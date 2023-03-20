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Ryzen 7 5800X3D против Ryzen 7 7700Х – нелёгкий выбор между потенциалом и выгодной стоимостью сборки
Победу можно присудить Ryzen 7 5800X3D, но только в том случае, если вы хотите мощный процессор и не планируете апгрейд в ближайшие годы
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Если вы можете себе позволить видеокарту уровня GeForce GTX 1650, то мы настоятельно не советуем читать наш материал. Он может оказаться вредным и даже опасным для вашего кошелька. Всё дело в том, что для игровых целей важно подобрать такой тандем из видеокарты и процессора, которым позволит раскрыть потенциал системы на 100%. Сделать это крайне сложно, ну а с бюджетной видеокартой вам потребуется бюджетный процессор. 

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Сегодня же мы поговорим о процессорах, которые созданы для мощных видеокарт, способны запускать игры не только в народном 1080р, но и в 4К. Что любопытно, поставим задачу подобрать модели таким образом, чтобы сборка оказалась максимально дешёвой, никак не отразившись на конечном быстродействии. Приступим.

Начать рекомендуем с Ryzen 7 5800X3D. Владельцы такого компьютера могут позволить себе любую видеокарту. На самом деле покупателям флагманов NVIDIA мы всё же порекомендуем новинки 2022 года, но всё дело в том, что основная масса наших читателей не может себе позволить ничего быстрее GeForce RTX 4070 Ti, ну а в тандеме с таким графическим чипом наш Ryzen 7 5800X3D окажется идеальным и сможет полностью раскрыть потенциал видеокарты. Что примечательно, владелец такой системы может себе позволить недорогие комплектующие, поскольку разгона здесь не будет по определению, а любые игры пойдут без запинок и зависаний. 

За 31 тысячу вас поджидает Ryzen 7 7700Х. Этот процессор примерно соответствует указанному выше Ryzen 7 5800X3D по производительности, а вот сборка на его основе будет существенно дешевле. Начнём с того, что материнская плата под новый сокет АМ5 затянет на 200 долларов и выше, тогда как без оперативной памяти DDR5 и вовсе не обойтись. Мы рекомендуем рассматривать всё это в качестве инвестиции в будущее, ну а вы вольны выбирать. Сборка на Ryzen 7 5800X3D дешевле, но напрочь лишена потенциала для роста. А вот Ryzen 7 7700Х за счёт использования новой платформы имеет длительный жизненный цикл и со временем легко может быть заменён на Ryzen 7 9700Х (или другой процессор одного из следующих поколений).

Core i7-12700KF рекомендуем брать только в том случае, если вы являетесь бескомпромиссным фанатом Intel и всегда покупали процессоры этой компании. Во всех остальных случаях есть Ryzen 9 5900Х. Давайте считать преимущества процессора AMD. Прежде всего он предлагает 12 ядер против 8 ядер на Core i7-12700KF, при этом имеет преимущество как по скорости обработки рабочих задач, так и в игровых приложениях. Прибавьте сюда возможность поставить Ryzen 9 5900Х на самую простую материнскую плату на базе чипсета В450. На самом деле ничего меньше В550 мы не рекомендуем, но это уже детали и в целом ваш выбор. Что до Core i7-12700KF, то материнская плата под него обойдётся дороже, а многие ещё и покупаются на возможность разгона. Помните о том, что ваш Core i7-12700KF никогда не превратится в Core i7-13700KF. Никогда, а значит покупать под него материнскую плату за 25 тысяч – это несусветная глупость. Что до Ryzen 9 5900Х, то возможность разгона остаётся даже на материнской плате за 10 000 рублей, хотя мы вам не рекомендуем этого делать. Скорее всего, вы зря потратите время и деньги на систему охлаждения. Увы, но процессоры AMD прошлого поколения очень не любят разгон. 

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Ну и за 23 тысячи рублей вас ждут сразу два камня красного лагеря. Это: Ryzen 7 5800Х и Ryzen 5 7600Х. Второй очень напоминает указанный выше Ryzen 7 7700Х, поскольку обладает потенциалом к апгрейду, тогда как первый просто хорошо справляется с любыми задачами здесь и сейчас. На самом деле Ryzen 5 7600Х остаётся аутсайдером и ещё долго будет пользоваться минимальным спросом. Всё дело в высокой стоимости материнских плат и дороговизне оперативной памяти. Скорее всего, к концу текущего года цены на эти продукты снизятся, что сделает Ryzen 5 7600Х популярным, ну а пока это нишевый и не очень выгодный продукт. Ну а Ryzen 7 5800Х может стать основной для перспективной сборки, где потянет не только видеокарту уровня GeForce GTX 1650, но и боле мощную типа GeForce RTX 3060 Ti.

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