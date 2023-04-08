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Лучшая игровая сборка апреля за 120 тысяч рублей – ультимативная графика в 2К и высокий потенциал

При желании можно сэкономить ещё 30 тысяч, что позволит играть на максимальных настройках графики в разрешении 1080р
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Сегодня российские геймеры сталкиваются сразу с несколькими проблемами во время покупки новых компьютеров. Прежде всего нужно отметить, что некоторые комплектующие подорожали. В первую очередь приходится учитывать рост цен на видеокарты, в результате чего многие графические чипы стоят намного дороже, чем могут себе позволить заплатить многие любители компьютерных игр. NVIDIA контролирует рынок настольной графики, а значит обладает возможностью устанавливать наиболее выгодные для себя цены. Ну а поскольку во главе угла ставится маржа, то ожидать чего-то хорошего от Дженсена Хуанга не приходится.

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Но дело даже не в мировых тенденциях, хотя и без них не обошлось. Как вы знаете, в последний год отечественный рынок находился под давлением санкций. Вначале рубль обвалился до критического уровня, затем выровнялся и долгое время торговался на отметке ниже 60-к-1. Перед Новым годом национальная валюта начала дешеветь, а недавно отправилась в пике. Эксперты уверены, что причина заключается в вымывании средств из страны в рекордных размерах. Якобы, десятки крупных иностранных компаний пытаются продать свой бизнес, а российские бизнесмены закупают валюту в огромных масштабах, что уже привело к неприятным последствиям. Так, утром в пятницу курс перевалил за 83-к-1, но к вечеру немного вернул утраченные позиции. 

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Проблемы есть, но это не значит, что нужно себя ограничивать или переходить на бюджетные комплектующие. Сегодня мы с вами задумаемся о том, сколько стоит перспективный компьютер для нормального геймера, который не хочет баловать себя излишествами, но и не готов довольствоваться средними настройками графики. Давайте определимся с основными компонентами и посчитаем финальную стоимость, ну а начать предлагаем с Ryzen 7 5800X3D. Несмотря на то, что здесь всего 8 ядер – процессор считается одним из самых мощных и предлагает одно из лучших соотношений цены и скорости в своём классе. Камень AMD отлично справляется с играми и может раскрыть потенциал даже самой дорогой и мощной видеокарты. К счастью, у нас нет планов тратить 150 тысяч на графический чип, но это не так важно, ведь мы планируем собрать перспективный компьютер. Это значит, что процессор там должен быть максимально быстрым за свои деньги, что позволит нам через несколько лет поставить туда новую видеокарту без потери производительности. Ну а Ryzen 7 5800X3D не только полностью отвечает поставленным задачам, но и обладает уникальными характеристиками, о которых мы поговорим чуть ниже. 

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Итак, обычно мощные процессоры требуют соответствующую материнскую плату. Это просто какая-то беда, ведь современные камни горячие, а значит нужны дополнительные инвестиции. Ну а наш Ryzen 7 5800X3D легко заработает на не самой дорогой материнской плате, а значит позволит начать экономить ещё до того, как мы подсчитали конечную сумму. В качестве материнской платы предлагаем взять GIGABYTE B550 GAMING X V2. Она не обладает ультимативными характеристиками, но зато включает сразу два слота М.2, а также стабильна и потянет указанный выше процессор. Кроме того, она стоит недорого и поддерживает интерфейс PCIe 4.0. Сегодня покупать очень уж дорогие твердотельные накопители мы не рекомендуем, но ведь компьютер вы берёте на 4-5 лет, а значит уже через 2 года может возникнуть желание побаловать себя чем-то более быстрым. На материнской плате есть разгон оперативной памяти, ну а сам процессор имеет заблокированный множитель. 

Что до оперативной памяти, то рекомендуем взять комплект Kingston Fury Renegade. Две линейки отличаются невысокой стоимостью и неплохими характеристиками с завода. Если вы не планируете ничего разгонять, то просто получите стабильную ОЗУ, ну а в случае, если есть желание немного поработать над таймингами, то можно попробовать слегка улучшить показатели. В любом случае не ожидайте существенного прироста быстродействия. На нашем сайте публикуются тесты прокачанной DDR5 от именитых брендов. Так вот, даже оперативная память, цена которой в несколько раз дороже нашего комплекта, даёт не больше 5% прироста количества кадров в секунду в играх. Помните об этом, ведь разгон давно перестал приносить ощутимую пользу.

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Что до видеокарты, то сегодня оптимальным выбором для разрешения 2К может считаться Radeon RX 6800. Здесь есть сразу несколько преимуществ, которые не оставляют шансов. Прежде всего стоит отметить, что вы сможете играть абсолютно во все новинки последних лет на самых высоких настройках графики. Никаких NVIDIA ограничений пока нет, а значит можно попробовать воспользоваться хвалёной трассировкой лучей. Ну и самое главное, что отличает Radeon RX 6800 от конкуренток из зелёного лагеря – это 16 Гб видеопамяти. В прошлом поколении AMD была очень щедра на подарки, а в итоге мы имеем не только стабильно высокую скорость, но и внушительный потенциал. Представьте себе, что через год начнут выходить игры, которым потребуется больше 8 Гб видеопамяти на высоких графических настройках. У NVIDIA в данном ценовом сегменте просто беда с памятью, ну а наша Radeon RX 6800 позволит не думать о нехватке видеопамяти ещё очень долго.

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Поскольку указанная выше материнская плата имеет два слота М.2, то мы предлагаем воспользоваться этим шансом, установив два твердотельных накопителя. Первым будет выбран Kingston NV2 SNV2S. SSD предлагает разумное соотношение между ценой и быстродействием и скорость чтения до 3000 Мб/с. Скорость записи не такая высокая, но мы предлагаем использовать данный SSD исключительно для работы операционной системы и программного обеспечения, поэтому не считаем переменную записи существенной. Объёма в 250 Гб должно хватить для любых задач, ну а игры, фильмы и любые другие файлы предлагаем хранить на твердотельном накопителе KINGSPEC NX-1TB. В данном случае ёмкость составляет 1 Тб, а скоростные показатели поражают. Эксперты расскажут нам о том, что это всё глупости, поскольку в тестах ключевые показатели даже хуже, чем у указанного выше Kingston. Может и так, но нас в данном случае волнует ёмкость, тогда как даже заявленной скорости значительно больше, чем требуется. Дело в том, что даже современные игры не научились эффективно использовать потенциал SSD, а значит все цифры, что покажут нам тесты, это ещё один маркетинговый ход. Главное, что игры будут устанавливаться и работать с максимальной скоростью, а остальное оставим любителям тестов. 

Критики скажут, что нашей сборке хватило бы блока питания на 500 Вт. Согласимся с этими ребятами, но предлагаем вам более мощный DeepCool PK750D. Здесь есть честные 750 Вт и поддержка стандарты 80 PLUS BRONZE. Берём с запасом, а в результате получаем тихую систему, которая будет работать не в полную силу, что позволит продлить жизненный цикл комплектующих и сделать задел на будущее. К примеру, вы можете обновить видеокарту или заменить процессор с материнской платой, но ваш блок питания всё ещё останется актуальным и надёжным. Нетрудно подсчитать, что получилось около 120 тысяч рублей. Если вы не можете себе позволить потратить такую сумму, то советуем не резать процессор и другие комплектующие. Возьмите видеокарту дешевле. Можно сэкономить 30 тысяч рублей, при этом оставить возможность доступа к играм в 2К, но об этом давайте побеседуем в следующем материале.

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