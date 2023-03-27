Если вы почитаете форумы, посвящённые видеокартам, ну или просто посидите на сайтах, где часто бывают геймеры, то сможете услышать много громких стенаний на тему того, что в России видеокарты очень дорогие. Давайте не делать преждевременных выводов, ведь вначале нужно понять, как вообще игровая продукция попадает в отечественную розницу. До 2022 года было всё просто: партнёры NVIDIA и AMD завозили видеокарты самостоятельно. Они же устанавливали цены, отталкиваясь от рекомендованной стоимости всё тех же NVIDIA и AMD. Цена формировалась исходя из рекомендованной для европейского региона. Сюда прибавлялись проценты НДС, а также таможенные взносы и риски. Мало ли, вдруг рубль начнёт падать. Не обходилось без наценок, но это святое дело, а в результате видеокарты в России всегда стоили дороже, чем Германии. Ну а в немецкие геймеры платили ощутимо больше, чем их коллеги из США.
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Сегодня всё немного иначе, ведь большая часть видеокарт завозится из ОАЭ. Ну а там нет никакого НДС, а закупка ведётся в долларах. Увы, но появились санкционные риски, ведь в Россию официально завозить видеокарты запрещено. Никуда не дались 20% НДС, а также различные взносы. Именно поэтому было бы глупо сравнивать российские и американские ценники. Помните о том, что крупные торговые сети находятся в штатах, где налоги минимальные, а значит есть возможность продавать товары по рекомендованным ценам. Словом, не всегда всё так очевидно, как кажется на первый взгляд. Вот и выходит, что после ухода NVIDIA и AMD из России, наблюдается странная картина, ведь количество брендов сильно снизилось, а цены мало кого устраивают. Вот только вы когда в последний раз смотрели на курс российского рубля?
Обратите внимание, что сегодня это почти 77 рублей за 1 доллар, тогда как ещё недавно было 68-к-1. При этом почти полгода курс держался на позициях 60-к-1, что позволяло завозить товары в российскую розницу и продавать их с большой выгодой. Помните о том, что магазин себя не обидит, ну а курсовые перепады сильно испортили жизнь геймерам. Считайте, если только за последнее время курс подпрыгнул на 10%, то GeForce RTX 4090, которая стоила 140 тысяч рублей, сегодня могла бы продаваться на 15 тысяч дешевле. Как вам 125 тысяч за флагман NVIDIA? Неплохо, ну а даже после того, как за 4 месяца с начала продаж курс упал с 62-к-1 до 77-к-1, GeForce RTX 4090 подорожала всего на 6 тысяч рублей. Получается, что сегодня за эту видеокарту просят около 1900 долларов. Берём рекомендованные 1600 баксов, прибавляет 20% НДС – после чего получаем 1920 долларов. А ведь ещё есть прибыль магазина, растаможка и многое другое. В Европе флагман NVIDIA стоит дороже или столько же.
А теперь посмотрите на GeForce RTX 4080. Видеокарта за 4 месяца вообще не подорожала, а в переводе на доллары стоит 1350 баксов. В Европе точно дороже, тогда как в США уже можно купить эталонные модели за 1200 долларов. Получается, что завышенные цены на видеокарты – это даже не прихоть российской розницы, а смесь из падающего рубля и хотелок Дженсена Хуанга. Глава NVIDIA мечтает о высокой марже, именно поэтому поднял стоимость игровой продукции, и планирует повышать цены и в дальнейшем. Что до GeForce RTX 4070 Ti, то эта видеокарта также почти не подорожала, несмотря на то, что курс рубля просел на 10%. Согласитесь, что было бы неплохо увидеть этот графический чип за 70 тысяч рублей. Увы, но в текущем поколении – это недостижимая мечта. Кстати, не стоит надеяться, что в скором времени цены снизятся. Пока есть спрос, всё будет только дорожать. Ну а спрос есть, ведь сегодня NVIDIA находится в авангарде развёртывания нейросетей и продвинутых ИИ.
На закуску флагманы AMD текущего поколения. Заметьте, что Radeon RX 7900 XTX намного быстрее GeForce RTX 4080, но стоит даже немного дешевле. На самом деле в данном случае наблюдается небольшой перекос, поскольку рекомендованная цена самой быстрой видеокарты красной команды на 200 долларов ниже. Точно такая же ситуация и с Radeon RX 7900 XT. В США за неё просят уже 800 долларов, ну а мы ещё раз хотим вам напомнить, что резкого снижения цен на игровую продукцию не будет. Рубль закрепился на удобной для государства позиции, а значит видеокарты будут стоить так дорого ещё очень долго, пока в продаже не появится обновлённая серия, либо графические чипы следующего поколения.