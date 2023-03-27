На самом деле, цены не такие уж и высокие, а во многом виноват низкий курс рубля

Если вы почитаете форумы, посвящённые видеокартам, ну или просто посидите на сайтах, где часто бывают геймеры, то сможете услышать много громких стенаний на тему того, что в России видеокарты очень дорогие. Давайте не делать преждевременных выводов, ведь вначале нужно понять, как вообще игровая продукция попадает в отечественную розницу. До 2022 года было всё просто: партнёры NVIDIA и AMD завозили видеокарты самостоятельно. Они же устанавливали цены, отталкиваясь от рекомендованной стоимости всё тех же NVIDIA и AMD. Цена формировалась исходя из рекомендованной для европейского региона. Сюда прибавлялись проценты НДС, а также таможенные взносы и риски. Мало ли, вдруг рубль начнёт падать. Не обходилось без наценок, но это святое дело, а в результате видеокарты в России всегда стоили дороже, чем Германии. Ну а в немецкие геймеры платили ощутимо больше, чем их коллеги из США.

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Сегодня всё немного иначе, ведь большая часть видеокарт завозится из ОАЭ. Ну а там нет никакого НДС, а закупка ведётся в долларах. Увы, но появились санкционные риски, ведь в Россию официально завозить видеокарты запрещено. Никуда не дались 20% НДС, а также различные взносы. Именно поэтому было бы глупо сравнивать российские и американские ценники. Помните о том, что крупные торговые сети находятся в штатах, где налоги минимальные, а значит есть возможность продавать товары по рекомендованным ценам. Словом, не всегда всё так очевидно, как кажется на первый взгляд. Вот и выходит, что после ухода NVIDIA и AMD из России, наблюдается странная картина, ведь количество брендов сильно снизилось, а цены мало кого устраивают. Вот только вы когда в последний раз смотрели на курс российского рубля?

Обратите внимание, что сегодня это почти 77 рублей за 1 доллар, тогда как ещё недавно было 68-к-1. При этом почти полгода курс держался на позициях 60-к-1, что позволяло завозить товары в российскую розницу и продавать их с большой выгодой. Помните о том, что магазин себя не обидит, ну а курсовые перепады сильно испортили жизнь геймерам. Считайте, если только за последнее время курс подпрыгнул на 10%, то GeForce RTX 4090, которая стоила 140 тысяч рублей, сегодня могла бы продаваться на 15 тысяч дешевле. Как вам 125 тысяч за флагман NVIDIA? Неплохо, ну а даже после того, как за 4 месяца с начала продаж курс упал с 62-к-1 до 77-к-1, GeForce RTX 4090 подорожала всего на 6 тысяч рублей. Получается, что сегодня за эту видеокарту просят около 1900 долларов. Берём рекомендованные 1600 баксов, прибавляет 20% НДС – после чего получаем 1920 долларов. А ведь ещё есть прибыль магазина, растаможка и многое другое. В Европе флагман NVIDIA стоит дороже или столько же.

А теперь посмотрите на GeForce RTX 4080. Видеокарта за 4 месяца вообще не подорожала, а в переводе на доллары стоит 1350 баксов. В Европе точно дороже, тогда как в США уже можно купить эталонные модели за 1200 долларов. Получается, что завышенные цены на видеокарты – это даже не прихоть российской розницы, а смесь из падающего рубля и хотелок Дженсена Хуанга. Глава NVIDIA мечтает о высокой марже, именно поэтому поднял стоимость игровой продукции, и планирует повышать цены и в дальнейшем. Что до GeForce RTX 4070 Ti, то эта видеокарта также почти не подорожала, несмотря на то, что курс рубля просел на 10%. Согласитесь, что было бы неплохо увидеть этот графический чип за 70 тысяч рублей. Увы, но в текущем поколении – это недостижимая мечта. Кстати, не стоит надеяться, что в скором времени цены снизятся. Пока есть спрос, всё будет только дорожать. Ну а спрос есть, ведь сегодня NVIDIA находится в авангарде развёртывания нейросетей и продвинутых ИИ.

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На закуску флагманы AMD текущего поколения. Заметьте, что Radeon RX 7900 XTX намного быстрее GeForce RTX 4080, но стоит даже немного дешевле. На самом деле в данном случае наблюдается небольшой перекос, поскольку рекомендованная цена самой быстрой видеокарты красной команды на 200 долларов ниже. Точно такая же ситуация и с Radeon RX 7900 XT. В США за неё просят уже 800 долларов, ну а мы ещё раз хотим вам напомнить, что резкого снижения цен на игровую продукцию не будет. Рубль закрепился на удобной для государства позиции, а значит видеокарты будут стоить так дорого ещё очень долго, пока в продаже не появится обновлённая серия, либо графические чипы следующего поколения.