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Почему Ryzen 7 5800X3D остаётся лучшим игровым процессором, и есть ли альтернативы у Intel
Реальных конкурентов для Ryzen 7 5800X3D нам найти не удалось
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За последние 5 лет AMD совершила настоящую революцию на рынке процессоров, что привело к неожиданным переменам как в долговременной стратегии Intel, так и в головах фанатов обеих компаний. Напомним, что ещё 5 лет назад нам говорили о том, что 4 ядра достаточно для любой самой требовательной игры, а повышать этот показатель не нужно. Уже в восьмом поколении у Intel появилось 6 ядер, а в девятом – все 8 ядер на флагманском Core i9-9900К.

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AMD была крайне успешна, занимая всё большую долю в настольном сегменте, но в какой-то момент руководство компании решило сменить стратегию. Прежде всего мы предлагаем вам изучить два графика ниже. На первом вы можете заметить, резкое падение продаж настольных процессоров Ryzen с более чем 60% в 2021 году до менее 30% рыночной доли по итогам 2022 года. На втором представлены невероятные успехи процессоров для рабочих станций серии Threadripper Pro. Известно, что на серверном направлении дела у AMD идут отлично, а руководство компании откровенно прохлопало 2022 год. В денежном выражении дела у красных идут неплохо, но в настольном сегменте Intel удалось перехватить инициативу. Пока сложно сказать, чем обернётся 2023 год, но после отчёта Puget Systems Лизе Су стоило бы задуматься, ведь продажи вернулись к отметкам до 2018 года. 

Можно было бы напомнить о том, что подразделение настольной графики демонстрирует ещё более скромные успехи, а попытка собрать все яйца в одной кошёлке может дорого обойтись AMD. Всё так, но реалии российского и мирового рынка сильно отличаются ещё и потому, что официальная ценовая политика отсутствует из-за санкций. Давайте рассмотрим несколько интересных процессоров, которые можно рекомендовать для сборки перспективного компьютера здесь и сейчас. За 36 тысяч в наличии Core i7-13700F. Это неплохой процессор, который позволяет не думать о разгоне и необходимости покупки дорогой материнской платы и оперативной памяти, но советовать его сегодня мы не будем. Дело в том, что в российской рознице Intel не балует нас выгодными ценами. А всего за 32 тысячи вы можете купить Ryzen 7 5800X3D. Процессор демонстрирует отличные показатели в играх, где способен вытянуть самую мощную видеокарту. Ну а покупать под него дорогой комплект из ОЗУ и материнской платы и вовсе ну нужно. Будет достаточно скромной системы, поскольку Ryzen 7 5800X3D всё равно не разгоняется. Словом, если у вас есть чуть больше 30 тысяч на процессор, то вы знаете, что купить.

В последнее время популярность в американской рознице набирает Core i7-12700KF. Это процессор прошлого поколения, который обладает разгонным потенциалом, но стоит дороже, чем мы бы рекомендовали за него заплатить. Если вы не планируете разгонять свой камень, тогда берите Ryzen 7 5800X3D ведь комплектующие под него будут ощутимо дешевле. Ну а если вы всё же решились поиграть с тактовыми частотами Core i7-12700KF, то мы бы хотели вас огорчить, ведь даже под системой жидкостного охлаждения он с трудом покажет быстродействие Core i7-13700F. Ну и зачем нужны такие мучения, если вы могли заплатить на несколько тысяч больше, получив всё это без дополнительных трудностей? Не менее странно выглядит и Core i5-13600KF. Intel за последние 5 лет решила пробивать себе дорогу к успеху с помощью маркетинга, именно поэтому в этом процессоре заявлены 14 ядер. Может показаться, что это настоящий рекорд, вот только 8 ядер вообще не влияют на производительность, а в итоге здесь всё те же 6 ядер, что и было несколько лет назад. 

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Ryzen 9 5900Х может заинтересовать тех, кто собирает прежде всего компьютер для работы, но не хочет отказывать себе в возможности время от времени поиграть. Процессор мощный, а в играх показывает неплохие результаты. Если вы купите под него видеокарту уровня GeForce RTX 3060, то разницу с Core i5-13600KF не почувствуете. Ryzen 9 5900Х не потребует от вас дорогой материнской платы, но это не значит, что нужно брать самую дешёвую на чипсете А320. Помните о том, что у вас в руках мощный камень, который в сложных задачах нуждается в качественной системе охлаждения и материнской плате от 10 тысяч рублей и дороже. 

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