Инсайдеры полагают, что GeForce RTX 4060 Ti не продемонстрирует большого прироста производительности по сравнению с GeForce RTX 3060 Ti

Несколько месяцев после выхода GeForce RTX 4090 крупные технологические порталы рассказывали о невероятно успешном флагмане, которые пользуются огромным спросом. Нас уверяли в невозможном, ведь даже в США купить самую быструю видеокарту дешевле 1800 долларов было невозможно. Если обратить внимание на статистику Steam, то можно сделать простой вывод: геймеры никогда не могли и не смогут себе позволить тратить на развлечения такие гигантские суммы, ведь спустя 5 месяцев после старта продаж только 0.25% всех любителей компьютерных игр имеют на руках GeForce RTX 4090. GeForce RTX 4080 и вовсе обернулась провалом для компании, тогда как GeForce RTX 4070 Ti была принята лучше, но не демонстрирует рекордных продаж. Похоже, стратегия Дженсена Хуанга начала давать сбой, ведь геймеры оказались не готовы переплачивать сотни долларов только потому, что так решил глава NVIDIA. Положение должна была исправить GeForce RTX 4070, которая всего на 100 долларов дороже графического чипа предыдущего поколения (600 против 500 на старте продаж), но есть все основания полагать, что дела у видеокарты идут не лучшим образом.

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Как стало известно, розничная сеть Micro Center предлагает всем покупателям видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 40 подарочный сертификат в Steam на целых 100 долларов. Выходит, что таким завуалированным образом жителям США дают понять, что теперь они могут купить один из графических чипов со скидкой, хотя пока предпочитают в руки геймерам деньги не давать. Инсайдеры полагают, что в NVIDIA столкнулись с низким спросом, который не соответствует ожиданиям, поэтому кампания намерена предпринять несколько шагов, позволяющих исправить ситуацию. Прежде всего в прессе пишут, что GeForce RTX 4070 уже предлагается партнёрам по скидке 50 долларов. Проще говоря, теперь магазины могут продавать эту видеокарту за 550 долларов, хотя сам Дженсен Хуанг никаких заявлений не делает. Это всё ещё дороже, чем хотели бы увидеть геймеры, но всё же первый шаг на пути к снижению цен. Относительно происходящего поступает масса противоречивых новостей, а некоторые инсайдеры полагают, что таким образом NVIDIA пытается не только вернуть интерес к своей продукции, но и помочь партнёрам разобраться со складскими запасами.

По мнению экспертов, все эти движения со скидками и снижением цен неслучайны, а главной причиной может стать попытка подготовить почву для релиза GeForce RTX 4060 Ti. Новый графический чип может появиться на полках магазинов уже в мае, но более точных сроков нет. Не исключено, что продажи и вовсе стартуют только в июне, ведь представители NVIDIA уже заявили прессе о планах Джесена Хуанга выступить с речью на выставке Computex 2023. Подобная площадка станет отличным местом для большой презентации, но всё это на уровне предположений и догадок, поэтому перейдём к более интересной информации. Судя по тем данным, что курсируют в сети, GeForce RTX 4060 Ti окажется довольно посредственным решением, а прирост быстродействия крайне низким по сравнению с находящейся в продаже GeForce RTX 3060 Ti. Итак, новый графический чип будет основан на сильно урезанной версии кристалла AD106-350-A1, содержащей всего 4352 ядра CUDA. Выходит, что заметных количественных изменений не будет, а значит придётся вытягивать только за счёт архитектурных улучшений. Особенно впечатляет скромный теплопакет в 150 Вт, что станет приятным дополнением к нетребовательным компактным компьютерам.

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Ожидается, что итоговая скорость GeForce RTX 4060 Ti окажется на уровне GeForce RTX 3070 Ti. Что любопытно, здесь также будет 8 Гб видеопамяти, хотя шина срежется до 128 бит. Некоторые надежды связываются с 32 Мб кэш-памяти второго уровня (L2), поскольку у находящейся в продаже GeForce RTX 3060 Ti в 8 раз меньше. И всё же, ожидается прирост быстродействия до 20%, а вот цена может приятно удивить. Похоже, NVIDIA нашла возможность снизить производственные затраты на графические чипы, поскольку инсайдеры уверяют, что за GeForce RTX 4060 Ti попросят 400 долларов. Ну а это столько же, сколько сегодня стоит GeForce RTX 3060 Ti. Похоже, геймеры получат первый относительно недорогой графический чип за несколько лет, ну а мы предлагаем не забывать, что сегодня GeForce RTX 3060 Ti не должна стоить 400 долларов. С момента релиза прошло больше 2 лет, а цена ни разу не корректировалась официально. Всё это говорит о том, что мы медленно вступаем в новую эру, где стоимость игровой продукции будет выше, чем привыкло большинство любителей компьютерных игр. Первый эксперимент принудить нас покупать дорогие видеокарты не удался, но Дженсен Хуанг так просто не сдастся.