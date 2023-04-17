Не исключено, что мы увидим GeForce RTX 4060 Ti уже этой весной, но всё говорит о релизе 29 мая

GeForce RTX 4070 стала самой бюджетной видеокартой текущего поколения NVIDIA. Ситуация довольно странная, ведь речь о графическом чипе, рекомендованная цена которого стартует с 600 долларов, а это в 2 раза больше, чем готовы платить обычные геймеры за подобную продукцию. И всё же, поскольку другого выхода нет, то всё больше любителей компьютерных игр идёт на жертвы, принимая спорные решения. GeForce RTX 4070 трудно назвать прорывом, поскольку здесь используется 192-битная шина, а количество ядер CUDA не изменилось по сравнению с аналогичным графическим чипом прошлого поколения. В результате GeForce RTX 4070 всего на 30% быстрее GeForce RTX 3070, вот только NVIDIA преподнесла всё так, что новинка оказалась куда выгоднее старой видеокарты. Так, цены на старый флагманы и графические чипы средневысокого сегмента прошлого поколения удерживаются на высоких отметках, что делает их неинтересными с точки зрения соотношения цены и производительности.

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Инсайдеры отмечают, что NVIDIA не торопится наращивать производственные мощности, что приводит к дефициту видеокарт нового поколения, а главная цель состоит в попытке распродать старьё по завышенным ценам. Можно было бы ожидать сильного хода от Лизы Су, вот только глава AMD не радует нас анонсами. Не исключено, что возможности выпустить новые графические чипы у красных пока нет, ну а пока было решено снизить рекомендованную стоимость Radeon RX 7900 XT до 800 долларов. Скорее всего, всё это не окажет влияния на рынок, поскольку GeForce RTX 4070 Ti не является основным средством дохода и продаётся в небольших количествах. Именно поэтому инсайдеры ожидают выхода видеокарт среднего ценового сегмента, которые могут как укрепить положение AMD, так и ощутимо усилить позиции NVIDIA. Похоже, второй вариант более вероятен, поскольку в сети стало появляться всё больше слухов об ещё не анонсированных GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4060. На этот раз утечка пришла из лагеря Colorful. Известно, что компания собирается выпустить модель iGame Ultra White на графическом чипе GeForce RTX 4060 Ti, которая получит тактовую частоту 2580 МГц. Это на 45 МГц выше, чем получит эталонная модель, ну а просочившаяся информация в очередной раз подтвердила те или иные слухи, бороздящие просторы интернета.

Ниже вы можете изучить таблицу, позволяющую сделать те или иные выводы о том, какими будут указанные выше видеокарты. Начнём с GeForce RTX 4060 Ti. Как видите, новинка получит 4352 ядра CUDA, что значительно меньше, чем предлагает GeForce RTX 3060 Ti. Похоже, основной упор сделан на архитектурные улучшения, а также на повышение тактовой частоты. GeForce RTX 4060 Ti способна разгоняться в игровом режиме до 2535 МГц, тогда как GeForce RTX 3060 Ti ограничена скромными 1665 МГц. Вырастет максимальная теоретическая производительность с 16 до 22 TFLOPS, а вот шина памяти окажется не 256-битной, а 128-битной. Это скажется на пропускной способности самой памяти, которой здесь 8 Гб. Стоит понимать, что видеокарта будет рекомендоваться для разрешения 2К, вот только уже сегодня 8 Гб здесь недостаточно, а значит покупатели GeForce RTX 4060 Ti ощутят нехватку памяти сразу же после запускать требовательных игр. За счёт всех этих манипуляций удалось снизить энергопотребление, а в итоге новинка получит теплопакет не выше, чем 160 Вт.

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Что до GeForce RTX 4060, то эта видеокарта и вовсе будет основана на крошечном графическом чипе AD107-400 и сможет претендовать на 3072 ядра CUDA. Тактовая частота не указана, а вот заявленный теплопакет окажется равен 115 Вт. Ничего подобного в данном сегменты мы не видели очень давно, а значит видеокарта заработает даже на старых блоках питания. Если изучить быстродействие уже вышедшей GeForce RTX 4070, то можно сделать вывод, что GeForce RTX 4060 Ti окажется немного быстрее GeForce RTX 3070 и уступит GeForce RTX 3070 Ti. Что до базовой версии GeForce RTX 4060, то она займёт положение между GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3070. Инсайдеры указывают, что продажи могут начаться в мае текущего года, вот только есть все основания полагать, что только анонс состоится 29 мая. Дело в том, что именно в этот день в Тайбэе стартует выставка Computex 2023. Заявлено выступление Дженсена Хуанга, а значит обе видеокарты могут появиться в магазинах уже в начале лета. С ценами всё сложно, но некоторые инсайдеры предполагают, что за GeForce RTX 4060 Ti попросят около 500 долларов, тогда как GeForce RTX 4060 будет стоить около 400 вечнозелёных. Помните, что всё это только предположения, а значит в итоге сроки и стоимость может как разочаровать, так и порадовать потенциальных покупателей.