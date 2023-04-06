Всё это актуально для российского рынка, где сегодня продукция AMD значительно выгоднее

Ещё пару лет назад на нашем сайте бушевали бескомпромиссные баталии между фанатами AMD и NVIDIA. Оба лагеря были твёрдо уверены в своей правоте, находя десятки преимуществ в продукции каждой компании. Иногда перепалки были особенно горячими, но даже после того, как одна из сторон приводила железные доказательства, споры не утихали. В последнее время ничего подобного не происходит, ведь наши читатели охотнее рассуждают на политические темы, чем спорят о ценности видеокарт.

реклама

Признаться, что виновата не только политика, ведь AMD за несколько лет умудрилась растерять большую часть фанатов. Некоторые просто устали находить хорошие стороны там, где их нет, тогда как другие приняли решение купить игровую приставку, поскольку видеокарты и не думали дешеветь. Есть и те, кто предал красные цвета, влившись в лагерь дядюшки Хуанга. Винить всех этих людей нет никакого смысла, ведь Лиза Су сама виновата во всех проблемах компании, а пока мы не видим, чтобы AMD сделала какие-то выводы. И всё же, если сегодня взглянуть на российскую розницу, то можно сделать однозначный вывод, что продукция NVIDIA уступает как по цене, так и по производительности. Не верите? Тогда давайте разберёмся в этом вопросе как следует.

Для начала перечислим несколько графических чипов AMD, а начнём с Radeon RX 6750 XT. Итак, за 42 тысячи рублей вы получаете довольно внушительное быстродействие и 12 Гб видеопамяти. Кстати, скорость памяти немаленькая и достигает 18 Гбит/с, при этом шина 192-битная. Всё это позволяет запускать игры в разрешении 2К на максимальных графических настройках. Скорее всего, требовательные новинки, которые вы можете пересчитать по пальцам, вынудят вас слегка снизить качество картинки, но это мелочи, ведь большая часть игр неплохо оптимизирована.

При желании можно сэкономить целых 10 тысяч рублей, но получить внушительную скорость по разумной цене. В данном случае речь о Radeon RX 6650 XT. Видеокарта стоит всего 32 тысячи рублей, но также позволит вам остаться в 2К. Было бы очень наивно полагать, что настройки графики удастся поставить на максимальные, но раз уж мы пошли на компромисс, то ожидаем неплохую картинку на средневысоких и внушительный запас прочности на несколько лет вперёд. Пожалуй, перед нами одна из самых выгодных видеокарт на рынке, сильной стороной которой является высокая энергоэффективность.

Ну и можно рассмотреть Radeon RX 6600. Эта видеокарта уже не подходит для разрешения 2К, но неплохо впишется в бюджетную сборку на базе процессора Ryzen 7 5800X. Берите недорогой блок питания, простенькую оперативную память и материнскую плату на чипсете В450 или А520. Доверьте работу процессору и видеокарте, ну а Radeon RX 6600 точно не подведёт.

Если вы всё ещё не верите в правоту наших слов, то самое время привести примеры продукции NVIDIA. Итак, прямым аналогом Radeon RX 6750 XT считается GeForce RTX 3070. Скорее всего, видеокарта AMD окажется немного медленнее, но это мелочи, поскольку с процессором за 20 тысяч рублей вы не сможете заметить разницу в несколько кадров в секунду. Ну а теперь о недостатках GeForce RTX 3070. Прежде всего она стоит на 8 тысяч рублей дороже, что само по себе причина хорошенько задуматься. Ну и не забывайте, что у Radeon RX 6750 XT есть 12 Гб видеопамяти, тогда как GeForce RTX 3070 предлагает всего 8 Гб. В сложных сценах у вас может наступить острый дефицит памяти уже через пару лет.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4090 MSI за 155тр в Ситилинке 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Следом у нас идёт GeForce RTX 3060 Ti. Видеокарта NVIDIA демонстрирует неплохую производительность, вот только ничем не лучше Radeon RX 6650 XT. Ну а вы уже видели, что продукция AMD банально дешевле. Если хотите, можете переплатить 8 тысяч, но мы бы рекомендовали как следует подумать над этим вопросом. Ну и за 33 тысяч в наличии GeForce RTX 3060. Согласимся, что на этот раз видеокарта NVIDIA быстрее указанной выше Radeon RX 6600. Слегка быстрее, но дороже, а в итоге со стороны красного лагеря в данном сегменте играет Radeon RX 6650 XT, которая оказывается на 10-15% производительнее. Ну и что вы выбираете? Шильдик от дядюшки Хуанга, или выгодную цену и высокую скорость? Нам кажется, что ответ очевиден.