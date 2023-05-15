За это время курс доллара вырос, а рублёвые цены немного ушли вниз

Представьте себе следующую ситуацию, вы решили наладить производство мёда. Дело хорошее, но имеются некоторые риски. К счастью, у ваших основных конкурентов все пчёлы на пасеках благополучно погибли, а значит открываются широкие возможности для роста. И уже не так важно, что это вы помогли бедным пчёлкам отправиться в лучший мир, ведь победителей не судят. В итоге производство растёт, склады забиты, а как главный монополист вы ещё и повысили цены в 2 раза. Кажется, что вы поймали удачу за хвост, а ваша жена и вовсе советует повысить стоимость продукции. Словом, дела шли хорошо до тех пор, пока не выяснилось, что потенциальные потребители перестали покупать мёд.

реклама

Кто-то перешёл на малиновое варенье от бабы Нюры из соседнего села, тогда как некоторые просто решили сесть на диету. Беда, ведь склады забиты медовыми сотами, а товар не может лежать вечно. Можно было бы вернуть нормальные цены, укрепив своё положение на рынке и позволить покупателям кушать вкусный мёд, как это было всегда, но жадность не позволяет вам пойти на такие жертвы. В результате вы травите собственных пчёл, замедляя производство, но не желая скидывать цены. Вполне возможно, что некоторые любители мёда всё же будут вынуждены тратить в 2 раза больше денег, но большая часть всё же воздержится, ну а в проигрыше останетесь только вы. Если перенести всё это на рынок графических чипов, то можно заметить, что примерно то же происходит с компанией NVIDIA. Жадность душит, а Дженсен Хуанг мечтал продавать нам одну видеокарту за 1000 долларов. Не срослось, ведь спрос падает, геймеры уходят на консоли, а склады завалены продукцией, в которую вложены миллиарды долларов.

Инсайдеры отмечают, что выхода у NVIDIA нет, а значит придётся корректировать цены, что не может не радовать обычных геймеров. На самом деле стоимость видеокарт уже пошла вниз, в чём мы с вами сможем убедиться уже сегодня. Итак, со второй половины декабря курс рубля упал на 20%, ну а мы посмотрим, насколько подорожали видеокарты. В конце 2022 за GeForce RTX 4090 просили 140 тысяч, а значит можно констатировать, что стоимость флагмана в долларовом эквиваленте снизилась чуть больше, чем на 10%. Неплохо, но в данном случае речь идёт о флагмане, который создан для избранных энтузиастов, поэтому поговорим о менее дорогих продуктах.

В декабре за GeForce RTX 4080 просили от 105 тысяч рублей, ну а сегодня чуть меньше 100 000. Заметьте, что флагман NVIDIA впервые стоит так недорого (в определённом смысле), а в переводе на доллары налицо падение стоимости на невероятные 25%. Это действительно выгодное предложение, ведь сегодня в РФ за такую видеокарту просят 1250 долларов. Это ровно столько же, сколько за флагман просили в США на старте без налогов и дополнительных сборов. В российской рознице вы всё это оплачиваете из личного кармана, а значит можно говорить о том, что в закупке GeForce RTX 4080 стоит в районе 950 долларов. Видеокарта получила 16 Гб видеопамяти, а перед вами одно из самых мощных решений на рынке. Трассировка лучей будет ещё белее впечатляющей, ну а за счёт использования технологии масштабирования третьего поколения удастся достигать ещё более впечатляющих результатов.

А вот за GeForce RTX 4070 Ti просят всё те же 80 тысяч, что и на старте. Таким образом мы делаем вывод, что скидка составила порядка 20%, или ровно столько, на сколько подешевел рубль за это время. Нужно признать, что для видеокарты такого уровня начальная стоимость в 800 долларов – это откровенный грабёж, ну а сегодня в пересчёте на американскую валюту у нас просят больше 1000 баксов. Дорого, а значит в ближайшем будущем стоимость GeForce RTX 4070 Ti продолжит снижаться. Учтите, что в Европе цены примерно такие же, как в России, а значит такие дорогие видеокарты и там не пользуются спросом.

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать RTX 3070 за 45 тр в Регарде Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

А вот GeForce RTX 4070 вышла месяц назад и ещё не успела подешеветь или подорожать. Сегодня NVIDIA оценивает спрос на этот графический чип, пытаясь понять, нужно ли скидывать цену на него в ближайшее время. Поскольку в пересчёте на американскую валюту сегодня в РФ такая видеокарта стоит от 800 долларов, то мы не сомневаемся в том, что скидки будут. Инсайдеры полагают, что GeForce RTX 4060 Ti поступит в продажу за 400 долларов, ну а официально ожидать скидок мы бы не рекомендовали. Скорее всего, NVIDIA будет медленно сбрасывать цены, чтобы не обрушить рынок. Есть мнение, что в данной ситуации гораздо эффективнее будет делать вид, что падение стоимости видеокарт в рознице – это инициатива торговых сетей. У геймеров возникнет ощущение, что скидки пришли на время, а значит нужно быстрее сметать с полок все доступные предложения по акциям.