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Видеокарта vs монитор – почему выбор видеокарты зависит от разрешения дисплея и глубины кошелька

Выбираем самые оптимальные связки: видеокарта + монитор под разрешение дисплея 4К, 2К и 1080р
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Крутая 4070 Ti Gigabyte Aorus дешево - надо брать
3070 за 50 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti - цены пошли вниз вопреки курсу
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
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Рано или поздно перед любым геймером встаёт проблема покупки видеокарты. Согласитесь, что геймер без видеокарты – как птица без крыльев. У меня за последние 20 лет был не меньше 10 видеокарт, каждая из которых меня полностью устраивала. Если уж говорить обо мне, то я подхожу к делу выбора видеокарты основательно. Вначале я определяюсь с потолком, выше которого не готов платить. После этого изучаю предложения, а затем отправляюсь как следует разобраться в быстродействии того или иного решения. Поскольку в сети есть откровенно лживые команды экспертов, то приходится рассмотреть как минимум 10 вариантов, пытаясь понять, кто же из этих ребят врёт, а кто делится беспристрастными выводами. В самом конце я изучаю несколько предложений в магазинах и делаю заказ. Раньше приходилось отправляться в магазин пешком, а бывало знакомые делали мне хорошие скидки. К примеру, именно так я купил GeForce RTX 2070 Super, которая полтора года легко тянула все игры на максимальных настройках графики.

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Всё это понятно и логично, но многие геймеры забывают о том, что существует ещё один параметр, который можно назвать определяющим в деле выбора видеокарты. Это разрешение дисплея вашего монитора и его размер. Так, если вы купили новенький монитор с разрешением 4К, то брать под него видеокарты за 20 тысяч рублей категорически воспрещается. В лучшем случае вы сможете смотреть фильмы, ну а для игр такой скромный графический чип не годится. Несколько лет назад я довольно долго думал над тем, стоит ли вообще покупать монитор с разрешением 4К. Тогда казалось, что видеокарты подешевеют, и я смогу себе позволить взять GeForce RTX 3080. Вот только видеокарты не подешевели, ведь пришли майнеры, которые разобрали всё под чистую. В итоге был выбран монитор с разрешением 2К и размером 32 дюйма. Меня он полностью устраивает, ну а сегодня хотелось бы поднять тему оптимальных видеокарт под то или иное разрешение дисплея. О чём и поговорим ниже.

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Итак, если вы только планируете купить 4К-монитор, либо уже сделали это, то придётся потратиться на видеокарту. Максимум из системы может выжать GeForce RTX 4090. Флагман NVIDIA справится с любыми задачами, а наличие 24 Гб видеопамяти позволит наслаждаться картинкой с максимальным качеством ещё много лет. Ничего быстрее сегодня в продаже нет, вот только такая видеокарта подходит исключительно для состоятельных геймеров. Если вы не можете позволить себе потратить 150 тысяч рублей, то стоит присмотреться к чему-то попроще. Пожалуй, минимальной производительностью для покорения разрешения 4К обладает GeForce RTX 4070 Ti. Видеокарта стоит почти в 2 раза дешевле указанной выше GeForce RTX 4090, но обеспечивает приличную производительность. Не рекорд, но в большинстве игр даже не придётся включать технологию масштабирования.

Как вы уже поняли, я предлагаю максимальный уровень для покорения вершин того или иного разрешения, а также видеокарту, соответствующую минимальным требованиям. Если у вас, как и у меня, 2К-монитор, то есть несколько вариантов. Чаще всего геймеры выбирают GeForce RTX 3070 Ti. Сегодня эта видеокарта обеспечит вам графику на максималках без ограничений, но я всё же рекомендую присмотреться к Radeon RX 6800. Всё дело в том, что GeForce RTX 3070 Ti имеет всего 8 Гб видеопамяти, ну а я полагаю, что уже в 2024 году появятся игры, которые вынудят вас снижать настройки графики. Скорее всего, небольшое количество памяти станет бутылочным горлышком всей системы, ну а Radeon RX 6800 не только слегка быстрее, но и предлагает сразу 16 Гб видеопамяти. Запас достаточный для самого требовательного геймера, при этом вы заплатите всё те же 56 тысяч рублей. Вы вольны выбрать любой из продуктов, ну а этот тот самый случай, когда стоит внимательно изучить тесты.

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Что до минимального уровня, то сегодня ему соответствует GeForce RTX 3060 Ti. Что бы там не писали в интернете, но менее дорогие предложения уже не справляются с высокими настройками в 2К, а значит не подходят под наши требования. Помните о том, что вы платите на целых 16 тысяч рублей дешевле, поэтому было бы наивным ожидать производительности, аналогичной более дорогой GeForce RTX 3070 Ti. Что до GeForce RTX 3060 Ti, то она неплохо себя зарекомендовала и будет выполнять свои задачи ещё как минимум 2 года. Ну а в красном лагере есть довольно перспективная Radeon RX 6700. Обе видеокарты обладают примерно аналогичной производительностью, но графический чип AMD предлагает на 2 Гб видеопамяти больше. Теоретически, это лучше, поскольку мы говорим о видеокарте, которая должна справляться с любыми играми как минимум следующие 2-3 года. Теоретически, но как будет на самом деле, не знает никто. Именно поэтому делайте выбор осознанно, ведь верить во все россказни фанатов NVIDIA – это дурной тон. У AMD видеокарты ничуть не хуже. Они имеют ровно столько же проблем и могут рекомендоваться как надёжные и стабильные. Ну а если вы с этим не согласны, то предоставьте факты в студию. Желательно из своего опыта с примерами, поскольку я не привык доверять диванным фантазёрам в порванных носках, рассказывающих басни на компьютерную тематику.

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Что до народного 1080р, то здесь я предлагаю остановить свой выбор на двух видеокартах. Фанаты дядюшки Хуанга предпочитают GeForce RTX 3050. Это неплохая видеокарта, которая будет тянуть все ваши игры на высоких игровых настройках. Берите смело, ведь она имеет 8 Гб видеопамяти и стоит всего 26 тысяч рублей. Недавно я разбирал причины подорожания видеокарт в России за последние несколько лет. Если кратко, то рубль был на 20% дороже, поэтому нет ничего удивительного в том, что за это время видеокарты подорожали на те же 20-30%. Ну а со стороны AMD есть Radeon RX 6600. Если сравнивать с указанным выше продуктом NVIDIA, то я бы сказал, что красные побеждают с разницей в 10-15%. Показатели сильно зависят от игры и конфигурации системы. Проще говоря, если у вас недорогой процессор, то можно брать любую из указанных выше видеокарт, ведь разницы не будет. Ну а тем, кто позволил себе камень от 30 тысяч, будет комфортнее с Radeon RX 6600. Кстати. Последняя ещё и менее требовательная к блоку питания. Согласитесь, что при покупке видеокарты меньше всего хочется доплачивать ещё за новый блок питания.

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