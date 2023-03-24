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Какую видеокарту купить для игрового ПК с процессором Ryzen 7 5800X
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Уже давно известно, что собрать мощный компьютер для игр без хорошего процессора просто невозможно. Ну а поскольку мнения по этому поводу расходятся, стоит исходить из соотношения стоимости, быстродействия и жизненного цикла, что и позволит сделать правильный вывод. Вчера мы с вами как следует углубились в тему и выяснили, что в настоящее время наиболее перспективным может считаться Ryzen 7 7700Х. Процессор имеет целый ряд преимуществ, но сборка на его основе стоит дороговато. 

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Ну а для тех, кто не может потянуть высокий бюджет, можно предложить Ryzen 7 5800X. В данном случае проблем с запуском игр не будет, а вот стоимость компьютера окажется невысокой. Словом, есть из чего выбрать, вот только без видеокарты собрать игровой компьютер не получится. Сегодня мы изучим несколько наиболее выгодных графических чипов, который идеально подходят под процессор Ryzen 7 5800X.

Традиционно начнём с NVIDIA, предлагающей нам по выгодной стоимости перспективную GeForce RTX 3060 Ti. Видеокарта обладает неплохим потенциалом, который сильно зависит от ваших ожиданий. Так, если вы планировали купить монитор с разрешением 4К, то видеокарта покажется вам медленной. Без технологии масштабирования не обойтись, а в результате картинка окажется не такой, как вам бы хотелось. А вот для тех, кто спокойно относится к высоким настройкам в 2К, GeForce RTX 3060 Ti будет настоящей находкой. Как видите, сегодня купить такую видеокарту можно дешевле 38 тысяч, что делает её конкурентной и позволит вам не потратить все деньги из семейного бюджета на развлечения.

За 32 тысячи можно купить GeForce RTX 3060. Как вы уже поняли, мы движемся вниз, пытаясь понять, а можно ли сэкономить, не потеряв в производительности. Скажем прямо, что в линейке NVIDIA реализовать такую схему не выйдет. Дело в том, что GeForce RTX 3060 ощутимо медленнее GeForce RTX 3060 Ti, поэтому не годится для использования в разрешении 2К. 12 Гб видеопамяти – это неплохо, вот только есть все основания полагать, что вам в 1080р никогда столько не понадобится. GeForce RTX 3060 неплохо вписывается в современные требования к играм, но стоит дороговато, а спустя 2 года после релиза продаётся дороже рекомендованной цены на момент старта. 

Есть сразу две видеокарты дешевле 30 тысяч, на которые вы можете обратить внимание. Делайте это только в том случае, если с деньгами туго, ведь потенциал и в целом жизненный цикл вашего компьютера окажется значительно ниже. GeForce RTX 3050 будет тянуть игры в 1080р на высоких настройках и предлагает неплохую производительность. Здесь есть трассировка лучей, но без масштабирования опробовать данную функцию не выйдет. Получается, что в любом случае увидите смазанную картинку, поэтому многие владельцы GeForce RTX 3050 предпочитают обходиться без волшебных лучиков. Не менее интересна GeForce GTX 1660 Super. Теоретически, эта видеокарта ничуть не хуже GeForce RTX 3050, но лишена трассировки лучей и предложит вам на 2 Гб видеопамяти меньше. В реальных играх разница в быстродействии невелика, поэтому можете без угрызений совести экономить 3000 рублей.

Как мы уже писали выше, почти любая попытка сэкономить в рамках линейки NVIDIA приводит к сильному падению быстродействия. Именно поэтому стоит обратить внимание на видеокарты AMD. Особый интерес вызывает Radeon RX 6650 XT. Если сравнивать эту видеокарту с GeForce RTX 3060 Ti, то можно сделать вывод, что они обладают примерно аналогичной производительностью. При этом Radeon RX 6650 XT слегка дешевле и может порадовать вас внушительной системой охлаждения. На самом деле всё это мелочи, ну а тем, кто имеет старый компьютер с блоком питания не мощнее 500 Вт, выбирать не приходится. Так, для GeForce RTX 3060 Ti придётся покупать новый блок питания, тогда как Radeon RX 6650 XT заработает на старом без особых трудностей. 

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Ну и можете купить Radeon RX 6600. Стоит такая видеокарта столько же, как и GeForce RTX 3050, но оказывается на 15% быстрее в играх. С процессором Ryzen 7 7700Х разница будет точно заметна, а вот с Ryzen 7 5800X всё не так однозначно. Скорее всего во многих играх вы увидите различия не больше 7%, поэтому в данном случае делайте выбор исходя из личных предпочтений и готовности переплачивать за более мощный процессоры и видеокарты. 

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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