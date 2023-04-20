В немецком издании Focus утверждается, что конфликт продлится ещё 4-5 лет

Украинский конфликт привлекает не только политиков, но и экспертов, которые постоянно генерируют прогнозы и делают те или иные выводы. Одной из излюбленных тем стало обсуждение сроков так называемой наступательной операции ВСУ. Напомним, изначально она была намечена на конец декабря, после на начало января, а в итоге постоянно переносилась, а ведь на дворе уже 20 апреля. Завтра состоится встреча в Рамштайне, ну а некоторые СМИ пишут о том, что наступление намечено на 30 апреля. Как бы не так, вы обратите внимание на погоду на Донбассе. Достаточно зайти в интернет и ввести там несколько городов этого региона, и вы увидите постоянные проливные дожди. К слову, автор данного материала не поленился заглянуть в интернет и обнаружил, что в восточной части Украины дождь шёл вчера весь день и продолжился сегодня утром. Наступать в таких условиях нет никакой возможности, ведь немецкие танки увязнут, даже не прибившись к российским позициям.

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Западные аналитики пишут о том, что у Киева вот-вот закончатся ракеты для систем ПВО, а новых никто давать не хочет. Больше информации на эту тему мы с вами узнаем уже завтра, ну а пока любопытной информацией поделился Шольц. Канцлер Германии отметил, что совсем недавно военное ведомство отправило в Украину немалую партию, включающую 18 танков Leopard 2, 34 танка Gepard, 34 современных разведывательных дрона, немалые 60 грузовых автомобилей Zetros и 4 дорогостоящие бронированные машины Dachs. На самом деле список неполный, но даже этого достаточно, чтобы совершить революцию в небольшой банановой республике. Шольц открыто заявляет о том, что сегодня Германия оказывает Киеву мощную поддержку, но рассчитывать на дополнительные поставки всё же не стоит. По мнению канцлера, украинская армия не нуждается в новых типах оружия, а вместо этого командование ВСУ должно научиться эффективно использовать уже поставленную технику.

Не так давно Шольц решил пофилософствовать на тему сроков конфликта и пришёл к выводу, что противостояние может окончиться только в 2027 году. Даже несмотря на всё это Германия готова оказывать Киеву военную поддержку, но только в тех рамках, которые позволяет военный бюджет и накопленные запасы, поскольку оставить страну без защиты канцлер не может. Шольц не исключил, что более современные типы вооружений всё же будут поставлены, но пока не готов дискутировать на эту тему. Что любопытно, немецкое издание Focus говорит о примерно таких же сроках, но делает ключевую оговорку. Журналисты приводят мнение некого Родериха Кизеветтера, который считается экспертом по внешней политики правящей немецкой партии ХДС. Так вот, эксперт уверен, что затягивание конфликта сегодня выгодно многим международным игрокам. Мало того, продолжающееся противостояние идёт на пользу не только России, которая перестраивает военную промышленность, но и Китаю. Кизеветтер отмечает, что речь идёт о попытке взять под контроль мятежный Тайвань, где сегодня всё больше влияние приобретают американцы со своими оружием.

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Кизеветтер уверен, что правительство Поднебесной будет делать далекоидущие выводы из украинского конфликта. Идёт всесторонняя оценка рисков санкций и минимизация последствия для экономики. При этом в Китае никуда не спешат, а противостояние в Украине может длиться ещё 4-5 лет, после чего будет совершена молниеносная попытка захвата Тайваня. Когда и как это будет сделано, эксперт не уточняет, но призывает Европу объединиться против Китая. Якобы, сегодня зависимость ЕС от Поднебесной слишком высока. При этом Кизеветтер предлагает не только отмежеваться от китайской промышленности, научившись делать предметы первой, второй и даже третьей необходимости самостоятельно, но и идти своим курсом, отличным от американского. Что до России, то эксперт уверен в том, что конфликт истощает силы страны, а это выгодно Китаю, политика невмешательства которого ставит Москву в зависимость от китайской экономики. Что до Европы, то Кизеветтер уверен в том, что для Запада конфликт невыгоден, поскольку грозит большой войной на истощение. Происходящее в Украине станет первым шагом к захвату Тайваня, а сам Кизеветтер очень сильно на эту тему переживает. Неясно, из-за чего так волнуется эксперт, ведь Поднебесная не суёт нос в дела Германии и уж тем более США.