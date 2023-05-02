В ближайшее время ожидается снижен цен на всю линейку GeForce RTX 40

В последние годы рынок графических чипов пережил несколько сложных вызовов, изрядно потрепавших нервы не только обычным геймерам, но и руководству полупроводниковых гигантов. Особенно пострадала AMD, которая лишилась значительной доли рынка видеокарт и растеряла потенциал на процессорном направлении. Аналитики полагают, что причина в том, что Лиза Су взяла на себя слишком много, ведь почти одновременно состоялся релиз настольных процессоров, графических чипов и игровых приставок. Возможно, если бы майнеры не создали дефицит видеокарт, то дела бы у красных пошли лучше, но в итоге, не имея возможности выпускать достаточное количество продукции, AMD продолжила терять рыночную долю даже тогда, когда проблем с доступом к производственным мощностям не стало. Сегодня красные пытаются закрепиться в сегменте серверных процессоров, но совершенно забросили рынок пользовательской графики.

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Инсайдеры полагают, что в текущем месяце в продажу может поступить видеокарта Radeon RX 7800 XT, тогда как Radeon RX 7700 ХТ и Radeon RX 7600 ХТ может состояться только на бумаге, ведь игровая продукция достанется исключительно ОЕМ-производителям. Предполагается, что Radeon RX 7800 XT окажется лишь тенью находящейся в продаже Radeon RX 6800 XT и не претендует на лавры флагмана. Так, видеокарта будет примерно равна по скорости с GeForce RTX 4070, при этом окажется прожорливой. Что любопытно, у AMD есть очень интересные продукты, о которых следовало бы кричать из каждого утюга. Речь о новой серии мобильных процессоров во главе с Ryzen 9 7940HS. Как оказалось, интегрированная графика Radeon 780M не только способна тянуть старую классику, но и предлагает самый высокий уровень производительности в сегменте встроенных видеокарт. Фактически, на ноутбуке с ограниченным потреблением энергии вы сможете поиграть в новые тайтлы, вышедшие в последние годы. При этом вам не потребуется дискретная видеокарта.

Увы, но пока Лиза Су пасёт задних, а значит у Дженсена Хуанга есть время, чтобы снять сливки с энтузиастов. Судя по тем данным, что курсируют в прессе, NVIDIA находится в незавидном положении. Так, по информации инсайдеров, налицо перепроизводство графических чипов. Не так давно журналисты сообщали, что NVIDIA существенно ограничила выпуск продукции нового поколения, поскольку складские запасы переполнены. Якобы, обычно там хранятся готовые графические чипы на 92 дня бесперебойного производства, тогда как в настоящее время готовой продукции в два раза больше (на 200 дней). Западная пресса заговорила о скором снижении цен на актуальные видеокарты, ну а сегодня стало известно, что скидки пришли в европейскую розницу. Так, на старте продаж эталонная GeForce RTX 4090 стоила 1949 евро. В США стоимость была ниже, но в данном случае учитываются европейские налоги. Так вот, сегодня стоимость Founders Edition была официально снижена до 1769 евро. Это значит, что меньше чем за полгода цена ушла вниз на 9.2%, тогда как в прошлом поколении нечто подобное произошло только через полтора года после старта продаж. Инсайдеры отмечают, что это далеко не всё, ведь в Германии можно встретить кастомные модели GeForce RTX 4090 за 1644 евро.

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Есть мнение, что это только начало масштабных скидок, которые ожидаются к концу мая или в начале лета. Ну а причина в снижении спроса на видеокарты. Похоже, Дженсен Хуанг слишком заигрался, ведь абсолютно все графические чипы нового поколения оказались ощутимо дороже поколения предыдущего. Так, GeForce RTX 3080 стоила 700 долларов, тогда как за GeForce RTX 4080 просят 1200 долларов. GeForce RTX 3070 Ti оценивалась в 600 долларов, ну а новая GeForce RTX 4070 Ti стоит 800 долларов. Даже GeForce RTX 4070, которая всего на 100 долларов дороже GeForce RTX 3070, не имеет успеха, поэтому инсайдеры уверены, что GeForce RTX 4060 Ti будут продавать за те же 400 долларов, что стоила на старте GeForce RTX 3060 Ti. Не исключено, что момент упущен, ведь Sony публикуют любопытную статистику, рассказывая о том, что значительная часть покупателей PlayStation 5 никогда ранее не владели игровой приставкой. Выходит, что перед нами массовая миграция геймеров с персональных компьютеров, уставших ждать нормальных цен от NVIDIA. Как вы уже поняли, от AMD никто ничего не ждёт, поэтому многие любители компьютерных игр предпочитают заплатить 600 долларов 1 раз в 5 лет, а не отдавать по 1000 баксов за видеокарту каждые 3-4 года.