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Украина собрала армию из тысяч дронов-камикадзе – как армия РФ будет защищать танки и ПВО от БПЛА
Есть простое, но эффективное решение в виде экранов из металлической гибкой сетки
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Современные системы противовоздушной обороны проектировались много десятилетий назад и созданы для поражения больших движущихся целей. Не так важно, о какой ПВО мы говорим, ведь главная задача подобного комплекса состоит в том, чтобы сбить летящую ракету ещё до того, как она достигнет своей цели. Поскольку мы говорим о современных ПВО, то и возможности здесь иные, а значит речь может идти о сопровождении нескольких десятков объектов, включая самолёты и авиабомбы. Вот только никто не предполагал, что бороться придётся против небольшого по размеру противника, способного оставаться незаметным для радиолокационных систем на границе. Применение беспилотников обнажило слабые стороны современных ПВО, при этом никто не сказал, что времена подобных систем прошли. Военные технологии быстро меняются, а значит требуется адекватный ответ на новые угрозы. 

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Украинский конфликт стал настоящим полигоном для испытаний, а западные и российские инженеры с интересом наблюдают за тем, как на основе уже существующих технологий строится эффективная противовоздушная оборона. Пожалуй, итоги первого года применения дронов-камикадзе доказали, что сегодня нет никакой возможности сбивать все летящие объекты. Мало того, задействовать против недорогих беспилотников ракеты стоимостью под 300 тысяч долларов за штуку – это крайне расточительная практика, которая позволительна только украинскому руководству, получающему снаряды бесплатно. Как вы могли слышать, время от времени в сторону РФ прилетают подобные устройства, нанося различные повреждения гражданским и инфраструктурным объектам. В последний раз пострадала свиноферма, ну а аналитики рассказывают о том, что в рамках контрнаступления украинская армия будет использовать тысячи или даже десятки тысяч БПЛА различного класса.

Прежде всего эксперты полагают, что всё это глупости, поскольку сегодня нет технологий, позволяющий одному оператору ввести в бой целый рой дронов. Существуют отдельные экземпляры по типу Altius 600M, позволяющие одному человеку взять контроль над 24 устройствами, но стоимость подобных беспилотников достаточно высокая, а количество поставок измеряется десятками. Что до собранных на скорую руку дронов-камикадзе, то они способны лететь по заданным координатам, либо должны управляться централизованно, ну а подготовить десятки тысяч операторов почти нереально. И всё же, какое-то количество летательных аппаратов у Киева есть, а значит риски для российской армии достаточно высоки. При этом эксперты указывают на специфику применения подобных устройств. Дело в том, что во время боя удар на себя берёт лобовая проекция, но возможны попадания из ПТРК с любой стороны, а значит важна динамическая защита. Что до беспилотников, то они могут переносить мины или снаряды от гранатомётов, сбрасывая их на крышу танков и других бронированных машин. В сети есть кадры применения таким образом российского Ланцета, который эффективно используется именно для озвученных выше целей. Похоже, именно украинские бойцы нашли эффективное решение, которое сегодня активно используют по обе стороны фронта. Речь идёт о так называемых противодронных экранах, выполненных в виде металлической сетки. Она защищает машину со всех сторон, а в результате прямого попадания беспилотник взрывается на расстояние полуметра от брони, не нанося технике и экипажу никакого урона. 

Украинская 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика»

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Если изучить уже используемые кустарные защитные экраны, то можно сделать вывод о том, что подобные устройства могут стать массовыми, позволяя получить дополнительную защиту от дронов-камикадзе. При этом эксперты уверяют, что требуется скорейшее совершенствование средств РЭБ. Очевидно, что закрыть всю границу сложно, а значит потребуется слаженная работа всех родов войск для отражения потенциальных угроз. Сегодня стало известно о том, что в России разработана новая система, позволяющая выводить из строя даже спутники. РЭБ может глушить объекты, находящиеся на высоте до 36 тысяч километров, при этом запаса мощности достаточно, чтобы полностью сжечь все электронные компоненты спутника. Более подробных данных пока нет, а теоретически подобный комплекс может использоваться в составе ракет, что позволит наносить точечные удары и более отдалённым объектам. При этом новая РЭБ сможет оказывать негативное воздействие не только на целый спектр воздушных целей, но и может применяться против наземных систем, включая РЛС потенциального противника. 

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#сво #военные технологии
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