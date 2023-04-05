Leopard-2А4 подвергается кустарной модификации с использованием динамической брони созданной советскими инженерами

Известно, что Европа не сможет поставить Украине заявленное количество танков. Как оказалось, большая часть техники находится в состоянии, которое не позволяет использовать её во время боевых действий. Танки подходят для учебных задач, позволяя разобраться с электроникой и управляющими компонентами, но уже не годятся для реального боя, поскольку не модернизировались десятилетиями. Если говорить о Leopard-2А4, то машина в такой модификации начала выпускаться в 1985 году и производилась вплоть до 1992 года. Выходит, что даже самые новые танки перешагнули за 30 лет, ну а наиболее старые модели и вовсе седые старики, возрастом 37 годочков. Прибавьте к этому тот факт, что в странах ЕС не было единых правил хранения, а в результате в Украину прибыли слегка ржавые танки, которые долгое время преподносились обывателям как инструмент прорыва. Сложно сказать, сколько всего Leopard-2А4 будет поставлено, поскольку первоначальные планы уже скорректированы, а секретность информации не позволяет составить мнение о том, сколько всего машин пересекло украинскую границу.

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Что любопытно, несмотря на почтенный возраст, немцы сумели сохранить информацию о наполнителе брони в секрете. За десятилетия никто не расковырял внешний слой и не поделился с прессой одной из самых больших тайн бундесвера. Именно поэтому эксперты строят догадки, каждая из которых может оказаться ложной. Наиболее массовая версия предполагает, что внутри бронирования немецкой кошки находится керамика, соседствующая с несколькими слоями из резиновых прокладок и стальных листов. Известно, что Leopard-2А4 получил защиту под кодовым названием B-tech, тогда как последующая модификация бронирования именовалась C-tech и считается более стойкой к различным типам боеприпасов. В прессе есть оценка британских специалистов, которые называют следующие характеристики стойкости башни немецкого танка. Лобовая часть способна выдержать урон, эквивалентный 350 мм стали в случае поражения подкалиберным снарядом и до 700 мм в случае попадания кумулятивного боеприпаса. В случае использования более продвинутой C-tech можно рассчитывать до 420 защиты от подкалиберных и до 800 мм от куммулятивов. Предполагается, что лобовая часть корпуса примерно соответствует стандартам B-tech, поэтому с расстояния 2 километра будет пробиваться снарядами выпущенными из Т-72 типа советского «Манго» и более продвинутой модификации «Свинец», созданной с использованием вольфрама.

Кроме того, на вооружении армии РФ есть различные комплексы, которые будут пробивать броню Leopard-2А4 без особых проблем. В пример можно привести «Корнет» и «Хризантема-С». Известно, что оба комплекса обладают огромной поражающей мощностью, за счёт чего способны пробить до 1 метра толстого бронелиста, а значит у немецкой кошки в существующей модификации нет никаких шансов. На самом деле есть и другие, системы, которые могут доставить танку много неприятностей, но это в случае, если выстрел будет производиться в самую твёрдую часть корпуса, тогда как правый и левый бронелисты и вовсе пробиваются старыми РПГ-7. Прибавьте сюда тандемные комплексы «Метис-М», «Конкурс-М», а также управляемые ракеты в современных танках, и вы получите массу проблем, которые ожидают украинскую армию. По крайней мере так кажется, вот только на самом деле украинские инженеры не хуже нас с вами осознают негативные стороны старой немецкой кошки, поэтому уже начали ставить на неё дополнительную динамическую защиту. Проще всего приспособить советскую разработку «Контакт», поступившую на вооружение в далёком 1082 году. Сложно сказать, сколько сегодня возможности ВПК Украины позволяют выпускать таких комплексов в месяц, но тот факт, что на фронте появятся бронированные Leopard-2А4, не вызывает сомнений.

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Эксперты полагают, что в случае грамотной установки с соблюдением наклонных углов и правильного прижима, модифицированный советской защитой немецкий танк окажется более солидным противником. Теоретически, можно получить дополнительные 350-450 мм защиты в стальном эквиваленте, что обеспечит выживаемость в условиях реального боя. Теоретически, после нанесения на лоб корпуса показатели стойкости могут увеличиться до 1100-1200 мм. При этом стоит помнить, что советская броня никогда не соседствовала с танками стран НАТО, а специфика Leopard-2А4 и вовсе может привести к падению эффективности. Эксперты пока не готовы сказать, насколько бронированными в итоге окажутся немецкие кошки, а значит всё это предстоит выяснить на поле боя.