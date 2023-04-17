Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Наиболее полная информация о видеокартах GeForce RTX 4060/4060 Ti – цены, скорость и дата анонса
Не исключено, что мы увидим GeForce RTX 4060 Ti уже этой весной, но всё говорит о релизе 29 мая
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
RTX 4080 дешевеет вопреки курсу
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

GeForce RTX 4070 стала самой бюджетной видеокартой текущего поколения NVIDIA. Ситуация довольно странная, ведь речь о графическом чипе, рекомендованная цена которого стартует с 600 долларов, а это в 2 раза больше, чем готовы платить обычные геймеры за подобную продукцию. И всё же, поскольку другого выхода нет, то всё больше любителей компьютерных игр идёт на жертвы, принимая спорные решения. GeForce RTX 4070 трудно назвать прорывом, поскольку здесь используется 192-битная шина, а количество ядер CUDA не изменилось по сравнению с аналогичным графическим чипом прошлого поколения. В результате GeForce RTX 4070 всего на 30% быстрее GeForce RTX 3070, вот только NVIDIA преподнесла всё так, что новинка оказалась куда выгоднее старой видеокарты. Так, цены на старый флагманы и графические чипы средневысокого сегмента прошлого поколения удерживаются на высоких отметках, что делает их неинтересными с точки зрения соотношения цены и производительности. 

реклама

Инсайдеры отмечают, что NVIDIA не торопится наращивать производственные мощности, что приводит к дефициту видеокарт нового поколения, а главная цель состоит в попытке распродать старьё по завышенным ценам. Можно было бы ожидать сильного хода от Лизы Су, вот только глава AMD не радует нас анонсами. Не исключено, что возможности выпустить новые графические чипы у красных пока нет, ну а пока было решено снизить рекомендованную стоимость Radeon RX 7900 XT до 800 долларов. Скорее всего, всё это не окажет влияния на рынок, поскольку GeForce RTX 4070 Ti не является основным средством дохода и продаётся в небольших количествах. Именно поэтому инсайдеры ожидают выхода видеокарт среднего ценового сегмента, которые могут как укрепить положение AMD, так и ощутимо усилить позиции NVIDIA. Похоже, второй вариант более вероятен, поскольку в сети стало появляться всё больше слухов об ещё не анонсированных GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4060. На этот раз утечка пришла из лагеря Colorful. Известно, что компания собирается выпустить модель iGame Ultra White на графическом чипе GeForce RTX 4060 Ti, которая получит тактовую частоту 2580 МГц. Это на 45 МГц выше, чем получит эталонная модель, ну а просочившаяся информация в очередной раз подтвердила те или иные слухи, бороздящие просторы интернета.

Ниже вы можете изучить таблицу, позволяющую сделать те или иные выводы о том, какими будут указанные выше видеокарты. Начнём с GeForce RTX 4060 Ti. Как видите, новинка получит 4352 ядра CUDA, что значительно меньше, чем предлагает GeForce RTX 3060 Ti. Похоже, основной упор сделан на архитектурные улучшения, а также на повышение тактовой частоты. GeForce RTX 4060 Ti способна разгоняться в игровом режиме до 2535 МГц, тогда как GeForce RTX 3060 Ti ограничена скромными 1665 МГц. Вырастет максимальная теоретическая производительность с 16 до 22 TFLOPS, а вот шина памяти окажется не 256-битной, а 128-битной. Это скажется на пропускной способности самой памяти, которой здесь 8 Гб. Стоит понимать, что видеокарта будет рекомендоваться для разрешения 2К, вот только уже сегодня 8 Гб здесь недостаточно, а значит покупатели GeForce RTX 4060 Ti ощутят нехватку памяти сразу же после запускать требовательных игр. За счёт всех этих манипуляций удалось снизить энергопотребление, а в итоге новинка получит теплопакет не выше, чем 160 Вт. 

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Что до GeForce RTX 4060, то эта видеокарта и вовсе будет основана на крошечном графическом чипе AD107-400 и сможет претендовать на 3072 ядра CUDA. Тактовая частота не указана, а вот заявленный теплопакет окажется равен 115 Вт. Ничего подобного в данном сегменты мы не видели очень давно, а значит видеокарта заработает даже на старых блоках питания. Если изучить быстродействие уже вышедшей GeForce RTX 4070, то можно сделать вывод, что GeForce RTX 4060 Ti окажется немного быстрее GeForce RTX 3070 и уступит GeForce RTX 3070 Ti. Что до базовой версии GeForce RTX 4060, то она займёт положение между GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3070. Инсайдеры указывают, что продажи могут начаться в мае текущего года, вот только есть все основания полагать, что только анонс состоится 29 мая. Дело в том, что именно в этот день в Тайбэе стартует выставка Computex 2023. Заявлено выступление Дженсена Хуанга, а значит обе видеокарты могут появиться в магазинах уже в начале лета. С ценами всё сложно, но некоторые инсайдеры предполагают, что за GeForce RTX 4060 Ti попросят около 500 долларов, тогда как GeForce RTX 4060 будет стоить около 400 вечнозелёных. Помните, что всё это только предположения, а значит в итоге сроки и стоимость может как разочаровать, так и порадовать потенциальных покупателей. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #видеокарты 2021 #geforce rtx 4060 ti
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Потенциал против экономии – энтузиасты запустили видеокарту GeForce RTX 4070 на Pentium Gold G7400
Intel Arc A750 в играх мощнее NVIDIA RTX 3060, а стоит на $110 дешевле
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Как женская сборная по биатлону Украины превратилась в орудие смерти, и почему молчит МОК
78
Россия и Иран объединяются для создания своей версии Starlink - системы «Сфера»
9
В Украине отреагировали на запрет Польши по импорту украинского зерна
17
ВС РФ нанесли удар по «гвардии наступления» ВСУ
14
Под Бахмутом со стороны ВСУ появились неопознанные бронемашины на базе танка
11
Компания Sony запатентовала технологию, улучшающую управление в мобильных играх
+
В китайских магазинах появились уникальные модели GeForce RTX 4070 в розовом цвете для фанатов аниме
6
Украина ожидает на поставку истребителей F-16 по итогам «Рамштайн-11»
9
Финляндия начала строительство забора с колючей проволокой вдоль границы с Россией
9
Военный эксперт рассказал подробности о предполагаемом украинском контрнаступлении "в три этапа"
7
На СВО появились "вездеходы-сороконожки" ДТ-10 ПМ с двухзвенным устройством и гусеницами
2
SEGA планирует приобрести создателя Angry Birds за 1 миллиард долларов
+
Reuters: Европа продолжает испытывать серьезные проблемы с электрогенерацией
4
Стали известны частоты GeForce RTX 4060 Ti в одном из премиальных исполнений от Colorful
8
Инсайдер поделился характеристиками RX 7800 XT
16
США стали крупнейшим экспортером сжиженного газа и более 40% идет в Европу
9
GTA 6 может не запуститься на Xbox Series S и слабых ПК из-за высоких системных требований
10
На вездеход АТС-59Г установили 25-мм зенитку 2М-3М, превратив гражданскую технику в грозу дронов
3
В российском интернет-пространстве продолжается борьба против VPN
24
Шелдон, Леонард и Пенни из "Теории большого взрыва" могут вернуться на экраны
2

Популярные статьи

Проблемы экспорта украинского зерна в Европу и почему европейские страны отказываются от него
7
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Апрель)
14
6 причин установить в игровой компьютер сразу два SSD — один для Windows, а второй — для игр
83
Intel i5 13400 или AMD Ryzen 7600X, DDR5 или DDR4 - мучительный выбор для апгрейда в 2023 году
91
Играем в запрещеночку - обходим ограничения Steam для Warhammer III: Гномы Хаоса
2
Немецкие танки Leopard - история легенды
6
Порог беспошлинного ввоза в РФ в размере 1000 евро продлили – как заказывать товары из-за рубежа
18
Обзор рынка комплектующих на 04.23 (Процессоры)
31
Мой личный опыт использования Nintendo Switch Lite в 2023 году
9
GeForce RTX 4070 + Ryzen 7 7700X – лучшая игровая сборка весны 2023 года для геймеров и энтузиастов
4

Сейчас обсуждают

Saf-Saf Saf
16:59
Министр обороны Китая заявил, что отношения РФ и КНР крепче, чем военные альянсы времён Холодной войны
MrPegge
16:58
Если украинцам дать F16, то они возьмут и выиграют еще. А победа украинцев не нужна, как не нужны они были и в ЕС, нужен процесс до последнего украинца.
В Словакии сообщили о передаче Украине тринадцати истребителей МиГ-29
fuck_hohol
16:57
это точно, всё ближе и ближе гнилые рты всучек к решающему взятию российского конца за щеку...
В Словакии сообщили о передаче Украине тринадцати истребителей МиГ-29
Люцифер Денница
16:55
На Авито ты хотел сказать.
Цены растут вслед за долларом — торопимся собрать быстрый антикризисный компьютер для новых игр
Михаил Соломонов
16:53
И крест нарисовали долбики
Под Бахмутом со стороны ВСУ появились неопознанные бронемашины на базе танка
Nacvark
16:53
Похоже на реальную историю, ведь статья занимает сейчас первое место в списке популярных)
Проблемы экспорта украинского зерна в Европу и почему европейские страны отказываются от него
Аня Дмитриева
16:52
Чимбал, поздравляю тебя с тремя комментами! Желаю, чтоб у тебя был НОЛЬ комментов
Мои весёлые приключения с нейронными сетями (Dall-E, Stable Diffusion)
Михаил Barash Андреев
16:49
Китай в военном плане пока даже близко не является сверхдержавой, и во многом отстаёт от России. В частности, по гиперзвуку и системам предупреждения о ракетном нападении. Последнюю РФ Китаю помогала ...
Министр обороны Китая заявил, что отношения РФ и КНР крепче, чем военные альянсы времён Холодной войны
frog
16:48
Так а зачем помощь? Обоснуй.
Министр обороны Китая заявил, что отношения РФ и КНР крепче, чем военные альянсы времён Холодной войны
Den41k
16:47
Украинцы хотят f16 с современным оборудованием американского производства. 29е миги им дадут старые. Их на западе не производят, да и не модерн зируют прям чтобы совсем все новое ставить.
В Словакии сообщили о передаче Украине тринадцати истребителей МиГ-29
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем