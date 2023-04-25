Геймеры не хотят покупать дорогие видеокарты, а значит у NVIDIA остаётся только один вариант - снижать цены

Многие эксперты отмечают, что разработка графической архитектуры с каждым поколением становится всё более затратной. Производителям требуется совершать технологическое чудо каждый два года, что вынуждает не только использовать прорывные методики, но и банально наращивать количественные показатели. Проще говоря, идёт увеличения транзисторов, за счёт чего удаётся достичь 50% прироста из поколения в поколение. На самом деле подобные рекорды становятся всё более редкими, поскольку доступны только на нескольких флагманах. Остальные же видеокарты не отличаются такими прорывными характеристиками, а значит прогресс здесь не такой впечатляющий. Есть также мнение, что расходы на производство полупроводниковой продукции растут, что вынуждает повышать конечные цены для потребителей. Возможно, обе утверждения отчасти верны, но в последнее время становится всё очевиднее тот факт, что NVIDIA просто грабит геймеров. Важно отметить, что любая компания имеет право устанавливать цены на свою продукцию, которые считает оправданными. Ну а решающим оказывается спрос, ведь именно любители компьютерных игр голосуют рублём, что может привести как к успеху, так и провалу серии.

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Если вы обратите внимание на таблицу ниже. То сможете заметить, как резко росли цены на графические чипы. Можно оправдывать подобные действия как угодно, но после освоения трассировки лучей и выпуска серии GeForce RTX 20 Дженсен Хуанг почувствовал вкус денег. С тех пор акции компании выросли в несколько раз, что слегка затуманило рассудок руководства NVIDIA. Обратите внимание: серии хх80 Ti, хх80 и хх70 за 8 лет подорожали почти в 2 раза. Абсурд, ведь за эти годы стоимость производства чипов выросла на 15-20%, тогда как мы видим непрекращающиеся попытки зелёных постоянно увеличивать конечную цену своей продукции. Дженсен Хуаг открыто говорит о своих планах, вот только не всё так просто. Похоже, майнинговая лихорадка и высокий спрос на графические чипы во время коронавируса был воспринят руководством NVIDIA как призыв к действию, ну а сегодня стоимость видеокарт достигла максимальных позиций за всё время существования данного сегмента.

Похоже, последствия бездумной ценовой политики начали давать свои плоды. По данным Igor's Lab, было принято решение остановить производство графических чипов GeForce RTX 4070, что приведёт к исчерпанию запасов и дефициту видеокарт на рынке. В настоящее время идёт замедление темпов, а уже через несколько недель партнёры перейдут к использованию складских запасов. Похоже, именно так NVIDIA планирует бороться с проблемой низкого спроса, причины которой вполне очевидны, ведь большая часть геймеров не может себе позволить видеокарту за 600 долларов. Эксперты отмечают, что рынок действительно перенасыщен, а значительная часть потенциальных покупателей не готова тратить деньги на дорогостоящую игровую продукцию от дядюшки Хуанга. При этом крайне любопытно выглядит статистика по GeForce RTX 4090. Оказывается, спрос на суперфлагман высокий. Точные цифры не приводятся, но производитель удовлетворён темпами продаж самой быстрой видеокарты на планете, чего нельзя сказать о GeForce RTX 4070, расстроившей руководство зелёного лагеря.

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Как мы уже писали выше, достаточно взглянуть на таблицу, чтобы понять причины происходящего, но NVIDIA твёрдо намерена идти вперёд, даже если это потребует ощутимо снизить количество видеокарт в рознице. А вот скидывать цены там не хотят. Ну а инсайдеры отмечают, что геймеры ожидают старта продаж GeForce RTX 4060 Ti. Предполагается, что новинка появится на прилавках к концу мая и предложит уровень производительности на уровне более дорогостоящей GeForce RTX 3070 Ti. При этом озвучивается цена в районе 400 долларов. Есть мнение, что одновременно с этим будет произведена большая коррекция ценников уже находящихся в продаже продуктов. Так, ещё один аутсайдер – GeForce RTX 4080, получит немалую скидку и может подешеветь на 100 и больше долларов. Ну а GeForce RTX 4070 Ti и GeForce RTX 4070 будут предлагаться с 50 долларовой скидкой. Насколько всё это соответствует действительности, мы узнаем уже совсем скоро, ну а пока следует запастись терпением. Геймеры уже доказали, что способны вынудить NVIDIA принимать нежелательные решения, ну а очередная попытка продавать нам видеокарты по грабительским ценам и вовсе может привести к резкому падению рыночного спроса. Кто знает, может тогда Дженсен Хуанг одумается.