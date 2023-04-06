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Пентагон построит для Украины новые танки – к концу года Киев получит 6 Abrams в модификации M1A1
В США намерены создать целых 6 новых танков, которые могут попасть на фронт уже зимой 2023 года
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По данным военкоров, за прошедший месяц украинскую границу пересекли десятки танков, среди которых большая часть представлена Leopard 2. Любители громких заявлений по обе стороны океана нахваливают немецкую машину, но забывают о том, что Киев получил модификацию А4, производство которой стартовало 37 лет назад, а значит при самом лучшем раскладе речь идёт о танках, которым 31 год и выше. Мало того, все эти машины длительное время стояли на консервации, а сегодня многие страны, которые обещали выделить Украине технику из собственных арсеналов, вдруг обнаружили, что немецкие кошки сильно устарели и не могут использоваться для боевых целей. Но даже те танки, что прибудут на Донбасс, окажутся далеки от того, чтобы получить преимущество над российскими машинами. Дело в том, что Leopard 2 не подвергается дополнительным модификациям, поэтому даже лоб танка не способен отразить выстрел из Т-72 с расстояния 2 километра. Как вчера стало известно, в Украине проблему будут решать весьма специфическим способом. Так, там взяли старую советскую динамическую защиту и навесили её на немецкую кошку. Получилось странно, ну а эффективность Франкенштейна ещё только предстоит проверить. 

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Кстати, на Донбассе уже заметили колёсные французские танки AMX-10RC. Ожидалось, что они станут тем самым ударным кулаком, который возглавит контрнаступление. А вот когда прибудут британские Challenger 2, пока неясно. Не исключено, что машины уже могли пересечь украинскую границу, но всего таких танков должно прибыть не больше 14 единиц, поэтому особенно рассчитывать на них не приходится. Не говоря уже о том, что английские бульдоги крайне неповоротливы из-за толстенной брони и веса до 75 тонн. Подобралась отличная компания, в которой не хватает только американской техники. И вот здесь самое время вспомнить, что ранее в США обещали выделить Киеву сразу 31 танк Abrams. Уже позднее стало известно о том, что возникли некоторые сложности. Прежде всего было решено поставить танки без урановой брони, а после янки как-то не очень уверенно рассказали о том, что прибудет модификация M1A1, возраст которой оставляет желать лучшего, а тактико-технические характеристики уступают современным танкам. Несмотря на это в Украине уверены в невероятной мощи американской брони, а недавно и вовсе пошли слухи о том, что уже вскоре местные танкисты отправятся в самую демократическую страну на планете. Там этих ребят будут учить тонкостям управления Abrams, хотя точными данными по срокам не владеет ни одна сторона. Похоже, пока всё это на уровне устных обещаний, поскольку даже западная пресса не может сказать ничего конкретного.

Сроки размыты, а перспективы туманны, при этом в США уверяют, что настроены очень серьёзно, хотя всё больше экспертов смотрят на происходящее с сомнением и полагают, что никаких танков Украине не дадут. Или всё же дадут? Как стало известно, недавно Пентагон перевёл в адрес корпорации General Dynamics Land Systems скромные 27 миллионов долларов. В сопроводительном документе указано, что вся сумма пойдёт на производство танков, которые после этого должны быть отправлены в Киев. Целых 2 миллиарда рублей на танки могут показаться значительными, вот только доподлинно известно, что производство одного M1A1 Abrams обходится в 4.5 миллиона долларов. В Пентагоне подтвердили сам факт оплаты, но не спешат делиться подробностями. Из пресс-релиза известно, что производство будет развёрнуто в штате Огайо, а первый танк может быть выпущен уже 29 сентября. Но это по оптимистичным прогнозам, поскольку завод сильно загружен и не справляется с заказами от потенциальных покупателей по ту сторону океана. Также сообщается, что финансировать танки решено из фонда под названием Инициатива содействия безопасности Украины. Фонд был создан ещё в 2022 году, но почти не принимает участия в снабжении Киева оружием. Дело в том, что структура получила крайне специфические задачи, поскольку в Пентагоне из фонда разрешено финансировать только производство и закупку нового оружия для Украины, тогда как поставками складских запасов занимаются другие ведомства.

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Это первая официальная информация, позволяющая сделать вывод о том, сколько танков будет поставлено и когда это произойдёт. Очевидно, что янки не спешат делиться своими танками, предпочитая оставить Abrams в виде козыря в рукаве. Сложно сказать, как 6 бронированных машин помогут в наступательных операциях. Кроме того, сроки поставки таковы, что ждать их придётся до зимы, а значит предполагаемую весеннюю компанию украинская армия проведёт без американских танков. Несмотря на всё это США продолжают настаивать на том, что намерены поставить Киеву 31 Abrams, но отказываются называть сроки, рассказывая о сложностях с логистикой, заправкой, ремонтом и технической поддержкой. 

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#военные технологии #танки
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