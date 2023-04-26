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Видеокарта Radeon RX 7600 может разочаровать геймеров – до 11% быстрее Radeon RX 6650 XT в играх
Есть надежда, что ближе к релизу производительность видеокарты вырастет
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Вчера инсайдеры сообщили о проблемах, с которыми совершенно неожиданно столкнулась NVIDIA. Как оказалось, надежды Дженсена Хуанга на GeForce RTX 4070 не оправдались, поскольку новый графический чип пользуется низким спросом на всех ключевых рынках. В качестве причины называется повышение стоимости на 100 долларов в данном сегменте, хотя уже несколько лет ожидалось снижение конечной цены на подобные продукты. В итоге NVIDA даже приняла решение приостановить производство графических чипов GeForce RTX 4070, что позволит уменьшить давление на партнёров и разгрузит склады. Похоже, Дженсен Хуанг надеется вызвать дефицит на рынке, ожидая повышения спроса именно таким образом, вот только подавляюще большинство любителей компьютерных игр не готово тратить такие значительные деньги на развлечения. Ну а инсайдеры сообщают, что магазины уже начали скидывать цены на GeForce RTX 4070, поскольку видят бессмысленность удержания большого количества видеокарт на полках. 

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Первыми радовать геймеров начали американские ритейлеры, где купить GeForce RTX 4070 уже можно за 580 долларов. Следом подтянулась Европа, но здесь положение ещё более сложное. Начнём с того, что в американской рознице можно встретить продукцию по рекомендованным ценам только в том случае, если в неё не включён федеральный налог. Это позволяет продавать полупроводники крайне дёшево, вот только в ЕС такие фокусы не проходят, ведь там автоматически прибавляется 20% НДС. Есть также таможенные взносы, а в результате европейская цена всегда намного выше американской. Инсайдеры сообщают, что в некоторых магазинах появились близкие к эталонным GeForce RTX 4070 за 599 евро, тогда как большая часть ритейлеров торгует моделям производства Palit, Gigabyte и Inno3D от 625 долларов и выше. Предполагается, что к концу мая NVIDIA всё же придётся снижать рекомендованную цену, поскольку именно в это время в продаже появится GeForce RTX 4060 Ti. Пока вся эта информация курсирует на уровне слухов, но инсайдеры уверяют, что скидка на GeForce RTX 4070 достигнет 50 долларов. Не исключено, что процесс уже пошёл, а NVIDIA начала плавно сбрасывать цену некоторое время назад.

Ну а сегодня пришла новая информация о планах AMD по расширению действующей линейки графических чипов серии Radeon RX 7000. По данным Moore's Law is Dead, предстоящая выставка Computex 2023 окажется горячей. Есть все основания предполагать, что именно там Дженсен Хуанг представит новые графические чипы GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4060, ну а Лиза Су может выступить с презентацией Radeon RX 7600. На самом деле подобные заявления вызывают некоторые вопросы, поскольку было бы куда логичнее вначале анонсировать более дорогие Radeon RX 7800 и Radeon RX 7700. Вполне возможно, что будет представлена сразу вся линейка, но пока в распоряжение инсайдеров есть данные только по младшему графическому чипу. Якобы, Moore's Law is Dead получили сведения напрямую от специалиста, которому доверено тестирование первых образцов Radeon RX 7600. Видеокарта не демонстрирует прорывной производительности и выполнена согласно 5-нм техпроцесса на базе Navi 33. В настоящее время Radeon RX 7600 примерно на 11% быстрее Radeon RX 6650 XT. Это действительно мало, поскольку речь идёт о переходе на новую архитектуру и технологический процесс. 

Скорее всего, ближе к релизу за счёт использования зрелых драйверов удастся повысить быстродействие ещё на 5-7%, а в итоге Radeon RX 7600 сможет предложить количество кадров в секунду в играх примерно равное тому, что сегодня демонстрирует Radeon RX 6750 XT. Отмечается, что энергопотребление Radeon RX 7600 вызывает вопросы и окажется равным 175 Вт. Для сравнения, Radeon RX 6650 XT куда требовательнее и сжигает 190 Вт, тогда как показатель Radeon RX 6600 ХТ соответствовал 160 Вт. Также заявлено наличие 8 Гб видеопамяти и 128-битная шина, ну а эксперты предполагают, что такая задержка в продажах графических чипов AMD серии Radeon RX 7000 связана с тем, что инженеры допустили критические ошибки при проектировании архитектуры. В результате флагманы оказались горячими и прожорливыми, при этом умудрились проиграть соперникам из лагеря NVIDA. Будем надеяться, что за несколько месяцев некоторые ошибки были устранены и Лиза Су порадует нас интересными разработками. Ну а конкуренция сегодня не помешает, ведь Дженсен Хуанг совершенно забыл о правилах приличия и пользуется монопольным положением на игровом рынке, устанавливая те цены, которые кажутся ему правильными.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде


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#видеокарты #radeon rx 7600
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Видеокарта Radeon RX 7600 может разочаровать геймеров – до 11% быстрее Radeon RX 6650 XT в играх
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11:50
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