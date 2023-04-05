Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В США создают самолёт Судного дня для эвакуации президента в случае начала ядерного противостояния

Пока участвующие в разработке компании не могут даже назвать оценочную стоимость проекта, но уверены, что придётся основательно ощипать бюджет США
[ ] для раздела Блоги
+
Крутая 4070 Ti Gigabyte Aorus дешево - надо брать
-20% на i9 12900 - цены в рублях падают
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3070 за 50 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Глобальная напряжённость становится всё более очевидной, а демонстрация новых типов вооружения со стороны России уже привела к тому, что в США не уверены в том, что могут обеспечить безопасность руководящему составу страны. Особые опасения вызывают сверхзвуковые комплексы, способные передвигаться со скоростью в 10 раз превышающую скорость звука. В пример можно привести «Кинжал», способный проникать в защищённые бункеры, как нож в масло. На самом деле есть и другие комплексы, а многие западные эксперты рассуждают о потенциальной мощи российских подводных лодок, оснащённых беспилотным аппаратом с атомным зарядом и ядерной боеголовкой «Посейдон». Такой аппарат может годами дрейфовать рядом с побережьем потенциального противника, а в нужный момент нанести удар, что приведёт к миллионам жертв и затопит прибрежные города. Будем надеяться, что всё это оружие так и останется не больше, чем страшилкой, поскольку удельная мощность и поражающая способность растут, а мировой порядок нестабилен.

реклама

Похоже, в США осознают риски, поэтому решили создать самый современный и надёжный самолёт Судного дня. Сегодня миссия по эвакуации политиков и военного руководства, включая президента страны, возложена на 16 самолётов E-6B Mercury, но уже вскоре их заменят новые E-XX. В настоящее время информации о лайнере крайне мало, ну а в качестве базы планируется воспользоваться транспортником Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules. Речь идёт о версии C-130, получившей удлинённый фюзеляж и низкочастотную систему связи. Это позволит президенту управлять всеми войсками находясь в полной безопасности и вне досягаемости ядерных боеголовок потенциального противника. Согласно официальным данным, главная цель создания нового самолёта заключается в обеспечении безопасности и надёжности управления ядерными силами США в случае крупномасштабной военной конфронтации. В американской прессе уверяют, что самолёт Судного дня получит уникальные технические характеристики, которые позволят ему выполнять задачи управления ядерной триадой с максимальной эффективностью.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
4090 MSI за 155тр в Ситилинке
4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Поскольку создать своими силами нечто подобное ни одна компания не в силах, то было решено объединить инженерные школы нескольких крупных подрядчиков, включая Boeing, Northrop Grumman и General Atomics. По словам представителей компаний-участников проекта, новый самолёт Судного дня будет оснащён современными системами связи и управления, которые обеспечат бесперебойную связь между руководством США и ядерными силами в любых условиях. Кроме того, E-XX сможет похвастать высокой манёвренностью и возможностью находиться в воздухе десятки часов. Ожидается, что только в 2023 году на проектные работы будут потрачено 213 миллионов долларов. Представители разработчиков отмечают, что проект потребует значительных финансовых вливаний, но пока не готовы назвать конечную сумму. Ожидается, что уже в этом году E-XX совершит три испытательных полёта. Это позволит оценить готовность платформы и многие другие технические характеристики. По итогам будут приниматься решения о необходимости глубокой модернизации существующих технологий, а также определены более точные сроки производства. По данным журналистов Defense News, до 2025 года будет выпущено 9 самолётов Судного дня, каждый из которых окажется готов к выполнению поставленных задач. 

реклама

Военные эксперты отмечают, что все самолёты получат идентичную начинку, а находящиеся на борту системы позволят осуществлять командование и устанавливать связь с триадой стратегических систем доставки ядерного оружия США даже в условиях ядерного Апокалипсиса. При этом некоторые эксперты высказывают опасения, поскольку создание такого самолёта может ухудшить и без того нестабильную политическую ситуацию на глобальной мировой арене. Высказывается мнение, согласно которому испытания E-XX нарушают действующие международные договоры о нераспространении ядерного оружия. Представители компаний-участников проекта уверяют, что новый самолёт будет использоваться только в крайнем случае, и его создание – это ещё один шаг в мирное и безопасное будущее. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

политика авиация
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
27
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B650M Mortar WIFI
34
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio White
4
Обзор и тестирование игрового монитора Mastero C2722H
12
Обзор веб-камеры Streamplify CAM
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Suprim X
15
Главные игры марта 2023 года
7
Обзор и тестирование процессорных кулеров Mastero
21
Обзор микрофона Streamplify MIC ARM
13
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
46

Интересные материалы

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B650M Mortar WIFI
28 марта 2023 34
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
4 апреля 2023 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ЧВК "Вагнер" подошёл вплотную к железнодорожной станции Бахмут-1 в Артемовске
4
В России состоялась презентация нового отечественного седана бизнес-класса «Москвич 6»
11
Украинская армия за 1 месяц потеряла несколько тысяч разведывательных и боевых дронов в Бахмуте
7
Доходность майнеров продолжает расти, видеокарта RTX 4090 приносит 260 рублей чистой прибыли
28
В Украине пожаловались на морально и физически устарелые Су-27 и Миг-29
9
61 смартфон Xiaomi серии Redmi Note и Redmi получит прошивку MIUI 14 на Android 13 в 2023 году
+
В Польше будут производить танки 4-го поколения, каких ещё нет у США и России
22
ChatGPT стал Гендиректором компании, вывел её в прибыль и может продать за 4млн€
10
Западные СМИ публикуют статьи против поставки кластерных бомб Украине
+
Встреча Сальмана и Сиси показала, что Саудовская Аравия претендует на звание центра силы
1
3 непопулярные видеокарты, которые быстрее, дешевле и выгоднее аналогов NVIDIA в магазинах РФ
6
Илон Маск сменил иконку Твиттера на Dogecoin
1
Процессор Xeon за 2500 р, не требующий анлока турбобуста, раскрывает RTX 3060 Ti в современных играх
23
В Анкаре заявили, что турецкий аналог "Панциря" превзойдет российский аналог по многим параметрам
4
Высокоточные удары российских военных нарушили производство оружия и снабжение ВСУ
+
Тим Кук пояснил, кому и зачем могут потребоваться устройства дополненной реальности
+
Портативная консоль ASUS ROG Ally будет в два раза быстрее Steam Deck при мощности 35 Вт
+
Thermalright представила AIO системы охлаждения Frozen Prism в белоснежном исполнении WHITE ARGB
+
Уже сегодня Финляндия станет 31-м членом НАТО - Столтенберг
5
Apple приостанавливала производство процессоров M2 из-за сокращения спроса на компьютеры Mac
1

Популярные статьи

7 лучших комбинаций процессора и материнской платы для игровых компьютеров весной 2023 года
13
Почему Linux — лучшая операционная система, которая должна заменить Windows
201
Цена Ryzen 5 5600 упала до минимума — собираем оптимальный компьютер для новых игр 2023 года
16
"Симулятор Побега от Военкомата" - обзор шедевральной игры от одного разработчика
25
4 советских фильма, получившие премию Оскар
2
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
27
Об "иммерсивности" в видеоиграх
9
Небольшой обзор 2,5" SSD накопителя Team Group GX2 (T253X2128G0C101) объемом 128 Гб
4
Готовимся к крупной весенней распродаже на консолях Xbox
+
Мои впечатления от игры Call of Cthulhu. Часть 3
+

Сейчас обсуждают

Dimkovski
20:28
НЕ смеши...батлфилд )))))))))12 GB ...уахахахаххаах... Калисто на ультрах, Дед Спейс, Хогвардс, TLOU, Киберпанк , RDR2 средние выставлять надо, A Plague Tale Requiem, и ещё куча топовых одиночных игр ...
Цена Ryzen 5 5600 упала до минимума — собираем оптимальный компьютер для новых игр 2023 года
Павсикакий Доброгнев
20:25
В минте репы стандартные убунтушные + 1 репа их, никакое положение никуда не менялось, если руками не трогать sources.list. deb http://packages.linuxmint.com vera main upstream import backport id:lin...
Почему Linux — лучшая операционная система, которая должна заменить Windows
no_fate
20:23
20 лет назад была очень хорошая техника, надежная. Как имеющий CCNA и CCNP могу это утверждать. Аналогов тогда практически не было. А сейчас CISCO это хлам, который пытаются продать в тридорого.
Cisco Systems после ухода из России уничтожил запчасти для оборудования на 2 млрд рублей
Павсикакий Доброгнев
20:19
А кто сказал, что она должна быть бесплатной? А premiere и vegas бесплатные? Их удобно тырить с торрентов? Вся суть виндузятников.
Почему Linux — лучшая операционная система, которая должна заменить Windows
Кружит голову Мимоза
20:14
дайте угадаю в этом повторяющемся радиосигнале всего одна фраза от Шиншебека - "я пошел за пивом и меня кинула Чёрненькая, помоги Бояра, я дэбил и сожалею что не слушал тебя, твой неудачник друг Шеша"
Обнаружена экзопланета, которая очень похожа на Землю и от нее исходит повторяющийся радиосигнал
notoreal
20:14
Ну ну... В батлу зайди и посмотри, как там его хватает)
Первые всесторонние тесты Ryzen 7 7800X3D — i9-13900K повержен, лучший игровой CPU по версии TPU
Evgeny Chelyadin
20:07
12400 с недоядрами - серч.
Цена Ryzen 5 5600 упала до минимума — собираем оптимальный компьютер для новых игр 2023 года
Evgeny Chelyadin
20:03
2700k@4.5 + rtx 3070 + ssrtgi при 2560х1400 в bioshock infinite загрузка cpu 43-54%. Держит.
Первые всесторонние тесты Ryzen 7 7800X3D — i9-13900K повержен, лучший игровой CPU по версии TPU
Серегарус
19:54
и в старых регионах неплохо было бы начать
Путин потребовал разобраться с «недобитым подпольем» в новых регионах РФ
БЕШЕНЫЙ МАКСИМ
19:54
Такое ощущение, что на оверклокерах сидят одни амëбы. Я уже комментировал т. н. статьи, где вылизывали винду и обсирали линукс, а теперь придётся писать к статье, где всё ровно наоборот. Половина арг...
Почему Linux — лучшая операционная система, которая должна заменить Windows
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем