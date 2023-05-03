Всё больше геймеров начинает осознавать преимущества видеокарт AMD

Инсайдеры не устают рапортовать о проблемах, с которыми сталкивается NVIDIA. Сообщается о том, что политика повышения цен на графические чипы, проводимая в жизнь Дженсеном Хуангом, провалилась. Спрос на видеокарты низкий, что привело к повышенной нагрузке на складские помещения. Геймеры массово мигрируют на игровые консоли, а впереди сложные месяцы или даже годы, когда спрос будет снижаться, при этом мы даже не знаем, где находится дно, ниже которого падать уже нельзя.

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Похоже, за всей этой суетой мы упустили из виду AMD. Дела у красных даже без падения спроса на видеокарты шли плохо, ну а поскольку новых отчётов давно не было, то пока сложно понять, насколько сильно кризис отразился на доходах компании. А между тем, пока NVIDIA изучала возможности для повышения маржи, Лиза Су приняла решение снижать стоимость графических чипов. Увы, пока в наличии всего два флагмана, но цены здесь очень даже выгодные. Инсайдеры рассказали о скором появлении ещё одной новинки, но пока сложно оценить производительность и позиционирование. Давайте посмотрим, как изменился спрос на видеокарты в магазинах РФ и сделаем некоторые выводы.

Прежде всего нужно понимать, что существует разница между просмотром того или иного товара, а также его покупкой. Несмотря на это существует прямая корреляция между этими переменными, ведь чем больше внимания привлекает видеокарта, тем чаще её будут покупать. Остановимся на том, что последнее утверждение верно, ведь в этом случае наблюдается повышенный интерес к продукции тётушки Су. Прежде всего мы вам предлагаем взглянуть на флагман NVIDIA. GeForce RTX 4090 стоит 155 тысяч рублей и предлагает самую высокую скорость работы в играх. Ничего быстрее пока нет, но и цена за доступ к подобной мощности существенная. Видеокарта позволяет не думать о компромиссах, ведь владельцам не придётся снижать настройки, думать о включении масштабирования и смотреть на просадки в требовательных играх. Хороший выбор, но не идеальный, о чём говорит низкий интерес к продукту среди российских пользователей.

Обратите внимание на Radeon RX 7900 XTX. Как видите, за сегодня 23 потенциальных покупателя изучали данное предложение, тогда как у GeForce RTX 4090 количество просмотров ниже 5, поскольку в Ситилинк не указывают такие небольшие цифры. Флагман AMD не может конкурировать с лидером рынка, но успешно справляется с ролью второй самой скоростной видеокарты на планете. Что любопытно, покупка Radeon RX 7900 XTX позволяет сэкономить целых 50 тысяч рублей, а это цена самого прокачанного игрового процессора, который будет способен раскрыть потенциал графического чипа.

Главной конкуренткой флагмана красных считается GeForce RTX 4080. Теоретически, ведь в реальности Radeon RX 7900 XTX быстрее и предлагает на целых 8 Гб больше видеопамяти. Сложно сказать, насколько 24 Гб памяти лучше, чем 16 Гб, ведь в играх пока столько не требуется. И всё же, спрос на видеокарту NVIDIA стремится к нулю, даже несмотря на то, что в трассировке лучей GeForce RTX 4080 показывает более впечатляющие результаты. Предположим, что геймеры уже устали от рекламы волшебных лучиков, поэтому предпочитают реальную производительность, а не виртуальные цифры, полученные при помощи масштабирования и других уловок.

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Не верите, тогда смотрите на Radeon RX 7900 XT, которая за день была просмотрена 20 раз. Не исключено, что вы увидите другую цифру если перейдёте по ссылке, ведь данные постоянно обновляются. Руководство AMD планировало выставить Radeon RX 7900 XT против GeForce RTX 4080, но в какой-то момент стало ясно, что видеокарта NVIDIA быстрее, обладает лучшей энергоэффективностью и гораздо интереснее в трассировке лучей. Именно поэтому цену было решено скорректировать до 800 долларов, а в результате у нас появился прямой конкурент GeForce RTX 4070 Ti. Ну а в данном сегменте у Radeon RX 7900 XT намного больше шансов. Так, видеокарта AMD не только намного быстрее, но и предлагает 20 Гб видеопамяти, тогда как у NVIDIA всего 12 Гб. Даже в российской рознице стоимость обоих графических чипов почти идентичная, поэтому нет ничего удивительного в том, что интерес к продукции AMD растёт. Будем надеяться, что Лиза Су возьмёт себя в руки и выпустит нормальные продукты, способные конкурировать с аналогами NVIDIA не только по стоимости, но и по быстродействию. Пока хороших прогнозов нет, но уже тот факт, что видеокарты AMD начали интересовать потенциальных покупателей, не может не внушать скромный оптимизм.