Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Почему видеокарты NVIDIA в магазинах РФ такие дорогие, а скидок не будет ещё очень долго
На самом деле, цены не такие уж и высокие, а во многом виноват низкий курс рубля
рекомендации
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой

Если вы почитаете форумы, посвящённые видеокартам, ну или просто посидите на сайтах, где часто бывают геймеры, то сможете услышать много громких стенаний на тему того, что в России видеокарты очень дорогие. Давайте не делать преждевременных выводов, ведь вначале нужно понять, как вообще игровая продукция попадает в отечественную розницу. До 2022 года было всё просто: партнёры NVIDIA и AMD завозили видеокарты самостоятельно. Они же устанавливали цены, отталкиваясь от рекомендованной стоимости всё тех же NVIDIA и AMD. Цена формировалась исходя из рекомендованной для европейского региона. Сюда прибавлялись проценты НДС, а также таможенные взносы и риски. Мало ли, вдруг рубль начнёт падать. Не обходилось без наценок, но это святое дело, а в результате видеокарты в России всегда стоили дороже, чем Германии. Ну а в немецкие геймеры платили ощутимо больше, чем их коллеги из США.

реклама

Сегодня всё немного иначе, ведь большая часть видеокарт завозится из ОАЭ. Ну а там нет никакого НДС, а закупка ведётся в долларах. Увы, но появились санкционные риски, ведь в Россию официально завозить видеокарты запрещено. Никуда не дались 20% НДС, а также различные взносы. Именно поэтому было бы глупо сравнивать российские и американские ценники. Помните о том, что крупные торговые сети находятся в штатах, где налоги минимальные, а значит есть возможность продавать товары по рекомендованным ценам. Словом, не всегда всё так очевидно, как кажется на первый взгляд. Вот и выходит, что после ухода NVIDIA и AMD из России, наблюдается странная картина, ведь количество брендов сильно снизилось, а цены мало кого устраивают. Вот только вы когда в последний раз смотрели на курс российского рубля?

Обратите внимание, что сегодня это почти 77 рублей за 1 доллар, тогда как ещё недавно было 68-к-1. При этом почти полгода курс держался на позициях 60-к-1, что позволяло завозить товары в российскую розницу и продавать их с большой выгодой. Помните о том, что магазин себя не обидит, ну а курсовые перепады сильно испортили жизнь геймерам. Считайте, если только за последнее время курс подпрыгнул на 10%, то GeForce RTX 4090, которая стоила 140 тысяч рублей, сегодня могла бы продаваться на 15 тысяч дешевле. Как вам 125 тысяч за флагман NVIDIA? Неплохо, ну а даже после того, как за 4 месяца с начала продаж курс упал с 62-к-1 до 77-к-1, GeForce RTX 4090 подорожала всего на 6 тысяч рублей. Получается, что сегодня за эту видеокарту просят около 1900 долларов. Берём рекомендованные 1600 баксов, прибавляет 20% НДС – после чего получаем 1920 долларов. А ведь ещё есть прибыль магазина, растаможка и многое другое. В Европе флагман NVIDIA стоит дороже или столько же.

А теперь посмотрите на GeForce RTX 4080. Видеокарта за 4 месяца вообще не подорожала, а в переводе на доллары стоит 1350 баксов. В Европе точно дороже, тогда как в США уже можно купить эталонные модели за 1200 долларов. Получается, что завышенные цены на видеокарты – это даже не прихоть российской розницы, а смесь из падающего рубля и хотелок Дженсена Хуанга. Глава NVIDIA мечтает о высокой марже, именно поэтому поднял стоимость игровой продукции, и планирует повышать цены и в дальнейшем. Что до GeForce RTX 4070 Ti, то эта видеокарта также почти не подорожала, несмотря на то, что курс рубля просел на 10%. Согласитесь, что было бы неплохо увидеть этот графический чип за 70 тысяч рублей. Увы, но в текущем поколении – это недостижимая мечта. Кстати, не стоит надеяться, что в скором времени цены снизятся. Пока есть спрос, всё будет только дорожать. Ну а спрос есть, ведь сегодня NVIDIA находится в авангарде развёртывания нейросетей и продвинутых ИИ.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

На закуску флагманы AMD текущего поколения. Заметьте, что Radeon RX 7900 XTX намного быстрее GeForce RTX 4080, но стоит даже немного дешевле. На самом деле в данном случае наблюдается небольшой перекос, поскольку рекомендованная цена самой быстрой видеокарты красной команды на 200 долларов ниже. Точно такая же ситуация и с Radeon RX 7900 XT. В США за неё просят уже 800 долларов, ну а мы ещё раз хотим вам напомнить, что резкого снижения цен на игровую продукцию не будет. Рубль закрепился на удобной для государства позиции, а значит видеокарты будут стоить так дорого ещё очень долго, пока в продаже не появится обновлённая серия, либо графические чипы следующего поколения.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Подтверждено: RTX 4070 будут иметь 12Gb видеопамяти
В базе данных ЕЭК заметили регистрацию восьми вариантов GeForce RTX 4070 12 ГБ от MSI
"Криптовалюта не принесла ничего хорошего обществу" - главный технический директор NVIDIA
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В ВСУ зреют опасения, что Россия уже начала массовую модернизацию авиабомб в управляемые снаряды
18
Российская актриса Шукшина опровергла своё заявление, что M142 HIMARS наводится по вакцинированным
12
Французский строительный ритейлер Леруа Мерлен продает все 113 магазинов и уходит из России
15
Норвежские СМИ: "TikTok-видео с кошками" оказалось важней производства боеприпасов для Украины
4
На реке Днепр были обнаружены катера 40 Defiant американского производства
5
ЧВК" Вагнер" полностью освободил от ВСУ завод АЗОМ в Бахмуте
14
На Украине считают, что ЧВК "Вагнер" приготовил для Бахмута сценарий Мариуполя с несколькими котлами
7
С чьей подачи Пхеньян заявил о наличии у него собственного аналога БПЛА «Посейдон»
+
Эксперты-экономисты опасаются повторения кризиса 1970-1980 годов
15
ЧВК "Вагнер" использовала большие силы для прорыва защитных линий ВСУ в Бахмуте
+
Российская армия начала финальный штурм Бахмута, устротив 24-часовую артиллерийскую канонаду
5
Флагманская GeForce GTX 1080 из 2016 года не уступила RTX 3050 в современных играх
32
Американская инвестиционная компания прогнозирует снижение добычи нефти в США
1
CNN: Поставки С-400 «Триумф» по контракту для Индии приостановлены
13
иноСМИ: на Украине признали годным к военной службе безрукого
7
В продаже появился самый яркий ручной фонарь в мире со "световой мощностью" в 120 000 люмен
4
Украина потребовала созвать Совбез ООН на фоне размещения российского ядерного оружия в Беларуси
9
Украина получила пакистанские снаряды Yarmuk для РСЗО «Град»
3
NVIDIA запустила набор облачных сервисов AI Foundations для создания уникальных чат-ботов, генераторов картинок, видео и другого контента
1
Министерство Обороны взяло на себя прикрытие флангов ЧВК Вагнер на Бахмутском направлении
8

Популярные статьи

Почему я не покупаю флагманы NVIDIA, и на какой видеокарте планирую собрать игровой компьютер
33
ТОП-5 видеокарт от 25 до 35 тысяч рублей, актуальных для игр в 2023 году
13
Мой топ самых трешовых, но правильных фильмов про зомби / мертвецов
6
Тестируем облегченную версию Windows 10 Tiny10 — отличный выбор для слабых компьютеров
11
Как мне подарили "компьютер белого человека" за 1489$
38
Обзор ОБТ Diablo 4 - халтура или достойное продолжение серии культовой франшизы
25
Моё мнение об украинском наступлении к Чёрному морю весной 2023 года
19
Кривой интерфейс, танцы над бубном с Triskel/Trisquel 11, и расширение зоопарка дистрибутивов Linux
46
Активность атомных подлодок и боевой авиации ВМФ РФ в водах Арктики сильно напугала НАТО и США
4
Скажи «Нет» электронике на примере дверного звонка тип З-220
15

Сейчас обсуждают

Mechanical Man
00:17
Может БМПТ? А то из танка делать транспорт для пехоты так себе "модернизация" чуть меньше чем всё переделывать прийдётся. А вот БМПТ можно. Был вроде как экспортный проект для Т-55. Там ведь ба...
Россия расконсервировала Т-54 – может ли танк, созданный во время Второй мировой, отправиться на СВО
Виктор Виктор
00:09
С 1945 года он начал подготовку.
Сокет АМ5 - маркетинговый трюк или диагноз
Рики Тиkи
00:09
домой?! ))))
The New York Times: наёмники бегут из Украины, а из 20 000 человек осталось всего 1500 бойцов
Виталий Малашенко
00:08
как вообще можно хотеть/быть/заявлять о лидерстве/президентстве и при этом проявлять такое незнание Конституции, истории, законов, быть еще при этом нацисткой и на поводке у Сореса...и т.д. она даже н...
Тихановская прокомментировала размещение тактического ядерного оружия в Беларуси
TasmaN
00:00
смотрел в прямом эфире...тема "северные потоки", но каждый, кто высказывался всё время говорил "мы воздержались, потому что гражданская инфраструктура украины....", а от последнего вопроса америкосы к...
Совбез ООН не принял российскую резолюцию о расследовании диверсий на «Северных потоках»
Вадим Богомазов
23:58
Вообще ебанулись, это overclockers ru или канал звезда?
Моё мнение об украинском наступлении к Чёрному морю весной 2023 года
ИВАН СИДОРОВ
23:56
А что там забыли Габон, Гибон и Гана ?! И где в таком случае Гондурас ?!
Совбез ООН не принял российскую резолюцию о расследовании диверсий на «Северных потоках»
Rtxmonster
23:53
Windows 11 и 12400 выкупленный у знакомого за пол цены ) На win10 там даже диспетчер задач другой был бы (без боковых значков) и окошки сами по себе квадратные в системе, если мне память не изменяет.
У следующей версии Windows могут вырасти требования к оперативной памяти
REY_B_
23:53
Для начала - Это США нанесли удар по суверенному Ирану. На что Иран ответил ударом по Сирии... При чём тут США? Их там вообще не должно было быть! Из более близких "приколов". - Северокорецы, кроме з...
Пентагон объяснил, почему ПВО не смогли защитить базы США в Сирии от атак иранских БПЛА и ракет КСИР
WOLF PACIFIER
23:50
Усраиньска могилизация в Салорейхе.
Украинские власти готовы усилить мобилизацию в стране в ответ на размещение ТЯО в Беларуси
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем