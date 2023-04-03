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Почему для мощной игровой сборки необязательно покупать Core i9-13900KF, и какие есть альтернативы
Если нет желания брать видеокарту за 150 тысяч, можно присмотреться к процессору Ryzen 9 7900X
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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Среди наших читателей не так много миллионеров, как нам бы хотелось, поэтому и спрос на дорогостоящие компьютеры низкий. Увы, но российские геймеры не могут себе позволить покупать флагманы, как это делают немецкие любители компьютерных игр, поэтому вся тяжесть выбора ложиться на энтузиастов с высоким достатком. Если вы планировали купить мощную систему, либо просто любите читать новости на эту тему, то стоит понимать, что одним только мощным процессором здесь не отделаться. 

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Довольно странно, если вы купите самый скоростной игровой камень, но в качестве видеокарты выберете скромную GeForce RTX 3060. Точно такая же ситуация и с видеокартой, ведь брать GeForce RTX 4090 под Ryzen 5 5600Х – это самая настоящая глупость. Помните о том, что сборка должна быть сбалансирована, а любые попытки прыгнуть выше головы оборачиваются весьма неожиданными последствиями. Сегодня мы изучим несколько процессоров, которые могут рекомендоваться для ультимативной сборки. Давайте разберёмся, какие из флагманов наиболее точно отвечают запросам энтузиастов.

Как вы уже поняли, начинать стоит с Core i9-13900KF. Если не считать недавно вышедшего Ryzen 9 7950X3D, то перед нами самый быстрый игровой процессор на рынке. Стоит учитывать, что камень AMD пока до российской розницы не дошёл, поэтому выбирать особо не приходится. Если вы хотели купить именно Core i9-13900KF, то стоит понимать, что в играх его потенциал может раскрыть только один из новых флагманов. GeForce RTX 4090, Radeon RX 7900 XTХ и несколько менее мощных решений подойдут, тогда как экономить категорически не советуем. Ну и напомним, что процессор неплохо подходит для разгона, но в таком случае придётся основательно потратиться, что понравится далеко не всем геймерам. 

На 15 тысяч дешевле вы можете купить Ryzen 9 7900X. Если вы присматривались к видеокарте уровня Radeon RX 6800, то брать процессор дороже и не нужно. Камень предлагает 12 ядер и неплохие перспективы для роста. Разгонять систему или нет, выбирайте сами, но не стоит забывать о том, что без скоростной оперативной памяти в наше время не обойтись. Многие эксперты полагают, что Ryzen 9 7900X позволит создать перспективную систему, которая раскроется через несколько лет. Идея заключается в том, чтобы через несколько поколений заменить процессор, оставив материнскую плату и оперативную память. Такой шаг действительно выгоден, но далеко не все геймеры готовы инвестировать в будущее. Дело в том, что многие уверены в том, что Ryzen 9 7900X слегка переоценён, предпочитая обходить этот камень стороной. Мы предлагаем вам взглянуть на тесты, ведь именно это является последний аргументов в пользу того или иного решения. 

Есть сразу два процессора Intel, которые стоят около 40 тысяч. Речь идёт о Core i9-12900K и Core i7-13700KF. Некоторые критики предлагают обходить флагман прошлого поколения стороной, тогда как мы считаем его неплохой базой для мощного нетребовательного компьютера. Если вы хотите брать систему под разгон, то Core i9-12900K действительно не подходит. И дело даже не в цене, ведь это глупое занятие, которое не принесёт никакой реальной пользы, а в итоге Core i7-13700KF всё равно окажется быстрее. Что до Core i9-12900K, то мы видим только один сценарий его использования: с недорогой оперативной памятью DDR4 и материнской платой до 150 долларов. Система окажется недорогой, но очень мощной, а в итоге с нормальной видеокартой можно много лет спокойно смотреть на то, как геймеры страдают от мучительного выбора между синим и красным лагерем. Для Core i7-13700KF подходит любой сценарий использования, но многие эксперты уверяют, что он неплохо поддаётся разгону. Учтите, что разгонный потенциал – это не только лотерея, но и необходимость покупки системы жидкостного охлаждения, а также материнской платы за 400 долларов и дороже. Core i7-13700KF хорош, но и стоить система на его базе будет очень недёшево. 

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А вот Ryzen 9 5950Х мы оставили на закуску. Предположим, вам нужен мощный компьютер, на котором вы планируете запускать требовательные программы. При этом перед вами стоит задача максимально сэкономить, а видеокарта и вовсе будет уровня GeForce RTX 3050, поскольку играете вы нечасто. Что же, Ryzen 9 5950Х легко можно поставить на бюджетную материнскую плату, оставить разгон фанатам Intel, а в итоге получить очень приличную скорость по цене в 2 раза дешевле, чем обойдётся сборка под Core i9-13900KF. Неплохой вариант, а значит жизненный цикл Ryzen 9 5950Х далёк от завершения. 

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