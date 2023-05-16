Во всём виноваты курсовые перепады, ведь рубль снова пошёл вниз

Технологические сайты по всему миру рассказывают о том, что видеокарты медленно, но очень уверенно дешевеют. Судя по всему, NVIDIA и AMD уже остановили производство графических чипов прошлого поколения, поскольку цены на подобную продукцию снижаются неохотно, а количество предложений в магазинах постоянно снижается. Происходит это неспешно, а в результате подобные действия позволяют уменьшить складские запасы и способны привести к возникновению искусственного дефицита. Не факт, что на этот раз подобные действия будут иметь успех, поскольку эксперты всё громче говорят о том, что спрос на видеокарты падает.

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Кто-то полагает, что причина в массовом переходе на игровые приставки, тогда как другие уверены в том, что геймеры купили достаточно видеокарт за время пандемии. Не исключено, что часть вины лежит на экономической нестабильности, но в целом всё может быть куда проще, ведь состоятельные геймеры уже купили дорогие видеокарты, тогда как большая часть любителей компьютерных игр ожидает скидок и распродаж. Будем надеяться на лучшее, ну а пока стоит констатировать, что в России происходит совсем не то, что нам бы с вами хотелось видеть.

Несколько дней назад рубль начал укрепляться, что привело к тому, что некоторые видеокарты начали дешеветь. Увы, но радость была преждевременной, ведь курс национальной валюты пошёл вниз, а в результате цены подпрыгнули до 10 тысяч рублей за одну ночь. Начнём с флагманов. Так, ещё вчера за GeForce RTX 4090 просили 150 тысяч рублей, ну а сегодня самая недорогая модель MSI обойдётся вам в 162 тысячи. Согласимся, что речь идёт о флагмане, который доступен нескольким процентам геймеров. И всё же, подорожание заметно, а значит даже в самом высоком сегменте не стоит рассчитывать на щедрость ритейлеров.

На 6 тысяч подросла цена на GeForce RTX 4080. Вчера видеокарта впервые за многие месяцы ушла ниже 100 000 рублей, ну а сегодня впору констатировать, что стоимость вернулась на начальные позиции. Да, если перевести всё это в доллары, то получится не так уж и много, но обычно геймеры получают заработную плату в рублях. Это значит, что покупательская способность снижается, а дальнейшее падение курса рубля способно привести к очередному взвинчиванию ценников в российской рознице.

На пару тысяч подорожали GeForce RTX 4070 Ti и GeForce RTX 4070. Обе видеокарты сильно переоценены, а инсайдеры полагают, что летом нас ждёт переосмысление рекомендованной стоимости. Предполагается, что NVIDIA не решится громко заявить о своих планах, поэтому предпочтёт довериться проверенному методу скидок. К примеру, несколько производителей могут устроить распродажу новинок, предлагая в комплекте игры, комплектующие для компьютера или аксессуары на 100 долларов. Это повысит интерес к видеокартам и позволит партнёрам NVIDIA избавиться от собственной продукции.

Не радуют и новые графические чипы AMD. Radeon RX 7900 ХТХ имеет рекомендованную стоимость в районе 1000 долларов, но упрямо в российской рознице продаётся за 105 тысяч рублей. Это уровень GeForce RTX 4080, которая поступила в продажу по цене 1200 долларов. Скорее всего, NVIDIA уже скорректировала стоимость для партнёров и отгружает графический чип ниже 1000 долларов, но суть от этого не меняется. В AMD не могут не видеть, что Radeon RX 7900 ХТХ не пользуется спросом, но упрямо удерживают цену на эту видеокарту на высоком уровне. Возможно, у красных есть свои резоны, но нам ничего не известно о том, каким образом Лиза Су планирует спасать тонущее графическое подразделение.

рекомендации -10000р на 3070 Ti Gigabyte Aorus Дешевая 4070 MSI - надо брать 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Не лучшим образом идут дела и у Radeon RX 7900 ХТ. Напомним, что официальная стоимость видеокарты равна 800 долларов, а значит перед нами более скоростной конкурент для GeForce RTX 4070 Ti. Вот только стоимость Radeon RX 7900 ХТ выше, а фанаты NVIDIA не намерены отказываться от своих иллюзий, если за это приходится ещё и переплачивать. Инсайдеры отмечают, что новые графические чипы AMD на китайском рынке уже продаются на 10-20% дешевле, чем того требует рекомендованная стоимость, ну а до России подобные скидки пока не добрались. В целом можно констатировать, что за одну ночь стоимость видеокарт выросла до 10 тысяч рублей. Произошло это неслучайно, ведь во всём виноваты курсовые перепады, но геймерам от этого легче не становится.