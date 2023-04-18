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NVIDIA готовит большое снижение цен на видеокарты – когда ждать скидок, и в чём виновата Лиза Су
Судя по всему, NVIDIA придётся конкурировать со своими продуктами прошлого поколения, поскольку от AMD нет никаких вестей
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Прежде чем переходить к основному изложению материала давайте изучим, что сегодня предлагают производители видеокарт потенциальным покупателям. Остановимся на полном списке графических чипов последнего поколения, а также видеокартах прошлого поколения, которые не имеют аналогов среди новинок и считаются актуальными.

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Начнём с NVIDIA.

  • GeForce RTX 4090 – получила рекомендованную цену в 1600 долларов, но пока даже в США торгуется выше, поскольку до сих пор пользуется спросом среди энтузиастов. 
  • GeForce RTX 4080 – на старте была оценена в 1200 долларов, чем привела экспертов и потенциальных покупателей в негодование. Сильно подорожала по сравнению с прошлым поколением и вызывает минимальный спрос среди геймеров.
  • GeForce RTX 4070 Ti – оценена в 800 долларов, что на 200 долларов дороже, чем аналогичная видеокарта прошлого поколения. Несмотря на это была принята неплохо, поскольку получила хорошее соотношение между ценой и производительностью.
  • GeForce RTX 4070 – поступила в продажу 13 апреля по цене 600долларов, но уже успела стать суперхитом. 
  • GeForce RTX 3060 Ti – вышла достаточно давно и сегодня имеет рекомендованную стоимость в районе 400 долларов. 
  • GeForce RTX 3060 – за 2 года не скинула даже 1 доллар и продолжает продаваться в американской рознице выше рекомендованной цены в 330 баксов. 
  • GeForce RTX 3050 – стала настоящим разочарованием, по нескольким причинам. Во-первых, получила рекомендованную цену 250 долларов, тогда как ранее графические чипы данного сегмента стоили 150 баксов. Во-вторых, до сих пор продаётся дороже официальной стоимости даже в США. 

Продолжим с графическими чипами AMD. 

  • Radeon RX 7900 ХТХ – видеокарта получила солидные 24 Гб видеопамяти и 384-битную шину, но по непонятным причинам оказалась ощутимо слабее флагмана NVIDIA. Стоит 1000 долларов и ни на одном из рынков не пользуется спросом.
  • Radeon RX 7900 ХТ – спустя месяцы бесцельной борьбы, было решено снизить цену до 800 долларов. Есть большие сомнения относительно того, что это положительным образом повлияет на рост продаж. 
  • Radeon RX 6800/6800 ХТ – AMD не стремится публиковать обновлённые официальные цены, но суть сводится к тому, что обе и раньше не пользовались спросом, а после релиза GeForce RTX 4070 и вовсе неинтересны потенциальному покупателю. Прямые аналоги: GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070 Ti. 
  • Radeon RX 6750 ХТ/6700 ХТ– перспективные видеокарты с 12 Гб видеопамяти, но сомнительным будущим. Прямые аналоги: GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3060 Ti. 
  • Radeon RX 6700 – ошибка природы, получившая 10 Гб видеопамяти и полное забвение в рознице. Нет аналогов, хотя производительность примерно соответствует GeForce RTX 3060 Ti. 
  • Radeon RX 6650 ХТ/6600 ХТ – высокая стартовая цена выше 400 долларов свела на нет все преимущества видеокарт, а в результате геймеры предпочитают обходить продукцию AMD стороной. Прямой аналог: GeForce RTX 3060
  • Radeon RX 6600/6500 ХТ – принадлежат к нижнему ценовому сегменту и имеют неплохое соотношение между ценой и скоростью. Прямые аналоги: GeForce RTX 3050 и GeForce GTX 1650.

Итак, сегодня уже середина апреля, а в итоге NVIDIA выпустила всего 4 графических чипа нового поколения. Эксперты полагают, что Дженсен Хуанг хочет распродать как можно больше видеокарт прошлого поколения, ну а инсайдеры полагают, что уже вскоре в продажу поступят GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4060. Изучить предварительные характеристики вы можете по ссылке. Что до AMD, то красные ограничились всего двумя графическими чипами. Новинки получили негативные отзывы и не отличаются высоким спросом. При этом инсайдеры даже не могут назвать сроки появления графических чипов среднего и средневысокого ценового сегмента от тётушки Су. В результате сложилась уникальная ситуация, когда NVIDIA вынуждена конкурировать сама с собой. 

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

По данным инсайдеров, летом нас ждёт масса сюрпризов, а связано всё это с выходом видеокарт среднего ценового сегмента. GeForce RTX 4060 Ti будет стоить 450 долларов, что на 150 баксов меньше, чем просят за GeForce RTX 4070. В связи с этим возникают опасения, что геймеры предпочтут сэкономить, а инсайдеры полагают, что GeForce RTX 4070 скинет 50 долларов. При этом эксперты уверяют, что Дженсен Хуанг уже сегодня мог бы порадовать нас выгодными ценами. Скорее всего, NVIDIA заранее приготовилась к подобному сценарию, поскольку ожидала агрессивных действий от AMD, но так ничего не дождалась. Похоже, скидки мы увидим летом, а пока просто запаситесь терпением, ведь никто не сказал, что красные так и будут сидеть в тени своего конкурента. В случае, если Лиза Су всё же решит выпустить несколько новых графических чипов, то ценовая война может стать реальность. Эксперты напоминают, что спрос на рынке компьютеров сильно упал, а значит и прибыль будет снижаться. 

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#nvidia #видеокарты
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