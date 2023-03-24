Выбираем оптимальные процессоры для монитора 1080р

Если вы планируете собрать новый компьютер или сделать апгрейд уже работающей машины, то необходимо обращать внимание не только на собственный бюджет, но и на правильное соответствие процессора и видеокарты. К примеру, если вы можете себе позволить Ryzen 7 7700Х, то отчего бы не побаловать себе GeForce RTX 4070 Ti? Ну а для владельцев процессора Ryzen 7 5800X смысла в такой мощной видеокарте нет. Куда правильнее будет взять GeForce RTX 3060 Ti, хотя никто не мешает вам взять видеокарту дешевле.

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Ну а в случае, если вы хотите подобрать недорогую игровую сборку для 1080р, то смысла останавливаться на дорогостоящих процессорах и видеокартах нет. Сегодня мы изучим несколько решений, каждое из которых может стать основой для игровой сборки с высоким потенциалом. Обойдёмся без попыток купить мощный процессор в ущерб видеокарте, поскольку такую сборку назвать игровой невозможно.

Если у вас есть 22 тысячи рублей, которые вы готовы потратить на процессор, то обязательно купите Ryzen 7 5800X. Этот камень позволит вам в полной мере ощутить быстродействие современных видеокарт. Разгон доступен по желанию, но мы настоятельно не советуем тратить деньги на поиск разгонного потенциала. В этом процессоре ничего подобного нет. Если хотите почувствовать себя оверклокером, сконцентрируйтесь на таймингах оперативной памяти. Выжать больше 5% буста не получится, но иногда ощущения собственной значимости куда выше каких-то глупых цифр. Кстати, если сильно хочется сэкономить, то берите Ryzen 7 5700Х. Процессор пользуется популярностью, поскольку почти не отличается от старшей версии, но стоит немного дешевле.

Core i5-13400 настоятельно не рекомендуем к покупке. Это медленный и странный процессор, который вместо 6 привычных ядер (как было в прошлом поколении) получил целых 10 ядер. Вот только дополнительные ядра никак не сказались на быстродействии, поскольку относятся к энергоэффективным и бесполезны в играх и рабочих задачах. По сути Core i5-13400 – это маркетинговый ход, при помощи которого Intel пытается повысить маржу. Если вам очень хочется купить именно процессор синей команды, берите Core i5-12400F. Камень почти не уступает по быстродействию новинке, при этом стоит на целых 5 тысяч рублей дешевле. Увы, но здесь всего 6 ядер, а значит похвастать перед знакомыми, предъявив им 10 ядер уже не выйдет.

Бывают ситуации, когда требуется собрать игровой компьютер для Counter-Strike или танков. Если вы решили войти в команду тестирования нового шутера, то нет никакой нужды покупать дискретную видеокарту. Берите процессор Ryzen 7 5700G. Он включает 8 ядер и встроенную графику. Counter-Strike 2 будет летать на максималках, а в будущем, если вдруг вам понадобится игровая видеокарта, вы можете смело докупить её отдельно. Эксперты рекомендуют не жадничать, ведь Ryzen 7 5700G хорошо работает в тандеме со скоростной оперативной памятью. Стоит такое удовольствие дополнительных 2 тысячи рублей, ну а при желании можно ещё попробовать улучшить тайминги. В некоторых играх это приведёт к увеличению быстродействия до 5%, а при покупке мощной системы охлаждения есть шансы поднять тактовую частоту интегрированного графического чипа.

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Ну и наш обзор был бы неполным без указания Ryzen 5 5600Х. Это один из самых популярных процессоров на глобальном рынке. Спрос на него не снижается, а сам он идеально подходит для видеокарты уровня GeForce RTX 3050. Если вы не планируете покупать ничего мощнее, то просто берите Ryzen 5 5600Х. Он плохо поддаётся разгону, но материнская плата и оперативная память под него стоит копейки. Мощная система охлаждения не требуется, а в качестве рекомендации посоветуем вам обратить внимание на материнскую плату с чипсетом В550. Если нет денег, то берите А320 в 2 раза дешевле, ну а В550 позволит получить доступ к интерфейсу PCIe 4.0. Даже если сегодня вам кажется, что скоростной твердотельный накопитель бесполезен, не стоит отказываться от возможности купить нечто подобное в будущем. Цены на подобные SSD снижаются, ну а лишить себя одной из наиболее перспективных технологий последних лет – это самая настоящая глупость.