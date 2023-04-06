Вы удивитесь, но рекомендованная цена Ryzen 5 7600X стартует с 300 долларов на американском рынке

Существуют продукты, которым было суждено стать легендарными. В пример можно привести видеокарту GeForce GTX 1060. И до и после выходило множество интересных предложений, но только этот графический чип на пике популярности занимал почти 15% рынка (согласно статистике Steam). Никто не знает, почему один продукт ждёт успех, тогда как другому суждено провалиться. Если уж говорить о видеокартах, то сегодня однозначным аутсайдером считается Radeon RX 6650 XT. Это удивительно, но в российской рознице модель с тремя кулерами стоит 31 тысячу рублей, тогда как по скорости видеокарта соответствует GeForce RTX 3060 Ti за 40 тысяч рублей.

реклама

Никто не скажет вам, почему геймеры не покупают Radeon RX 6650 XT, но реальность такова, что продукция AMD не пользуется спросом несмотря на все преимущества. Но бывает и так, когда причины неудачного старта очевидны, а одним из последних решений, провалившемся в продаже, стал процессор Ryzen 5 7600X. Что и говорить, ведь камень не интересен не только обычным пользователям, но и фанатам Лизы Су. Давайте изучим основных конкурентов и подумаем, в чём причина происходящего.

Прежде всего нужно понимать, что на российском рынке у Intel нет выгодных предложений. В качестве примера можно привести Core i5-12600KF. Процессор в целом неплохой, но явно не соответствует той цене, которую за него просят. Особенно глупо смотрятся рассказы о разгонном потенциале, ведь покупка материнской платы за 30 тысяч под процессор за 22 тысячи – это самый настоящий абсурд. Если вы считаете, что инвестиции окупятся, то милости просим в комментарии. Мы же полагаем, что Core i5-12600KF хорош только в том случае, если вы не станете платить за разгон и попытаетесь максимально сэкономить на материнской плате и оперативной памяти.

Но даже после этого камень Intel меркнет в сравнении с Ryzen 5 7600X. Перед нами новинка, поступившая в продажу в конце 2022 года по рекомендованной стоимости 300 долларов. Но это в США, тогда как на российский рынок процессоры обычно приходят с ощутимой наценкой. Ну а теперь разделите 22 тысячи рублей на актуальный курс 80-к-1, и вы получите скромные 275 долларов. Неожиданно? Но это факт, ведь сегодня в России вы можете купить Ryzen 5 7600X дешевле его рекомендованной цены на момент старта продаж. Отметим, что Ryzen 5 5600X даже спустя год стоил дороже 300 долларов, ну а в данном случае причина в том, что новый камень AMD никому не нужен. Как вы могли слышать, материнские платы стоят дорого, а новинки на чипсете А620 оказались неспособными работать с процессорами с TDP выше 65 Вт. Увы, но под Ryzen 5 7600X вам придётся брать материнскую плату за 17 тысяч рублей и дороже, а комплект из оперативной памяти DDR5 и вовсе может разорить небогатого геймера.

А вот Ryzen 7 5800X выглядит намного перспективнее. Прежде всего нужно понимать, что тесты в интернете не до конца правдивы. Так, если вы видели, как Ryzen 5 7600X опережает Ryzen 7 5800X, то могли не заметить видеокарту, которая использовалась во время теста. А ведь это ключевой фактор. Если вы сделаете глупость и купите GeForce RTX 4090, то процессор Ryzen 5 7600X действительно окажется ощутимо быстрее Ryzen 7 5800X в играх. Вот только народная видеокарта GeForce RTX 3060 не позволит заметить разницу между процессорами. При этом сборка на Ryzen 7 5800X окажется намного выгоднее. К примеру, под этот камень вы можете купить материнскую плату за 8 тысяч рублей, а оперативную память как минимум в 2 раза дешевле той, что потребует Ryzen 5 7600X. Можно привести и другие примеры, но сегодня Ryzen 5 7600X даже за 275 долларов остаётся нишевым продуктом.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4090 MSI за 155тр в Ситилинке 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Пожалуй, хуже может быть только Core i3-13400. Это самая настоящая ода маркетологам, которые решили срубить побольше денег. Зрение вас не подводит, ведь здесь 10 ядер, среди которых 4 энергоэффективных и совершенно бесполезных. Но пользователи видят красивую цифру и думают, что здесь их ждёт высокая производительность. Если вы действительно хотите купить быстрый процессор и одновременно сэкономить, то берите Ryzen 7 5700G. Давайте перечислять преимущества этого камня. Так, здесь есть 8 полноценных ядер. Мало того, камень ощутимо быстрее новинки Intel. Ну и ключевым преимуществом Ryzen 7 5700G считается наличие самой мощной интегрированной графики на рынке. Даже сегодня без покупки видеокарты вы можете получить доступ к огромному количеству новых игр, ну а фанаты танков и кораблей и вовсе будут счастливы, поскольку получат неплохой камень и экономию на видеокарте.