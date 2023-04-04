Самый быстрый игровой камень на планете может сгореть в любую секунду

Фанаты NVIDIA упрямо заявляют о том, что видеокарты AMD имеют массу проблем, одной из главных среди которых считается ненадёжность. Долгое время всё это были досужие россказни, поскольку подтверждённые проблемы можно было пересчитать по пальцам, что не мешало продукции зелёных лучше продаваться. Как вы могли слышать, релиз графических чипов Radeon RX 7000-й серии фактически похоронил под собой надежды AMD на нормальные продажи и свёл на нет попытку вернуть часть утерянной рыночной доли. Флагман Radeon RX 7900ХТХ умудрялся прогреваться до 100 градусов и выше, при этом в начале в AMD даже называли происходящее нормой, и только со временем признали проблему. Инсайдеры уверяют, что инженеры напортачили при разработке архитектуры RDNA 3, а в итоге показатели энергоэффективности и производительности оказались ощутимо ниже, чем ожидалось. Есть мнение, согласно которому уже несколько месяцев проблему пытаются решить, что позволит выпустить вторую серию настольной графики, но со сроками всё слишком запутанно. В любом случае, даже если проблемы с видеокартами и нет, то потенциальные покупатели наслышаны и неприятном сюрпризе и предпочитают обходить продукцию AMD стороной. Похоже, уже вскоре сложности начнутся и с настольными процессорами.

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Можно смело заявить, что первой ласточкой стал известный оверклокер der8auer. Он провёл неудачную попытку разгона Ryzen 9 7950X3D прямо на камеру, что привело к фатальным последствиям, ведь суперфлагман и самый быстрый игровой процессор на планете просто сгорел. Предполагалось, что виной всему высокое напряжение, которое было выставлено во время разгона, но эксперты отмечали, что показатели находятся в заявленных производителем рамках. Спустя какое-то время на Reddit начали появляться истории о том, как самый быстрый игровой процессор неожиданно вышел из строя, а у одного пользователя Ryzen 9 7950X3D не только сгорел, но и убил дорогостоящую материнскую плату ASUS ROG Crosshair X670E Extreme. Сообщается о том, что изначально владелец камня столкнулся с довольно странным поведением своего процессора. Так, несмотря на наличие топовой материнской платы, ему не удавалось разогнать оперативную память. Вот только мириться с тем, что DDR5-5200 работала на штатных тактовых частотах без дополнительной настройки таймингов, парень явно не хотел.

После обновления BIOS удалось активировать работу профилей DOCP, но это привело к тому, что процессор начал слишком долго запускаться. На производительности системы это не сказывалось, поэтому пользователь снова решил не сдавать камень по гарантии. В один прекрасный день он запустил компьютер и отошёл по делам, ну а вернувшись обнаружил, что система больше не включается. Попытки оживить Ryzen 9 7950X3D ни к чему не привели, а уже после стало ясно, что камень просто сгорел на ровном месте. Пользователь сообщает, что все компоненты работали до этого в штатном режиме, а разгон не проводился. Не обошлось без проблем с материнской платой, а мы пока не знаем, удастся ли неудачливому владельцу игрового флагмана доказать свою непричастность к проблеме. Судя по огромному количеству недовольных на Reddit, наблюдается массовый падёж Ryzen 9 7950X3D. Сложно сказать, что на этот раз вызвало сложности в работе процессора, ведь производитель пока ситуацию не комментирует.

Владельцы называют разные условия эксплуатации, при этом камень мог проработать всего 12 часов или сгореть без видимых причин спустя месяц. Не имеет значения и чипсет материнской платы, ведь пострадавшие рассказывают как о мёртвых материнских платах на флагманском AMD X670E, так и бюджетных B650. Некоторые пытались заменить материнскую плату и поставить более мощный блок питания, но всё это не приносит никаких результатов. Оживить камень невозможно, а неудачников ждёт сложная процедура возвращения товара по гарантии. Будем надеяться, что руководство AMD возьмёт себя в руки и признает проблему. Эксперты отмечают, что потенциальному риску может быть подвержено около 5% процессоров, а значит процент брака на порядок выше стандартного. Есть свидетельства быстрого выхода из строя Ryzen 9 7950X3D и у известных блогеров. Например, у авторов канала Pro Hi-Tech камень сгорел во время тестов, а известный блогер Лайнус Себастиан рассказал на видео, как ему не удалось запустить систему, поскольку несколько новых Ryzen 9 7950X3D вышли из строя ещё до того, как попали ему в руки. Назревает скандал, а значит ничего хорошего пользователям всё это не сулит.

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