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Украинская армия нанесла удар по российской свиноферме – использовался боевой дрон-камикадзе
Среди поголовья свиней есть множество пострадавших и контуженых животных
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Вчера Трамп пришёл в эфир телеканала Fox News, где ответил на несколько вопросов ведущего Такера Карлсона. Главными темами для разговора стали внутренние проблемы США, международная политика и ядерная безопасность. Мы уже не раз слышали о том, как экс-президент обещал решить украинский кризис за сутки, а вот об опасности ядерного противостояния Трамп говорит нечасто. По мнению бывшего президента, сегодня Россия и США обладают примерно аналогичными арсеналами. Китай остаётся в роли догоняющего, но отставание не такое значительное, как пишут в американской прессе, а значит в ближайшее десятилетие Поднебесная догонит лидеров. При этом Трамп указал на высокие риски эскалации конфликта. По его словам, мощность ядерного оружия такова, что при его применении плавится даже гранит, а значит существует реальная опасность наступления ядерного потепления. Экс-президент не говорит о том, что нужно игнорировать климатические риски, но глобальное потепление явно не находится в числе самых больших проблем человечества. 

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Трамп в очередной раз назвал действующее руководство Белого дома непрофессиональным и открыто сомневается в том, что там есть люди, способные мыслить здраво. Ну а в итоге судьба всего человечества находится в руках политиков, которые не готовы к диалогу, предпочитая добиваться своих целей исключительно силовыми средствами. Не обошлось без упоминания Украины. Трамп отметил, что сегодня разрушается экономика и социальная сфера европейской страны, при этом США и союзники подбрасывают масла в огонь и не желают говорить о мирных инициативах. Ранее бывший президент уверял, что Америке нечего делать в Украине, поскольку есть проблемы, требующие своевременного решения. Если у вас есть время, то всё это и многое другое вы можете изучить на канале Fox News, ну а мы отметим, что многие эксперты полагают, что уже к концу 2023 года позиция США по Украине может кардинальным образом измениться. 

И речь даже не об усталости населения, о которой принято вещать по российскому телевидению. Причина куда проще, ведь именно в этом время стартует предвыборная компания. Сегодня наиболее вероятным кандидатом считается Трамп, тогда как рейтинги Байдена не внушают оптимизма. Мало того, сонному Джо нужно ещё дожить до выборов, а Трамп и вовсе находится на скамье подсудимых. Уже совсем скоро американским элитам будет не до проблем Киева, а значит времени у Украины всё меньше. Сроки так называемого контрнаступления постоянно переносятся, а на этот раз руководство страны говорит о летней компании. Когда бы она не произошла, боевые действия на Донбассе не стихают не на минуту. Страдают не только украинские граждане, но и жители российских регионов, которые соседствуют с государственной границей. На слуху дерзкая вылазка ВСУ, которая привела к нескольким смертям гражданских, ну а время от времени совершаются удары при помощи беспилотников по инфраструктурным объектам.

Сегодня ночью украинская армия решила нанести удар по объекту на территории Белгородской области. Неясно, о чём думали офицеры ВСУ и представители командования, но дрон прилетел в помещения «Агро-Белогорья», а проще говоря – в свиноферму. По данным официальных источников, 179 свинок погибли в результате прямого попадания, а ещё 150 контужены или получили повреждения различной тяжести. Предприятие находится всего в 3 километрах от государственной границы, но обстреливается впервые. Вчера днём по свиноферме наносился удар из миномётов, в результате чего было повреждено сразу 3 объекта, включая газопровод. Имеются также прорывы в водопроводной сети, а утром сотрудники «Агро-Белогорья» прилагали усилия для спасения раненых свиней. Тип дрона-камикадзе пока определить не удалось, но характер повреждения говорит о том, что использовалась максимальное количество взрывчатого вещества. Понять логику командования украинской армии также не представляется возможным. Чем Киеву не угодили свиньи, и кто принял такое спорное решение, мы с вами никогда не узнаем. 

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#сво #политика
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