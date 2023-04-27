Судя по всему, цены снижаются в ожидании анонса новых графических чипов среднего ценового сегмента

Известно, что главная сцена выставки Computex 2023 будет посвящена NVIDIA. Заявлено выступление Дженсена Хуанга, а эксперты полагают, что нам расскажут не только о новой эре искусственного интеллекта, которая уже стоит на пороге, но и покажут срендебюджетиные графические чипы на базе архитектуры Ada Lovelace. Ожидается анонс сразу двух видеокарт: GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4060. Первая может стоить от 400 долларов, тогда как вторая пока остаётся загадкой и может появитсья на прилавках магазинов ближе к середине лета.

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Одновременно с этим инсайдеры ожидают новостей и от Лизы Су. Предполагается, что AMD с большим опозданием анонсирует продолжение линейки настольной графики нового поколения. Технические характеристики Radeon RX 7600 ещё не попали в сеть, но есть мнение, что видеокарта окажется до 15% быстрее Radeon RX 6650 ХТ, что выглядит несерьёзным и может разочаровать фанатов красного лагеря. Одновременно с этим ожидается анонс и более производительных решений, ну а инсайдеры уверены, что обе компании готовятся к снижению цен на свою продукцию.

Поскольку это неизбежно случится уже этим летом, то стоимость отдельных графических чипов уже пошла вниз. Сегодня мы рассмотрим наиболее выгодные видеокарты в магазине Ситилинк со скидками. Отметим, что произошло это несмотря на то, что курс рубля не меняется, а значит самое время присмотреться к наиболее выгодным предложениям. Любителям флагманов стоит обратить внимание на GeForce RTX 4070 Ti. После того как курс рубля обвалился до отметки 82-к-1, стоимость видеокарты стремительно пошла вверх и превысила 90 тысяч рублей. Сегодня вы можете купить новинку со скидкой до 7%, что не рекорд, но вполне неплохо. Видеокарта предложит 12 Гб видеопамяти и может похвастать производительностью на уровне флагманов 2021 года. Если вы давно присматривались к GeForce RTX 3090 Ti, но не знали, где достать 2000 долларов, то теперь вы можете купить видеокарту с аналогичной производительностью в 2 раза дешевле.

Ну или присмотритесь к GeForce RTX 4070. Судя по тем данным, что публикует западная пресса, графический чип показал разочаровывающие продажи, поскольку NVIDIA повысила цену на 100 долларов относительно аналогичного решения прошлого поколения. Известно, что небольшие скидки доступны как в США, так и в Европе, поэтому нет ничего удивительного в том, что на российском рынке скидка достигает 11%. GeForce RTX 4070 не станет рекордсменом, но способна порадовать геймеров приличной скоростью и имеет 12 Гб видеопамяти. Таким образом перед нами продукт, который подходит как для игр в 4К, так и в 2К, ну а доступ к трассировке лучей и технологии масштабирования третьего поколения делает видеокарту ещё привлекательнее в глазах потенциальных покупателей.

До 26 тысяч снизилась стоимость GeForce RTX 3050. Видеокарта неплохо вписывается в требования 2К, но данная модель не обладает хорошей системой охлаждения и покажется вам шумной. Подумайте о том, стоит ли экономия гула в ушах, ведь не все ваши близкие согласятся терпеть противное жужжание гигантского кулера. В продаже есть и более качественные модели GeForce RTX 3050, но и цены там на пару тысяч выше. Пока же модель производства ASUS предлагается со скидкой в 18%.

Radeon RX 6800 не может похвастать хорошей ценой и скидками, поэтому сегодня мы не рекомендуем вам покупать эту видеокарту. И всё же, поскольку уже спустя месяц в продажу могут поступить новинки следующего поколения, то есть все основания ожидать резкого удешевления Radeon RX 6800. Видеокарта обладает неплохим потенциалом, поскольку имеет 16 Гб видеопамяти и пристойную производительность. Как только стоимость снизится до 45 тысяч рублей – у нас появится ещё один бестселлер.

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А вот Radeon RX 6700 XT подешевела на 15%. Это очень солидная скидка, позволяющая вам получить видеокарту с 12 Гб видеопамяти и солидным запасом мощности на пару лет вперёд. Radeon RX 6700 XT будет в самый раз для игр в разрешении 2К, ну а возможность купить её за 43 тысячи рублей позволяет неплохо сэкономить. Дешевеет и Radeon RX 6650 XT. Здесь скидка достигла 16%, а в результате стоимость опустилась до самой низкой отметки за всю историю. На самом деле когда за 1 доллар давали 62 рубля, Radeon RX 6650 XT продавалась за ту же сумму, но в переводе на американскую валюту выходила совсем другая сумма. Сегодня же за видеокарту просят 380 долларов, что дешевле, чем было на старте продаж в США.