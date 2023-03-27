Ожидается, что рекомендованная стоимость материнских плат на чипсете А620 окажется ниже 100 долларов

Среди наших читателей есть фанаты Intel и AMD, а также пользователи, которые предпочитают собирать новый компьютер на наиболее выгодном железе. Если вы внимательно читали данный материал, то могли заметить, что мы считаем оптимальным перспективным процессором именно Ryzen 7700Х. Преимущества его неоспоримы, а длительная поддержка материнской платы гарантирует внушительный жизненный срок для компьютера. И всё же, есть процессоры, которые пользуются большим спросом, поскольку стоят дешевле. Речь о Ryzen 5 7600Х, который должен продаваться в невероятных количествах, но пока буксует. Если внимательно разобраться в проблеме, то можно прийти к выводу, что главная сложность кроется в высокой стоимости сборки системы на данном процессоре. В итоге многие потенциальные покупатели выбирают что-то иное, поскольку не хотят переплачивать. Но если стоимость оперативной памяти DDR 5 ещё как-то можно принять, то с материнскими платами от 200 долларов всё очень плохо. В начале января сообщалось, что недорогие комплекты под новый сокет появятся в конце февраля, но на календаре уже конец марта, но ничего подобного не произошло.

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Похоже, лёт тронулся, ведь сегодня у нас есть не только более точная информация, но и первое изображение материнской платы на чипсете А620. Напомним, что недавно в США стали доступны материнские платы на чипсете В650, стоимость которых стартует с 125 долларов, но в РФ ничего подобного пока нет, а значит многие потенциальные покупатели вынуждены делать сложный выбор. Похоже, уже вскоре популярность Ryzen 5 7600Х среди сборщиков ПК и обычных пользователей станет выше. На фото изображена материнская плата ASRock A620M, предполагаемая стоимость которой находится ниже 100 долларов. Не нужно быть экспертом, чтобы увидеть, что перед нами крайне бюджетный продукт. Питание осуществляется от 8-контактного разъёма, а в наличии скромный 6-фазный VRM с 50-ю транзисторами. На плате представлены два слота для оперативной памяти стандарта DDR5, а максимальная ёмкость не может превысить 96 Гб. Как вы понимаете, обычному пользователю будет достаточно и 16 Гб, тогда как энтузиастам с головой и 32 Гб, основная часть которых будет простаивать большую часть времени. В наличии PCIe 4.0, а значит владельцы подобной материнки смогут подключить скоростной твердотельный накопитель. Для этого выделен всего один слот М.2 с поддержкой Hyper NVMe.

Есть ещё один слот М.2, но он предназначен для установки модуля WIFI, поскольку изначально такой интерфейс в плату не интегрирован. В остальном комплект вполне стандартный и включает все необходимые интерфейсы и слоты для подключения тех или иных устройств. Например, можно получить сразу 2 порта USB 3.2 и 1 USB Type-C. Эксперты полагают, что Ryzen 7700Х лучше на такую материнскую плату не ставить, поскольку он имеет повышенные требования к питанию и потреблению энергии. А вот ещё не вышедший Ryzen 7 7800X3D может стать идеальным процессором. Как вы могли слышать, AMD планирует заблокировать разгон тактовой частоты, но оставит возможность увеличения потенциала оперативной памяти. Как это всё будет реализовано на чипсете А620, ещё только предстоит узнать, но уже сегодня эксперты отмечают, что ожидается появление нескольких профилей для автоматической настройки.

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Похоже, производство материнских плат на чипсете А620 уже стартовало. Инсайдеры сообщают, что анонс может состояться в начале следующего месяца, а продажи стартуют к концу апреля. Не исключено, что сроки немного сместятся в сторону лета, но в данном случае важно лишь то, что появились реальные подтверждения скорого запуска линейки А620 в производство. Как мы уже писали выше, самые бюджетные варианты будут стоить дешевле 100 долларов, но в продажу поступят и более дорогие, а значит у пользователей снова появится выбор, с чем мы вас и поздравляем.