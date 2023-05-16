Количество уничтоженных целей может быть намного больше, а ночь на 16 мая стала одной из самых громких в Киеве

Ночь на 16 мая стала одной из самой громких с начала СВО, а по эффективности нанесения ударов может соперничать с первыми днями, когда фиксировались массированные прилёты по аэродромам и военным частям. Согласно официальным данным, которые предоставляют украинские новостные агентства, ПВО справилась с задачей на все 100%. По данным городской администрации, удары осуществлялись при помощи различных средств, включая «Калибры» и даже «Кинжалы». Несмотря на это американская ЗРК Patriot доказала высокую эффективность, что привело к тому, что все 6 гиперзвуковых ракеты были уничтожены. Если у вас есть время, изучите материал по ссылке, ну а мы коснёмся интересных фактов, медленно появляющихся в прессе. Начнём с видео, которое вы можете посмотреть ниже. Что любопытно, кадры предоставлены украинской стороной, которая с гордостью показала стрельбу по воздушным целям при помощи ЗРК Patriot. В ролике можно увидеть, как за короткий промежуток времени американский комплекс выстреливает 30 ракет, а вот оканчивается всё на минорной ноте. Так, в какой-то момент мы видим взрыв, а видео останавливается.

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Украинское командование уверяет, что на самом деле речь об упавшей части российской ракеты, но есть все основания полагать, что всё происходило с точностью до наоборот. Итак, мы опишем ситуацию так, как её видят российские эксперты. Отметим, что не факт, что всё происходило именно так, а значит факты могли быть выдуманы и не соответствуют действительности. Увы, но в данной ситуации ничего более надёжного нет, а значит приходится основываться на непроверенных данных, коих в сети огромное множество. Российские эксперты уверяют, что использовалась сложная схема, в которой главную скрипку играли пустышки. Речь о ракетах, который шли без боекомплекта и должны были отвлечь на себя средства ПВО. Поскольку отличить подобные ракеты от боевых крайне сложно, а в условиях ночного удара невозможно, то украинская ПВО была приведена в полную готовность. Судя по всему, количество пустышек было немалым, поскольку свидетели рассказывают о высокой интенсивности стрельбы при помощи ПВО.

Первой под раздачу попала ЗРК IRIS-T. Сообщается, что как только ПВО засветилось, пытаясь сбить многочисленные цели, по ней тут же нанесли удар с помощью «Кинжала». Некоторые источники сомневаются в том, что Россия использовала гиперзвуковые ракеты, а значит данные нуждаются в проверке. Суть в том, что ЗРК IRIS-Т взлетела на воздух, после чего пришла очередь американского комплекса. Эксперты отмечают, что на этот раз задумка российского командования оправдала себя на все 100%. Якобы, за счёт высокой интенсивности использования ПВО, удалось быстро определить места базирования подобных комплексов. Повторимся, что по меньшей мере один ЗРК IRIS-T был уничтожен сразу, после чего ещё один ЗРК Patriot. Не исключено, что потери оказались выше, но проверить или доказать подобную информацию не представляется возможным. Предполагается, что как минимум два «Кинжала» точно попали в цель, что привело к подрыву не только американской ПВО, но и дорогостоящей радиолокационной системы западного производства.

Повторимся, что точного количества прилетевших в Киев «Кинжалов» мы не знаем, ну а утренние рассказы о победах украинской ПВО – это очередная попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Сбивать гиперзвуковые ракеты там просто нечем, не говоря уже о том, что есть большие сомнения относительно того, что подобное вооружение вообще возможно остановить современными средствами ПВО. Ну а пока новостные агентства делают вид, что ничего не случилось, местные жители пишут, что ночь была очень громкой. Ну а на фоне этого нет ничего удивительного в том, что Зеленский предпочитает прятаться на западе страны, а также разъезжать по европейским странам, где на его защиту встают истребители, сопровождающие президента Украины в воздушном пространстве ЕС. Кстати, стоимость пусковой системы ЗРК Patriot стартует с 450 миллионов долларов, тогда как аналогичная система ЗРК IRIS-T стоит около 300 миллионов. Прибавьте сюда боекомплект, и вы получите около 1 миллиарда долларов, который взлетел на воздух за 1 ночь.

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