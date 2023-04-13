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Полковник США предрёк распад НАТО, а США поставили Украине продвинутый малозаметный дрон-камикадзе
Altius 600M способен объединяться в рой численностью до 24 единиц
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Обычно внутренняя кухня НАТО не попадает за пределы военного альянса, но недавняя утечка доказывает, что между странами наметился раскол, а единой позиции нет и не может быть. Есть мнение, что в масштабном сливе документов замешан один из высокопоставленных офицеров США. Сложно сказать, какие цели преследовались, но тот факт, что публикация только усилит недопонимание между союзниками, не вызывает сомнений. Ещё год назад по ту сторону океана были слышны восторженные призывы к европейским странам, рассказывающие о том, как быстро Россия проиграет экономически и политически, ну а сегодня число недовольных постоянно увеличивается. Много любопытного можно узнать из эфиров Fox News, ну а недавно с ведущим Такером Карлсоном побеседовал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. На этот раз главной темой для разговора было будущее НАТО, которое обоим кажется незавидным. 

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Макгрегор заявил, что разногласия внутри альянса намного сильнее, чем можно было предполагать. Многие страны осознают, что США их просто использует, а коллективная безопасность – это просто миф, придуманный для введения в заблуждение доверчивых политиков по обе стороны океана. Фактически, американцы бросили против России все экономические возможности Европы в главе с Германией, но не добились успеха, а сегодня вынуждают принимать ещё более опасные решения. При этом сами янки находятся далеко и в любой момент могут выйти из конфликта, оставив ЕС сидеть на развалинах Украины. При этом правда о подрыве Северных потоков стала холодным душем даже для тех, кто поддерживает инициативы США. Очевидно, что это был не только акт агрессии против РФ, но и удар по экономическому суверенитету Германии. Сегодня правительство Шольца не имеет хорошего выбора, поскольку в стране достаточно военных баз с американскими военными для приведения канцлера в чувства, но стоит только Америке дать слабину, как союзники перестанут прислушиваться к приказам из Белого дома. Макгрегор полагает, что команда Байдена сделала всё возможное, чтобы разрушить военный альянс. Он согласился с тем, что Виктория Нуланд и команда действующего президента – это сборище слабоумных людей, которые опасны не только для потенциальных противников, но и для своей страны.

Увы, как бы хорошо не звучал раскол в НАТО, но случится он ещё нескоро, поскольку американские ястребы намерены и дальше загонять в альянс страны по всему миру. Сегодня в Конгрессе предложили принять в свои ряды Австралию и Японию. Оба государства являются давними союзниками США, а значит правительства там полностью зависимы от решений из Белого дома и готовы и дальше шагать с американцами в ногу. Ну и нет ничего удивительного в том, что власти США объявили о скорой поставке в Украину новых боевых дронов Altius 600M. Беспилотники выпущены в Австралии и имеют компактные размеры. Боевая нагрузка не может превышать 3 килограмма, а за счёт продвинутых тактико-технических характеристик, существует возможность объединять БПЛА в настоящий рой. В итоге оператор, находящийся за сотни километров от цели, может управлять сразу 24 дронами. При этом дрон может находиться в воздухе 4 часа и проходить расстояние до 400 километров. Известно, что БПЛА может быть тесни интегрирован с различными системами вооружений и разведки, а также выступать в качестве обычного дрона-камикадзе.  

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Точное количество беспилотников, которые прибудут в Украину, не называется, ну а возможности Altius 600M позволяют проводить не только разведывательные операции, но и наносить удары по военным и гражданским объектам в глубине России. Altius 600M обладает повышенной универсальностью и может быть запущен не только с привычной платформы, но и с обычного пикапа. Небольшой размер до 1 метра в длину делает беспилотник малозаметным, а технологическая начинка позволяет фиксировать и обходить средства радиоэлектронной защиты. В результате подобный БПЛА не только нанесёт на карту предполагаемые места дислокации российского ПВО, но и повредит инфраструктурные объекты. Кстати, буквально вчера неизвестный дрон ударил по свиноферме на территории России. Погибло почти две сотни свиней, тогда как другие получили ранения и контузии разной степени тяжести. 

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#политика #военные технологии
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