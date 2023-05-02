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Громкая презентация нового основного боевого танка РФ Т-14 «Армата» застала не только противников, но и союзников России врасплох. Никто не ожидал, что русские способны создавать высокотехнологичную технику, обладающую невероятным боевым потенциалом. Политики всполошились, а несколько стран даже решили создать свой ответ российскому танку. Шли годы, «Армата» кочевала с парада на парад, но количество машин, которое было выпущено для армии, оставалось мизерным. В какой-то момент и вовсе началась массовая модернизация старых Т-72 и производство более защищённых Т-90М «Прорыв», тогда как о Т-14 позабыли все, кроме журналистов. После начала СВО новый танк неожиданно появился на линии фронта, где засветился в боевых условиях, отстреляв боекомплект в неизвестном направлении. Пошли слухи о том, что машина действительно реально работает по целям, выполняя свои задачи с высокой эффективностью. Эксперты снова заговорили о невероятных качествах Т-14, который на голову превосходит всех противников и способен одновременно сражаться с целым взводом из американских «Абрамсов». И всё бы ничего, вот только за годы было создано всего несколько единиц, которые кочуют с одного парада на другой, а также засветились на нескольких направлениях СВО.

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Всё это сильно озадачивает общественность. Если танк действительно хорош, то почему его не выпускают в достаточном количестве? Если есть проблемы, то почему они не решаются? Российские эксперты отмечают, что количественный фактор обусловлен высокой стоимостью, ведь танки действительно дорогие, а сегодня намного эффективнее будет создать несколько Т-90М, чем один Т-14. При этом относительно крайне редкого применения в боевых условиях и вовсе выдвигается довольно логичная позиция. Дело в том, что «Армата» принадлежит к новому поколению российской техники, а значит ещё не изучался американскими инженерами. Янки знают все детали советских танков и даже получили в распоряжение Т-90М, а значит охота на Т-14 будет вестись всеми силами. Сегодня мы с вами обратимся к любопытному материалу, изучить который вы можете по ссылке (https://topwar.ru/216019-ne-zhdite-armatu-na-pole-boja-rano.html). Мы изложим основные пункты, на которые обращает внимание автор, оставив оригинальную точку зрения без изменений. Если у вас есть на этот счёт собственное мнение, то обязательно пишите его в комментариях.

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Пожалуй, одним из главных минусов машины считается двигатель. Так, сегодня внутри всех Т-14 скрывается заводская версия А-85-3А, которая также стоит на модернизированных Т-90М. И всё бы ничего, но «Армата» на 10 тонн тяжелее, а значит не имеет динамики более лёгкого танка. Кроме того, специалисты говорят о высоком износе компонентов, поскольку двигатель работает на пределе своих возможностей. Есть информация, согласно которой для одного танка Т-14 нужна целая команда техников, способная провести капитальный ремонт в полевых условиях. Что любопытно, 500 миллионов рублей были потрачены на разработку двигателя «Чайка», который создавался исключительно под «Армату». Согласно официальным данным, деньги успешно освоены, но двигатель не способен выполнять поставленных задач, поэтому проект окончательно закрыт.

В Минобороны РФ утверждают, что проблема с двигателем улажена, а в ближайшие десять лет будут построены десятки современных танков, вот только эксперты и здесь задаются неудобными вопросами. Прежде всего есть официальное требование к начинке, согласно которому внутри не должно быть компонентов иностранного производства. Судя по всему, решить этот вопрос так и не удалось. Мало того, «Армата» получилась излишне технологичной, поскольку одним из условий было создание машины, которая способна выполнять все задачи в автономном режиме. Проще говоря, экипаж будет сидеть в полной безопасности, управляя танком при помощи симулятора, тогда как сам Т-14 будет прорывать оборону противника при помощи прокачанной пушки, легко принимая на грудь десятки снарядов. И вот здесь и возникает проблема, ведь есть большие сомнения относительно того, что после прямого попадания уранового снаряда вся электроника не перестанет работать. Получается, что танк превратится в неуправляемый кусок металла, а это неприемлемо. Что до бронирования, то мы пока не знаем, насколько оно эффективно, вот только есть одна существенная проблема, а именно расположение радара в башне. Высокоточный прибор, который позволяет танку отслеживать обстановку на поле боя, находится в самом небезопасном месте, при этом даже пулемёт из БМП способен ослепить «Армату» за несколько секунд, повредив сложную электронику в конструкции радара.

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Нет никаких сомнений, что задумка была хорошая, но в условиях современных боевых действий и целого ряда факторов, о которых мы писали выше, придётся полностью пересматривать концепцию применения «Арматы». Скорее всего, танк будет хорош в качестве центра управления, способного контролировать оборонительную или наступательную операцию. Машины способна отслеживать десятки целей на десятки километров, управлять ударными беспилотниками и выполнять множество других задач, обладая отличным бронированием и мощной пушкой. Вполне возможно, что так и будет, ну а пока Т-14 используется для поднятия боевого духа на фронте, где он способен выполнять роль САУ, находясь в тщательно защищённом бункере.