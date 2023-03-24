Новая игра получит массу нововведений и выйдет только летом 2023 года

Сегодня Counter-Strike: Global Offensive считается самым популярным многопользовательским шутером на рынке. Ни один новичок так и не смог приблизиться к легендарной игре, ну а благодаря переходу на условно бесплатную модель разработчики получили не только миллионы новых геймеров, но и повысили прибыльность проекта. Теоретически, вы можете ничего не платить, но многие любители компьютерных игр балуют себя необычными скинами к оружию, пытаясь выделиться на фоне безликой толпы. Ну а для кого-то торговля скинами – это выгодный бизнес, поскольку крайне редкие окраски могут стоять больше 100 тысяч долларов. Что до Counter-Strike: Global Offensive то игра вышла больше десяти лет назад, поэтому кажется сильно устаревшей даже по меркам жанра. Необходимость выпуска чего-то более продвинутого давно назрела, вот только в Valve опасаются, что любые резкие движения приведут к падению популярности проекта.

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Именно поэтому разработка Counter-Strike 2 велась в тайне, а сама игра получит не такие глобальные изменения, как хотелось бы многим. Похоже, разработчики исходили из того, чтобы оставить доступ к проекту как можно большему количеству пользователей, стараясь не повышать требования, а значит мечтать о продвинутых текстурах и прокачанной графике уровня 2023 года не приходится. И всё же, некоторые улучшения всё же есть. Представители разработчика уверяют, что готовят большой технический прорыв, а ключевым изменением станет архитектура субтиков. Теоретически, это позволит повысить стабильность работы серверов, а также значительно снизить количество читеров за счёт получения контроля за каждым действием отдельного пользователя в тот или иной момент времени. Сложно сказать, как всё это в итоге будет реализовано, но есть и другие новшества. Например, улучшению повергся дым, который теперь можно будет рассеять с помощью специальных гранат, что позволит получить преимущество на тот или ином направлении. Эффект дыма выглядит реалистично, а система освещения станет естественнее.

Особый упор сделан на создании эффектов от взрывов, стрельбы, огня и любого другого влияния игроков на мир Counter-Strike 2. Например, можно будет по направлению капель крови понять, куда убежал раненый противник. Это реализует целый ряд новых механик, доступа к которым раньше не было. Серьёзным изменениям подверглись звуковые эффекты, а также интерфейс, который станет понятнее. В целом, некоторые элементы могут ещё измениться, поскольку тестирование стартовало несколько дней назад и продлится до лета. Это значит, что геймеры смогут опробовать новые механики, что позволит найти слабые места и дать советы разработчикам. Ну а многих геймеров волнуют игровые карты, а именно те или иные изменения, которые были внесены разработчиками. Похоже, используется компромиссный подход. Так, некоторые классические карты оставят нетронутыми (например, Dust II), а все новшества ограничатся улучшенным освещением. Другие карты (Nuke) будут переработаны тщательнее, но никаких кардинальных новшеств не предвидится. Но есть целая группа карт, которые создавались с нуля на движке Source 2.

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Не исключено, что это не все изменения, ну а тестирование идёт полным ходом. Известно, что доступ к игре получили единицы геймеров, а в интернете уже вовсю идёт торговля аккаунтами с бета-доступом к Counter-Strike 2. Похоже, один из членов закрытой группы тестеров выложил в сеть файлы, позволяющие любому пользователю запустить на компьютере ещё не вышедшую игру. Многопользовательский режим недоступен, но есть возможность просто погонять по картам, оценив те или иные возможности. Не исключено, что умельцы быстро прикрутят ботов, хотя некоторые ресурсы пишут, что компьютерные игроки уже установлены по умолчанию. На российских торрентах Counter-Strike 2 пока нет, ну а в иностранных пабликах уверяют, что уже играют в новинку. Что любопытно, сегодня же Valve опубликовали неожиданную информацию по читерам. Как оказалось, разблокировать тех, кто находится в перманентном бане, разработчики не планируют. Это значит, что никакой амнистии не будет, а нарушителям придётся заводить новый аккаунт. Как вы могли слышать Counter-Strike 2 будет бесплатной, а речь о нарушителях, которые использовали читы в Counter-Strike: Global Offensive.