Это только кажется, что за 15 тысяч нельзя купить игровую видеокарту

Бытует мнение, что игровой может называться видеокарта, стоимость которой стартует с 60 тысяч рублей. На самом деле некоторые геймеры и вовсе полагают, что для полного счастья понадобится видеокарта за 100 тысяч рублей, ну а мы отметим, что очень многое зависит от разрешения дисплея вашего монитора. Начнём с того, что для владельцев 4К потребуется что-то по мощности равное GeForce RTX 4070 Ti и выше. Если вы умудрились купить монитор с разрешением 2К, то есть шанс солидно сэкономить, ведь подойдут видеокарты даже за 40 тысяч рублей.

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В последнее время в интернете принято называть подобные графические чипы народными, вот только статистика Steam доказывает, что массовый геймер предпочитает недорогие решения. Именно поэтому сегодня мы поговорим о видеокартах, которые может себе позволить каждый. Давайте попытаемся выбрать такую, которая окажется не только по карману, но и по вкусу нашим читателям. Ну а поскольку вкусы, как и доходы, у всех разные, то остановимся на нескольких видеокартах до 25 тысяч рублей.

Пожалуй, если у вас в кармане завелись 25 тысяч, то было бы неплохо обратить внимание на GeForce RTX 3050. Видеокарта может похвастать наличием 8 Гб видеопамяти и прекрасно справляется со своими задачами в народном разрешении. Переходить в 2К настоятельно не рекомендуем, ведь там совершенно другие требования, а значит добиться стабильного фрамрейта в новых требовательных играх уже не удастся. Трассировка лучей заявлена, но мы не уверены, что вы сможете насладиться данной технологией на полную, ведь из-за этого количество кадров обязательно уменьшится в несколько раз. GeForce RTX 3050 можно назвать золотой серединой, а возможность использования технологии масштабирования существенно расширяет область применения и увеличивает жизненный цикл.

Если вы не против пойти на компромисс, лишившись трассировки лучей, то самое время обратить внимание на GeForce GTX 1660 SUPER. Эта видеокарта такая же быстрая, как и GeForce RTX 3050, а в большинстве сценариев демонстрирует аналогичную производительность. Помните о том, что здесь 6 Гб видеопамяти, хотя в 1080р подобные мелочи не являются определяющими. GeForce GTX 1660 SUPER выглядит немного устаревшей, но держится бодро, поэтому мы всё же советуем вам рассмотреть эту видеокарту к покупке, поскольку она позволяет сэкономить 4 тысячи без последствий. Ну почти.

А вот потенциальные покупатели GeForce GTX 1650 должны осознавать, что знакомство с играми будет исключительно обзорным. Это значит, что насладиться новинками в 1080р можно исключительно условно, снизив настройки графики до минимальных. Но это если повезёт, ведь требования растут, игровые движки совершенствуются, а значит уже сегодня GeForce GTX 1650 для полного погружения в виртуальный мир мы порекомендовать не можем. Видеокарта имеет всего 4 Гб видеопамяти и очень скромную производительность. Она чрезвычайно энергоэффективная, а модель от MSI ещё и получила приличную систему охлаждения. Кстати, на пару тысяч рублей дешевле вас поджидает видеокарта от всё той же MSI, но уже GeForce GTX 1630. Здесь скорость ниже, потенциал близкий к нулевому, но это не значит, что данный продукт не игровой. Так, GeForce GTX 1630 с лёгкостью справляется с онлайн-шутерами, а также Миром танков и Майнкрафтом, а значит найдёт свою аудиторию.

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У AMD за 17 тысяч есть Radeon RX 6500 XT. Видеокарта могла бы стать настоящим бестселлером, вот только руководство компании по непонятной причине решило сэкономить несколько центов, урезав поддержку шины PCIe 3.0. В итоге, если у вас на процессоре нет поддержки интерфейса PCIe 4.0, то быстродействие Radeon RX 6500 XT окажется на уровне GeForce GTX 1650. Не так уж и плохо, вот только вы гарантированно потеряете до 10% скорости, а это настоящий обман. Radeon RX 6500 XT способна себя раскрыть только с новой сборкой. В этом случае компьютер будет бюджетным, а производительность порадует балансом между экономией и скоростью. Вообще, если ещё одна видеокарта, которая демонстрирует весьма противоречивые показатели. Это Radeon RX 6400, которая без поддержки PCIe 4.0 оказывается медленнее GeForce GTX 1630, но стоит вам установить её в новый системный блок, как скорость легко превосходит GeForce GTX 1650. Помните о подобных мелочах, хотя у видеокарт NVIDIA такие проблемы не наблюдаются, а значит можно просто купить GeForce GTX 1660 SUPER и забыть о нераскрытом потенциале от тётушки Су.