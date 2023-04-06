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Ryzen 5 7600X против Ryzen 7 5800X – почему новый процессор AMD никто не покупает даже за $275
Вы удивитесь, но рекомендованная цена Ryzen 5 7600X стартует с 300 долларов на американском рынке
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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Существуют продукты, которым было суждено стать легендарными. В пример можно привести видеокарту GeForce GTX 1060. И до и после выходило множество интересных предложений, но только этот графический чип на пике популярности занимал почти 15% рынка (согласно статистике Steam). Никто не знает, почему один продукт ждёт успех, тогда как другому суждено провалиться. Если уж говорить о видеокартах, то сегодня однозначным аутсайдером считается Radeon RX 6650 XT. Это удивительно, но в российской рознице модель с тремя кулерами стоит 31 тысячу рублей, тогда как по скорости видеокарта соответствует GeForce RTX 3060 Ti за 40 тысяч рублей. 

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Никто не скажет вам, почему геймеры не покупают Radeon RX 6650 XT, но реальность такова, что продукция AMD не пользуется спросом несмотря на все преимущества. Но бывает и так, когда причины неудачного старта очевидны, а одним из последних решений, провалившемся в продаже, стал процессор Ryzen 5 7600X. Что и говорить, ведь камень не интересен не только обычным пользователям, но и фанатам Лизы Су. Давайте изучим основных конкурентов и подумаем, в чём причина происходящего.

Прежде всего нужно понимать, что на российском рынке у Intel нет выгодных предложений. В качестве примера можно привести Core i5-12600KF. Процессор в целом неплохой, но явно не соответствует той цене, которую за него просят. Особенно глупо смотрятся рассказы о разгонном потенциале, ведь покупка материнской платы за 30 тысяч под процессор за 22 тысячи – это самый настоящий абсурд. Если вы считаете, что инвестиции окупятся, то милости просим в комментарии. Мы же полагаем, что Core i5-12600KF хорош только в том случае, если вы не станете платить за разгон и попытаетесь максимально сэкономить на материнской плате и оперативной памяти. 

Но даже после этого камень Intel меркнет в сравнении с Ryzen 5 7600X. Перед нами новинка, поступившая в продажу в конце 2022 года по рекомендованной стоимости 300 долларов. Но это в США, тогда как на российский рынок процессоры обычно приходят с ощутимой наценкой. Ну а теперь разделите 22 тысячи рублей на актуальный курс 80-к-1, и вы получите скромные 275 долларов. Неожиданно? Но это факт, ведь сегодня в России вы можете купить Ryzen 5 7600X дешевле его рекомендованной цены на момент старта продаж. Отметим, что Ryzen 5 5600X даже спустя год стоил дороже 300 долларов, ну а в данном случае причина в том, что новый камень AMD никому не нужен. Как вы могли слышать, материнские платы стоят дорого, а новинки на чипсете А620 оказались неспособными работать с процессорами с TDP выше 65 Вт. Увы, но под Ryzen 5 7600X вам придётся брать материнскую плату за 17 тысяч рублей и дороже, а комплект из оперативной памяти DDR5 и вовсе может разорить небогатого геймера.

А вот Ryzen 7 5800X выглядит намного перспективнее. Прежде всего нужно понимать, что тесты в интернете не до конца правдивы. Так, если вы видели, как Ryzen 5 7600X опережает Ryzen 7 5800X, то могли не заметить видеокарту, которая использовалась во время теста. А ведь это ключевой фактор. Если вы сделаете глупость и купите GeForce RTX 4090, то процессор Ryzen 5 7600X действительно окажется ощутимо быстрее Ryzen 7 5800X в играх. Вот только народная видеокарта GeForce RTX 3060 не позволит заметить разницу между процессорами. При этом сборка на Ryzen 7 5800X окажется намного выгоднее. К примеру, под этот камень вы можете купить материнскую плату за 8 тысяч рублей, а оперативную память как минимум в 2 раза дешевле той, что потребует Ryzen 5 7600X. Можно привести и другие примеры, но сегодня Ryzen 5 7600X даже за 275 долларов остаётся нишевым продуктом. 

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Пожалуй, хуже может быть только Core i3-13400. Это самая настоящая ода маркетологам, которые решили срубить побольше денег. Зрение вас не подводит, ведь здесь 10 ядер, среди которых 4 энергоэффективных и совершенно бесполезных. Но пользователи видят красивую цифру и думают, что здесь их ждёт высокая производительность. Если вы действительно хотите купить быстрый процессор и одновременно сэкономить, то берите Ryzen 7 5700G. Давайте перечислять преимущества этого камня. Так, здесь есть 8 полноценных ядер. Мало того, камень ощутимо быстрее новинки Intel. Ну и ключевым преимуществом Ryzen 7 5700G считается наличие самой мощной интегрированной графики на рынке. Даже сегодня без покупки видеокарты вы можете получить доступ к огромному количеству новых игр, ну а фанаты танков и кораблей и вовсе будут счастливы, поскольку получат неплохой камень и экономию на видеокарте. 

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения #ryzen 7 5800x #ryzen 5 7600x
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