считать того факта, что военная база прикрывает месторождение нефти, где ведётся активная добыча чёрного золота. В некоторых регионах США получают доступ к нефти, тогда как в других контролируют золото и алмазы. В данном случае всё это не важно, ведь есть не только прямые экономические выгоды в виде бесплатных ресурсов, но и политические мотивы. Так, за счёт наличия огромной армии американцам удалось взять под контроль значительную часть планеты. Всё просто, ведь правительство Японии или Германии не способно сопротивляться, ибо имеет под носом несколько тысяч хорошо вооружённых бойцов армии США. Вспомните, с каким упорством Шольц в 2022 году не хотел передавать Украине современные типы вооружения. Так вот, после разговора с Байденом поведение канцлера Германии круто изменилось, а сегодня он один из поборников борьбы с Россией всеми возможными способами. 

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Не стоит забывать о геополитических мотивах, ведь имея огромную армию с сотнями баз по всей планете несложно менять режимы в тех или иных странах по щелчку пальцев. Ну а это доступ к военным ресурсам и полезным ископаемым, не говоря уже о преференциях для ведения бизнеса и многих других выгодах. Но если вы полагали, что на этом причины заканчиваются, то спешим вас разочаровать, ведь список неполный, а одна из самых ключевых задач удерживания планеты в постоянном хаосе – это желание продавать всем вокруг оружие. Всё просто, чем ближе война и реальнее опасность военного конфликта с соседями, тем больше оружия вам понадобится. Никого не волнует, что ООН должна заниматься примирением соседей и сглаживанием углов, ведь одно из ключевых мест там занимают США, ну а этим ребятам не нужен мир, ведь в таком случае оружие будет просто некому покупать. Эксперты полагают, что конфликт в Украине позволяет нанести янки увесистый пинок, ощутимо понизив продажи оружия, поскольку в рамках данного конфликта удалось развеять несколько мифов о несокрушимости американского оружия. 

Пожалуй, самый чувствительный удар по самолюбию Пентагона был нанесён в ночь на 16 мая. Мы уже несколько раз писали на эту тему. Напомним, речь идёт о прямо попадании в ЗРК Patriot. По ссылке вы найдёте видео, ну а здесь сможете узнать о реакции стран НАТО на неспособность американской системы ПВО защитить небо от русских ракет. Нет никаких сомнений, что уничтожение ранее считавшейся одной из лучших в мире систем ПВО способно нанести США значительный репутационный удар, ну а эксперты не дремлют, рассказывая подробности, о которых вчера ничего не было известно. По мнению Дугласа Макгрегора, ранее занимавшего должность бывшего советника главы Министерства обороны США, российские ракеты нанесли мощнейший удар, что привело не только к уничтожению ЗРК, но и целого ряда других объектов. Прежде всего был уничтожен склад с ракетами Storm Shadow, которые совсем недавно Британия передала Киеву. Кроме того, были поражены системы РЛС, ну а сам Дуглас Макгрегор констатирует, что Россия прекрасно осведомлена о нахождении военных объектов на территории Украины. В Москве знают о дислокации МБП, танков и складов с боеприпасами, а также имеют осведомителей на местах. Ну а 16 мая попадание и вовсе было крайне болезненным не только для Киева, но и для НАТО, ведь неспособность ЗРК Patriot справляться с поставленными задачами говорит о несостоятельности такого оружия не только в текущем, но и в последующих конфликтах.

Но если до недавнего времени нам приходилось руководствоваться слухами, то сегодня подоспели факты. По данным Министерства обороны РФ, утром 16 мая при помощи ракет типа «Кинжал» были поражены сразу 5 пусковых установок Patriot, а также некая многофункциональная радиолокационная станция. Очевидно, что речь идёт о полноценной батарее, одна из которых и попала под раздачу. В Минобороны подчёркивают, что данные тщательно проверены, ну а мы предлагаем вам посмотреть, как В. Путин отреагировал на появление американских систем в Украине. Похоже, операция по уничтожению ЗРК Patriot успешно выполнена. Кстати, стоимость полной батареи превышает несколько миллиардов долларов и состоит из 4-8 пусковых установок и нескольких РЛС. Какой комплект получила Украина, остаётся только догадываться. 

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#сво #военные технологии
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автор - олигофрен... "давайте подумаем, зачем вообще США" Если тебе есть чем подумать - подумай сначала почему рашка напала на Украину...
Минобороны РФ: гиперзвуковой «Кинжал» поразил 5 пусковых установок ЗРК Patriot и 1 американскую РЛС
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