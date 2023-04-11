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Российский танк Т-72Б3 остался на ходу после прямого попадания из ПТРК и сохранил жизнь экипажу
Выстрел из противотанкового гранатомёта производился с дальности до 2 километров
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Производственные мощности современной России значительно уступают тем возможностям, которые были у советского военно-промышленного комплекса. Вполне возможно, что до недавнего времени выпускать огромное количество танков и артиллерийских систем в год было не нужно, но сегодня становится очевидно, что современной техники не так много, как хотелось бы. «Армата» оказалась слишком дорогой, а после долгих раздумий было решено провести масштабную модернизацию Т-90. Танк до сих пор актуален и способен противостоять лучшим аналогам западных стран, включая немецкие Leopard 2, английские Challenger 2 и американские Abrams. В последние годы количество модернизированных машин постоянно увеличивалось, ну а после начала СВО стало ясно, что армии РФ требуется как можно больше танков. 

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Ну а поскольку производственные мощности Т-90 не резиновые, то ещё несколько лет назад было решено начать модернизацию более старых машин. Именно так появился Т-72Б3, представляющий собой компромисс между сроками выпуска и ударной мощью. Есть также переменная стоимости. Данных на 2023 год у нас нет, но в интернете можно найти информацию, актуальную на 2013 год. Так вот, немореднизированный Т-90А обходился до 100 миллионов рублей за единицу, тогда как полноценная модификация Т-72Б3 стоила военному бюджету 52 миллиона рублей. Может показаться, что выгоднее выпустить более новый танк, но, как мы уже писали выше, в стране нет таких мощностей, а тысячи старых машин простаивают без дела. Сегодня для СВО требуется как можно больше современных машин, ну а модернизация позволяет решить не только проблему унификации, но и повысить выживаемость экипажа. 

Перечислять все обновления, которые получил танк, мы не будем. Давайте коснёмся только основных. Прежде всего был поставлен многоканальный прицел «Сосна-У», значительно улучшающий наведение на цель и позволяющий сопровождать тот или иной объект в автоматическом режиме. Интегрирована новая радиостанция Р-168-25У-2 «Акведук», характеризующаяся созданием закрытых каналов для передачи секретной информации. Поставлены гусеничные траки с повышенным ресурсом и более мощный двигатель В-84-1 мощностью 840 л.с. Произошла замена орудия, в результате чего танк получил 125-мм гладкоствольную пушку 2А46М-5. Благодаря этому Т-72Б3 и серия Т-90 используют идентичные снаряды, в том числе и подкалиберные типа «Свинец». Установлена также динамическая защита класса «Контакт-5». При этом чуть позднее Уралвагонзавод начал проводить модернизацию Т-72Б3М. Танки получили более современную броню «Реликт» и двигатель мощностью 1000 л.с. 

Все эти технические данные можно встретить в сети, вот только реальных случаев, когда броня позволила экипажу выжить после прямого попадания, в прессе почти нет. Сегодня мы предлагаем вам посмотреть на видео, где происходит прямое попадание противотанкового снаряда в движущийся Т-72Б3. Как вы уже поняли, это не самая прокачанная модификация, но даже броня «Контакт-5» позволила танку остаться на ходу. Произошло это в районе Марьянки, где обстановка остаётся горячей, а украинская армия упрямо цепляется за каждый дом. В ходе прямого попадания можно увидеть разрыв в передней части танка. Эксперты отмечают, что сработала динамическая защита, которая нейтрализовала удар от противотанкового снаряда. Судя по всему, выстрел был прицельный, а противник находился на расстоянии до 2 километров. Этого достаточно, чтобы пробить защиту танка и нанести машине и экипажу критические повреждения. 

На этот раз всё обошлось, а в результате срабатывания защиты происходит повреждение оптики. Картинка смазана, но личный состав машины не теряется и продолжает движение. Через несколько секунд Т-72Б3 ушёл с линии огня, после чего вернулся на позиции, где произошла эвакуация экипажа. Сам танк будет отремонтирован и снова введён в строй. Эксперты отмечают, что сегодня Т-72Б3 обладает всеми необходимыми атрибутами современного танка. Ну а способность оставаться в строю после прямого попадания из противотанкового гранатомёта в очередной раз доказывает эффективность модернизации

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#сво #военные технологии #танки
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