За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Глобальная напряжённость становится всё более очевидной, а демонстрация новых типов вооружения со стороны России уже привела к тому, что в США не уверены в том, что могут обеспечить безопасность руководящему составу страны. Особые опасения вызывают сверхзвуковые комплексы, способные передвигаться со скоростью в 10 раз превышающую скорость звука. В пример можно привести «Кинжал», способный проникать в защищённые бункеры, как нож в масло. На самом деле есть и другие комплексы, а многие западные эксперты рассуждают о потенциальной мощи российских подводных лодок, оснащённых беспилотным аппаратом с атомным зарядом и ядерной боеголовкой «Посейдон». Такой аппарат может годами дрейфовать рядом с побережьем потенциального противника, а в нужный момент нанести удар, что приведёт к миллионам жертв и затопит прибрежные города. Будем надеяться, что всё это оружие так и останется не больше, чем страшилкой, поскольку удельная мощность и поражающая способность растут, а мировой порядок нестабилен.

реклама

Похоже, в США осознают риски, поэтому решили создать самый современный и надёжный самолёт Судного дня. Сегодня миссия по эвакуации политиков и военного руководства, включая президента страны, возложена на 16 самолётов E-6B Mercury, но уже вскоре их заменят новые E-XX. В настоящее время информации о лайнере крайне мало, ну а в качестве базы планируется воспользоваться транспортником Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules. Речь идёт о версии C-130, получившей удлинённый фюзеляж и низкочастотную систему связи. Это позволит президенту управлять всеми войсками находясь в полной безопасности и вне досягаемости ядерных боеголовок потенциального противника. Согласно официальным данным, главная цель создания нового самолёта заключается в обеспечении безопасности и надёжности управления ядерными силами США в случае крупномасштабной военной конфронтации. В американской прессе уверяют, что самолёт Судного дня получит уникальные технические характеристики, которые позволят ему выполнять задачи управления ядерной триадой с максимальной эффективностью.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4090 MSI за 155тр в Ситилинке 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Поскольку создать своими силами нечто подобное ни одна компания не в силах, то было решено объединить инженерные школы нескольких крупных подрядчиков, включая Boeing, Northrop Grumman и General Atomics. По словам представителей компаний-участников проекта, новый самолёт Судного дня будет оснащён современными системами связи и управления, которые обеспечат бесперебойную связь между руководством США и ядерными силами в любых условиях. Кроме того, E-XX сможет похвастать высокой манёвренностью и возможностью находиться в воздухе десятки часов. Ожидается, что только в 2023 году на проектные работы будут потрачено 213 миллионов долларов. Представители разработчиков отмечают, что проект потребует значительных финансовых вливаний, но пока не готовы назвать конечную сумму. Ожидается, что уже в этом году E-XX совершит три испытательных полёта. Это позволит оценить готовность платформы и многие другие технические характеристики. По итогам будут приниматься решения о необходимости глубокой модернизации существующих технологий, а также определены более точные сроки производства. По данным журналистов Defense News, до 2025 года будет выпущено 9 самолётов Судного дня, каждый из которых окажется готов к выполнению поставленных задач.

реклама

Военные эксперты отмечают, что все самолёты получат идентичную начинку, а находящиеся на борту системы позволят осуществлять командование и устанавливать связь с триадой стратегических систем доставки ядерного оружия США даже в условиях ядерного Апокалипсиса. При этом некоторые эксперты высказывают опасения, поскольку создание такого самолёта может ухудшить и без того нестабильную политическую ситуацию на глобальной мировой арене. Высказывается мнение, согласно которому испытания E-XX нарушают действующие международные договоры о нераспространении ядерного оружия. Представители компаний-участников проекта уверяют, что новый самолёт будет использоваться только в крайнем случае, и его создание – это ещё один шаг в мирное и безопасное будущее.