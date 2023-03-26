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Другое

Почему я не покупаю флагманы NVIDIA, и на какой видеокарте планирую собрать игровой компьютер

В данном материале рассмотрю не только выбор видеокарты, но и наиболее перспективного процессора для игровой сборки
[ ] для раздела Блоги
4
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой
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Так уж вышло, что мы с вами живём не только в реальности социальной, но и экономической. Мировой коммунизм так и не победил, поэтому NVIDIA продолжает выпускать видеокарты для богатых и бедных, не забывая о массовых геймерах, которые и приносят компании основную прибыль. Ну а поскольку всё это нам приходится покупать за свои кровные, то не задумываться о целесообразности инвестиций просто невозможно. Я для себя уже давно решил, что покупка самого быстрого процессора и видеокарты – это самая настоящая блажь, а погоня за постоянно ускользающим флагманом – бесконечна и утомительна. Теоретически, можно было бы купить тот самый GeForce RTX 4090, но зачем он мне под монитор с разрешением 2К? Сюда же прибавьте не самый быстрый процессор и блок питания на 700 Вт. Я взял солидный Chieftec со всеми плюшками, но под флагман потребуется нечто больше. 

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Словом, любая попытка выйти из зоны комфорта превращается в напряжённую гонку, а обычному геймеру всё это не требуется. Я подумываю о покупке нового компьютера и смене видеокарты, но даже в мыслях нет идеи брать новый монитор. При этом я поймал себя на мысли, что не вижу разницы между 80 и 50 fps. На самом деле зрение у меня хорошее и составляет 90-95% от нормы, но это никак не помогает увидеть то, чего просто нет. Когда количество кадров в секунду начинает резко падать, вот это катастрофа, картинка сразу начинает мылить и выглядит дёрганой. Именно поэтому мне кажется, что все эти рассказы о необходимости выхода за сотню fps родились в голове Дженсена Хуанга, а после силами маркетологов были вложены в уста правильных экспертов. Вообще, на эту тему можно говорить долго, но суть вопроса от этого не измениться, ведь я полагаю, что сегодня нет никакого смысла гоняться за флагманами. Теоретически, если бы на меня свалилось ну очень много денег, я бы обязательно купил монитор с разрешением 5К и начал радовать себя ультимативной сборкой. Хотя, не исключаю, что времени на это стало бы меньше, ведь куда интереснее отправиться в путешествие, чем гонять по виртуальным игровым мирам. 

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Надеюсь, что идею вы поняли, ведь сегодня я планирую порадовать вас несколькими видеокартами, которые считаю оптимальными для нормального геймера без признаков мании величия. Ну а начать я бы хотел с процессора, на основе которого сегодня стоит собрать новый компьютер или улучшить уже работающую машину. Так уж вышло, что за последние 10 (или больше) лет я ни разу не покупал камень AMD, но сегодня Intel не кажется мне разумным выбором. Причин множество, но лично меня не устраивает полное отсутствие возможности обновить компьютер без замены материнской платы. Ну и фактор цены играет свою роль, ведь Core i7-13700К стоит 40 тысяч рублей, что вызывает у меня удивление и недопонимание. Оставим Intel в покое, ведь сегодня я считаю самым удачным процессором для сборки перспективного компьютера 8-ядерный Ryzen 7 7700Х. Можно сказать, что это просто идеальный камень для большинства любителей компьютерных игр. Он предлагает отличную производительность и находится только в начале жизненного цикла. Если у вас есть оверклокерские амбиции, то попробовать погонять Ryzen 7 7700Х можно даже на материнской плате до 20 тысяч рублей. Сборка будет не самая бюджетная из-за необходимости покупать оперативную память DDR5, но это уже издержки рынка, с которыми нам приходится мириться. Покупка Ryzen 7 7700Х позволит поддерживать систему в актуальном состоянии без серьёзных встрясок как минимум 4 года, а после ещё просидеть на процессоре Ryzen 7 9700Х следующие несколько лет. Почти идеальный вариант. Ну а если у вас наблюдается острая нехватка денег, то я предлагаю обратить внимание на Ryzen 7 5800X3D. Он такой же быстрый, как и указанный выше Ryzen 7 7700Х, но сборка на его основе стоит сущие копейки. Вы экономите на оперативной памяти, а после покупаете материнскую плату за 8 тысяч рублей или дешевле. Потенциала для роста нет, но на 3 года запаса мощности точно хватит, а там будем смотреть по обстоятельствам. 

А вот с видеокартой всё немного сложнее, ведь есть оптимальные решения, более выгодные по соотношению цены и производительности, а есть менее дорогие позиции, стоимость которых выглядит намного реалистичнее. Мало того, есть ещё AMD, предлагающая более скоростные и менее дорогие видеокарты, тогда как NVIDIA давит брендом. Всё это приходится как-то осознать и выдать общие выводы. Именно поэтому я бы хотел начать с GeForce RTX 4070 Ti. Скажу честно, покупать такую видеокарту я не стал бы, но если у вас есть такие деньги, то смело идите в ближайший магазин. Дело в том, что она предлагает очень солидный прирост быстродействия по сравнению с GeForce RTX 3070 Ti, которая находится в продаже уже 2 года. Если у вас есть время, обязательно посмотрите любопытное тестирование, проведённое командой Testing Games. После сравнения нескольких популярных игр удалось выяснить, что GeForce RTX 4070 Ti примерно на 55% быстрее графического чипа прошлого поколения, а значит изначально может предложить более солидный потенциал. 

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В целом, если ещё несколько месяцев назад я рассматривал GeForce RTX 3070 Ti в качестве основной видеокарты, то с недавнего времени перестал считать её оптимальной. Причина в острой нехватке видеопамяти. Так уж вышло, что мне необходимо быть в курсе основных тенденций рынка, а значит приходится изучать тесты видеокарт в тех или иных играх. Так вот, я начал замечать, что всё больше экспертов фиксируют упор в 8 Гб видеопамяти. Не исключено, что падение производительности при этом оказывается несущественным, но я не хочу в 2024 году снова заниматься покупкой видеокарты. В мире есть достаточно полезных вещей, которые необходимы нормальному человеку, а GeForce RTX 3070 Ti не является оптимальным вложением. Впрочем, как и GeForce RTX 3070. Многие блогеры советуют присмотреться именно к этому графическому чипу. Якобы, видеокарта на целых 10 тысяч дешевле, но почти такая же быстрая, как и старшая GeForce RTX 3070 Ti. Изучая все эти ритуальные танцы с продукцией NVIDIA, я неожиданно пришёл к выводу, что не хочу переплачивать, получая меньше, чем мне может предложить AMD. 

Именно поэтому я пришёл к выводу, что оптимальным решением будет покупка видеокарты Radeon RX 6800. Фанаты дядюшки Хуанга обязательно напишут о том, что сегодня без волшебных лучей прожить просто невозможно. Что же, раз вам так важны броские эффекты, дерзайте, а я предпочитаю правильное соотношение быстродействия и цены. Ну а здесь у Radeon RX 6800 нет конкурентов. Так, эта видеокарта быстрее GeForce RTX 3070 Ti в играх и включает 16 Гб видеопамяти. Я не сторонник поиска скрытого потенциала, но 8 Гб в разрешении 2К на максималках кажется мне недостаточными уже сегодня. С Radeon RX 6800 вы не получите острой нехватки видеопамяти, при этом заплатите меньше и уже сегодня можете рассчитывать на прибавку в 5-7% в играх. Скорее всего, разница в быстродействии будет незаметна, но это так, дополнительный бонус. Спорить с тем, что у AMD есть проблемы с поиском своего места на рынке настольной графики, бессмысленно. Но Radeon RX 6800 имеет все характеристики оптимального продукта, способного обеспечить все потребности геймера как минимум 2-3 года. 

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Но есть и альтернативное решение. Дело в том, что в продаже имеется видеокарта Radeon RX 6700. Она стоит 35 тысяч рублей, включает 160-битную шину и 10 Гб видеопамяти. Если вы готовы смириться с тем, что настройки графики уже сегодня придётся поставить на высокие, то переплачивать не нужно. Кстати, между максимальными и высокими настройками в визуальном плане разница крайне мала, поэтому пару лет вы точно сможете спокойно сидеть на вашей Radeon RX 6700. Помните о том, что обычные геймеры видеокарту покупают на 3-4 года. Нет никаких сомнений, что среди наших читателей встречаются энтузиасты, которые тратят всю зарплату на ежегодный апгрейд. Что же, посочувствуем этим ребятам, ведь лишать себя чего-то в реальной жизни в обмен на лишнюю сотню виртуальных попугаев – это неверный и даже тупиковый сценарий. Как вы уже могли догадаться, я предлагаю остановиться на связке Ryzen 7 7700Х + Radeon RX 6800, ну а об остальных комплектующих поговорим в одном из следующих материалов.


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